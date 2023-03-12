https://sputniknews.com.tr/20230312/kanada-rusyadan-aluminyum-ve-celik-ithalatini-yasakladi-1068139623.html

Kanada, Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı

Kanada, Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı

Kanada, yaptırımlar çerçevesinde Rus çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatını yasakladı. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T01:00+0300

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ukrayna krizi

rusya

kanada

yaptırım

çelik

alüminyum

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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, düzenlediği basın toplantısında Rusya'ya yönelik tecridin ekonomik, siyasi ve diplomatik olması gerektiğini savundu.Maliye Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı açıklamada "Putin'in yasa dışı ve barbarca Ukrayna işgalini finanse etmek için kullandığı geliri kesmek veya sınırlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.Daha önce Kanada, 1600'den fazla Rus kişi ve kuruluşa yaptırım açıklamıştı.Ayrıca Ottawa, son bir yılda Ukrayna'ya para, askeri ürün ve diğer yardımları kapsayan 3.62 milyar dolarlık destek sağlamıştı.Resmi ticaret rakamlarına göre Kanada, 2021'de Rusya'dan 201 milyon dolar değerinde alüminyum ve çelik ürünü ithal etti.

https://sputniknews.com.tr/20230310/yaptirim-uygulanan-ruslarin-avukatlari--yaptirim-listeleri-hatali-hazirlaniyor-1068104490.html

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