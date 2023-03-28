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İYİ Partili Ağıralioğlu: İstifa edeceğim
İYİ Partili Ağıralioğlu: İstifa edeceğim
Ağıralioğlu'nun yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceği ve vedalaşacağı belirtildi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun kendisine gönderdiği mesajı aktardı. Buna göre, Ağıralioğlu, Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert sözlerinin ardından, yarın istifa edeceğini belirtti.Ağıralioğlu, "Yarın helalleşeceğim" dedi.İYİ Parti Sözcüsü: Görüşme gerçekleşmeyecekİstifa açıklaması sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu görüşmenin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Zorlu ''İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleşmeyecek'' açıklamasında bulundu.
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İYİ Partili Ağıralioğlu: İstifa edeceğim

18:44 28.03.2023 (güncellendi: 20:07 28.03.2023)
© Fotoğraf : TwitterYavuz Ağıralioğlu
Yavuz Ağıralioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Ağıralioğlu'nun yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceği ve vedalaşacağı belirtildi.
HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun kendisine gönderdiği mesajı aktardı.

Buna göre, Ağıralioğlu, Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert sözlerinin ardından, yarın istifa edeceğini belirtti.

Ağıralioğlu, "Yarın helalleşeceğim" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü: Görüşme gerçekleşmeyecek

İstifa açıklaması sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu görüşmenin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Zorlu ''İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleşmeyecek'' açıklamasında bulundu.
Yavuz Ağıralioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
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Yavuz Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
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