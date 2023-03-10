https://sputniknews.com.tr/20230310/yaptirim-uygulanan-ruslarin-avukatlari--yaptirim-listeleri-hatali-hazirlaniyor-1068104490.html
Yaptırım uygulanan Rusların avukatları: Yaptırım listeleri hatalı hazırlanıyor
Yaptırım uygulanan Rusların avukatları: Yaptırım listeleri hatalı hazırlanıyor
Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım uyguladığı Rus vatandaşlarını temsil eden avukatlar, AB yaptırım listelerinin hata ve yanlışlıklar içerdiğini belirtti. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T21:07+0300
2023-03-10T21:07+0300
2023-03-10T21:07+0300
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
ab
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Fransız haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre, aralarında iş insanları Pyoter Aven ve Mihail Fridman'ın da bulunduğu yaptırım uygulanan Rus vatandaşlarını temsil eden 16 avukat, üst düzey AB yetkililerine mektup yazarak, AB yaptırım listelerinin hata ve yanlışlıklar içerdiğini ileri sürdü.Mektupta, “Konsey tarafından toplanan ‘kanıtlara’ bakıldığında, bir çok kişinin yalnızca çevrimiçi magazin veya anonim bloglardaki şüpheli makaleler de dahil olmak üzere basit bir Google aramasıyla toplanan kamuya açık kaynaklara dayanarak yaptırım listesine dahil edildiği görülüyor” ifadeleri yer aldı.Rusları yaptırım listesine alma kararının ‘önemli hata ve ihlallerle’ alındığına vurgu yapan avukatlar, belirli Rus vatandaşlarına karşı yaptırım uygulama gerekçelerinin büyük çarpıtmalar, yanlış olgusal iddialar ve tutarsızlıklar içerdiğine dikkat çekti.AFP’ye mektubun alındığını doğrulayan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’nun ofisinden yapılan açıklamada, yaptırım listesine herhangi bir kişinin dahil edilmesi kararının şeffaf bir yasal çerçeveye sahip olduğu belirtildi.Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonun başlamasından bu yana AB, yaklaşık bin 400 Rus vatandaşını yaptırım listesine dahil etti. Aralarında Pyoter Aven, Mihail Fridman, German Han’nın da olduğu birçok iş insanı Avrupa Mahkemesine kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin itirazlarını sürdürüyor.9 Mart'ta AB mahkemesi, Rus özel askeri şirketi Vagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in annesi Violetta Prigojina'ya yönelik yaptırımları kaldırmıştı. AB Konseyi, Prigojina’nın yaptırım listesine alındığı sırada, oğlu ile ortak varlıklara sahip olduğunu kanıtlayamamıştı.
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rusya, yaptırım, ab
Yaptırım uygulanan Rusların avukatları: Yaptırım listeleri hatalı hazırlanıyor
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Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım uyguladığı Rus vatandaşlarını temsil eden avukatlar, AB yaptırım listelerinin hata ve yanlışlıklar içerdiğini belirtti.
Fransız haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre, aralarında iş insanları Pyoter Aven ve Mihail Fridman'ın da bulunduğu yaptırım uygulanan Rus vatandaşlarını temsil eden 16 avukat, üst düzey AB yetkililerine mektup yazarak, AB yaptırım listelerinin hata ve yanlışlıklar içerdiğini ileri sürdü.
Mektupta, “Konsey tarafından toplanan ‘kanıtlara’ bakıldığında, bir çok kişinin yalnızca çevrimiçi magazin veya anonim bloglardaki şüpheli makaleler de dahil olmak üzere basit bir Google aramasıyla toplanan kamuya açık kaynaklara dayanarak yaptırım listesine dahil edildiği görülüyor” ifadeleri yer aldı.
Rusları yaptırım listesine alma kararının ‘önemli hata ve ihlallerle’ alındığına vurgu yapan avukatlar, belirli Rus vatandaşlarına karşı yaptırım uygulama gerekçelerinin büyük çarpıtmalar, yanlış olgusal iddialar ve tutarsızlıklar içerdiğine dikkat çekti.
AFP’ye mektubun alındığını doğrulayan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’nun ofisinden yapılan açıklamada, yaptırım listesine herhangi bir kişinin dahil edilmesi kararının şeffaf bir yasal çerçeveye sahip olduğu belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonun başlamasından bu yana AB, yaklaşık bin 400 Rus vatandaşını yaptırım listesine dahil etti. Aralarında Pyoter Aven, Mihail Fridman, German Han’nın da olduğu birçok iş insanı Avrupa Mahkemesine kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin itirazlarını sürdürüyor.
9 Mart'ta AB mahkemesi, Rus özel askeri şirketi Vagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in annesi Violetta Prigojina'ya yönelik yaptırımları kaldırmıştı. AB Konseyi, Prigojina’nın yaptırım listesine alındığı sırada, oğlu ile ortak varlıklara sahip olduğunu kanıtlayamamıştı.