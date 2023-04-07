https://sputniknews.com.tr/20230407/iyi-partiden-istifa-eden-agiralioglu-yeniden-refah-partisi-genel-baskan-danismani-ile-bulustu-1069327816.html
İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ile buluştu
İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ile buluştu
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu ile bir araya geldi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T12:33+0300
2023-04-07T12:33+0300
2023-04-07T12:33+0300
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
istifa
yavuz ağıralioğlu
yeniden refah partisi
davut güloğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069327570_0:90:680:473_1920x0_80_0_0_bfef4d14acd8d6f8f34afed586368ba8.jpg
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Başdanışmanı olan Davut Güloğlu, İYİ Parti'den istifası ile gündemde olan Yavuz Ağıralioğlu ile iftar yemeğinde buluştu. Güloğlu sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20230329/iyi-partiden-istifa-eden-yavuz-agiralioglundan-aciklama-1068902656.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069327570_0:0:680:510_1920x0_80_0_0_1208d05fd5eca0af4fa69ff7d5df48fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iyi parti, istifa, yavuz ağıralioğlu, yeniden refah partisi, davut güloğlu
iyi parti, istifa, yavuz ağıralioğlu, yeniden refah partisi, davut güloğlu
İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ile buluştu
Abone ol
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu ile bir araya geldi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Başdanışmanı olan Davut Güloğlu, İYİ Parti'den istifası ile gündemde olan Yavuz Ağıralioğlu ile iftar yemeğinde buluştu.
Güloğlu sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"Kıymetli arkadaşlar, dün akşam bir iftar yemeğinde; vekilimiz ve arkadaşım Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldik. Gördüm ki; hemen siyasi bir sebep arayanlar olmuş. Sadece arkadaşımla iftar yaptım. Buna başka bir isim koymak isteyenleri anlayamıyorum. Ayıptır.."