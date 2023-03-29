https://sputniknews.com.tr/20230329/iyi-partiden-istifa-eden-yavuz-agiralioglundan-aciklama-1068902656.html
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu: Pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı, zorunluluktu
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu: Pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı, zorunluluktu
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, "Pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı, zorunluluktu" dedi. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:12+0300
2023-03-29T14:12+0300
2023-03-29T14:16+0300
2023 türkiye seçimleri
yavuz ağıralioğlu
iyi parti
istifa
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İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, basın açıklaması yapıyor.Ağıralioğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:
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yavuz ağıralioğlu, iyi parti, istifa
yavuz ağıralioğlu, iyi parti, istifa
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu: Pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı, zorunluluktu
14:12 29.03.2023 (güncellendi: 14:16 29.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, "Pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı, zorunluluktu" dedi.
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, basın açıklaması yapıyor.
Ağıralioğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:
"Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldu bitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin 3 5 günde heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim.