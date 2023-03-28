https://sputniknews.com.tr/20230328/iyi-partili-agiralioglu-istifa-edecegim--1068864194.html
İYİ Partili Ağıralioğlu: İstifa edeceğim
İYİ Partili Ağıralioğlu: İstifa edeceğim
Ağıralioğlu'nun yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceği ve vedalaşacağı belirtildi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T18:44+0300
2023-03-28T18:44+0300
2023-03-28T20:07+0300
iyi parti
yavuz ağıralioğlu
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
politika
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HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun kendisine gönderdiği mesajı aktardı. Buna göre, Ağıralioğlu, Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert sözlerinin ardından, yarın istifa edeceğini belirtti.Ağıralioğlu, "Yarın helalleşeceğim" dedi.İYİ Parti Sözcüsü: Görüşme gerçekleşmeyecekİstifa açıklaması sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu görüşmenin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Zorlu ''İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleşmeyecek'' açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230325/yavuz-agiralioglu-bu-vebale-ortak-olmayacagim-1068732979.html
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iyi parti, yavuz ağıralioğlu, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu
iyi parti, yavuz ağıralioğlu, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu
İYİ Partili Ağıralioğlu: İstifa edeceğim
18:44 28.03.2023 (güncellendi: 20:07 28.03.2023) Abone ol
Ağıralioğlu'nun yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceği ve vedalaşacağı belirtildi.
HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun kendisine gönderdiği mesajı aktardı.
Buna göre, Ağıralioğlu, Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert sözlerinin ardından, yarın istifa edeceğini belirtti.
Ağıralioğlu, "Yarın helalleşeceğim" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü: Görüşme gerçekleşmeyecek
İstifa açıklaması sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu görüşmenin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Zorlu ''İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleşmeyecek'' açıklamasında bulundu.