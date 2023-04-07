https://sputniknews.com.tr/20230407/iyi-partiden-istifa-eden-agiralioglu-yeniden-refah-partisi-genel-baskan-danismani-ile-bulustu-1069327816.html

İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ile buluştu

İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ile buluştu

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu ile bir araya geldi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T12:33+0300

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2023 türkiye seçimleri

iyi parti

istifa

yavuz ağıralioğlu

yeniden refah partisi

davut güloğlu

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Başdanışmanı olan Davut Güloğlu, İYİ Parti'den istifası ile gündemde olan Yavuz Ağıralioğlu ile iftar yemeğinde buluştu. Güloğlu sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20230329/iyi-partiden-istifa-eden-yavuz-agiralioglundan-aciklama-1068902656.html

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iyi parti, istifa, yavuz ağıralioğlu, yeniden refah partisi, davut güloğlu