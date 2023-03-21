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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230321/rusya-disisleri-bakanligi-kanada-maslahatguzarini-cagirdi-1068563617.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada Maslahatgüzarı'nı çağırdı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada Maslahatgüzarı'nı çağırdı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kanada Maslahatgüzarı Brian Ebel’i çağırarak Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin Rusya’daki ‘rejim değişikliğine’ ilişkin sözlerini... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T15:08+0300
2023-03-21T15:11+0300
ukrayna krizi
rusya
kanada
rusya dışişleri bakanlığı
melanie joly
protesto notası
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kanada’nın Rusya Maslahatgüzarı Brian Ebel kuruma çağırılarak Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin Rusya’daki ‘rejim değişikliğine’ ilişkin sözleri ile ilgili protesto notası sundu.Açıklamada, “Ebel’e, Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin 10 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında Ottawa'nın Rusya'da ‘rejim değişikliği’ ile ilgili hedefine tüm ‘ekonomik, siyasi ve diplomatik yollarla’ ulaşma niyetine ilişkin açıklaması sert bir şekilde protesto edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Kanadalı diplomata bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunun ve Kanada'nın 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin bir tarafı olarak üstlendiği yükümlülüklere, ayrıca uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve normlarına aykırı olduğunun ifade edildiği belirtildi.Moskova’nın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve kabinesinin açıkladığı ‘Rusya ile çatışma rotası bağlamında’ attığı diğer adımlara bağlı olarak misilleme önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan bakanlık, Ottawa'nın bu Rusofobik çıkışı henüz inkar etmediğinin ve bunun ikili ilişkiler üzerinde ciddi sonuçları olacağının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/kanada-rusyadan-aluminyum-ve-celik-ithalatini-yasakladi-1068139623.html
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rusya, kanada, rusya dışişleri bakanlığı, melanie joly, protesto notası
rusya, kanada, rusya dışişleri bakanlığı, melanie joly, protesto notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada Maslahatgüzarı'nı çağırdı

15:08 21.03.2023 (güncellendi: 15:11 21.03.2023)
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kanada Maslahatgüzarı Brian Ebel’i çağırarak Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin Rusya’daki ‘rejim değişikliğine’ ilişkin sözlerini protesto ettiği duyuruldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kanada’nın Rusya Maslahatgüzarı Brian Ebel kuruma çağırılarak Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin Rusya’daki ‘rejim değişikliğine’ ilişkin sözleri ile ilgili protesto notası sundu.
Açıklamada, “Ebel’e, Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin 10 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında Ottawa'nın Rusya'da ‘rejim değişikliği’ ile ilgili hedefine tüm ‘ekonomik, siyasi ve diplomatik yollarla’ ulaşma niyetine ilişkin açıklaması sert bir şekilde protesto edildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Kanadalı diplomata bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunun ve Kanada'nın 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin bir tarafı olarak üstlendiği yükümlülüklere, ayrıca uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve normlarına aykırı olduğunun ifade edildiği belirtildi.
Moskova’nın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve kabinesinin açıkladığı ‘Rusya ile çatışma rotası bağlamında’ attığı diğer adımlara bağlı olarak misilleme önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan bakanlık, Ottawa'nın bu Rusofobik çıkışı henüz inkar etmediğinin ve bunun ikili ilişkiler üzerinde ciddi sonuçları olacağının altını çizdi.
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