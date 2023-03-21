https://sputniknews.com.tr/20230321/rusya-disisleri-bakanligi-kanada-maslahatguzarini-cagirdi-1068563617.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada Maslahatgüzarı'nı çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada Maslahatgüzarı'nı çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kanada Maslahatgüzarı Brian Ebel’i çağırarak Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin Rusya’daki ‘rejim değişikliğine’ ilişkin sözlerini... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T15:08+0300

2023-03-21T15:08+0300

2023-03-21T15:11+0300

ukrayna krizi

rusya

kanada

rusya dışişleri bakanlığı

melanie joly

protesto notası

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kanada’nın Rusya Maslahatgüzarı Brian Ebel kuruma çağırılarak Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin Rusya’daki ‘rejim değişikliğine’ ilişkin sözleri ile ilgili protesto notası sundu.Açıklamada, “Ebel’e, Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin 10 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında Ottawa'nın Rusya'da ‘rejim değişikliği’ ile ilgili hedefine tüm ‘ekonomik, siyasi ve diplomatik yollarla’ ulaşma niyetine ilişkin açıklaması sert bir şekilde protesto edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Kanadalı diplomata bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunun ve Kanada'nın 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin bir tarafı olarak üstlendiği yükümlülüklere, ayrıca uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve normlarına aykırı olduğunun ifade edildiği belirtildi.Moskova’nın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve kabinesinin açıkladığı ‘Rusya ile çatışma rotası bağlamında’ attığı diğer adımlara bağlı olarak misilleme önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan bakanlık, Ottawa'nın bu Rusofobik çıkışı henüz inkar etmediğinin ve bunun ikili ilişkiler üzerinde ciddi sonuçları olacağının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230312/kanada-rusyadan-aluminyum-ve-celik-ithalatini-yasakladi-1068139623.html

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rusya, kanada, rusya dışişleri bakanlığı, melanie joly, protesto notası