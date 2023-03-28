https://sputniknews.com.tr/20230328/iyi-partili-agiralioglu-istifa-edecegim--1068864194.html

İYİ Partili Ağıralioğlu: İstifa edeceğim

İYİ Partili Ağıralioğlu: İstifa edeceğim

Ağıralioğlu'nun yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceği ve vedalaşacağı belirtildi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T18:44+0300

2023-03-28T18:44+0300

2023-03-28T20:07+0300

iyi parti

yavuz ağıralioğlu

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

politika

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HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun kendisine gönderdiği mesajı aktardı. Buna göre, Ağıralioğlu, Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert sözlerinin ardından, yarın istifa edeceğini belirtti.Ağıralioğlu, "Yarın helalleşeceğim" dedi.İYİ Parti Sözcüsü: Görüşme gerçekleşmeyecekİstifa açıklaması sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu görüşmenin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Zorlu ''İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleşmeyecek'' açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230325/yavuz-agiralioglu-bu-vebale-ortak-olmayacagim-1068732979.html

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iyi parti, yavuz ağıralioğlu, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu