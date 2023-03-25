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2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230325/yavuz-agiralioglu-bu-vebale-ortak-olmayacagim-1068732979.html
Yavuz Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
Yavuz Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmadığını açıklayan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
yavuz ağıralioğlu
iyi parti
seçimler
yerel seçimler
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İyi Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım" sözlerini kullandı."Bugüne kadar da hep inandıklarımı konuştum, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim" diyen Ağıralioğlu paylaşımında, "Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım" cümlesine de yer verdi.
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yavuz ağıralioğlu, iyi parti, seçimler, yerel seçimler
yavuz ağıralioğlu, iyi parti, seçimler, yerel seçimler

Yavuz Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım

00:22 25.03.2023
© Fotoğraf : TwitterYavuz Ağıralioğlu
Yavuz Ağıralioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmadığını açıklayan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır" dedi.
İyi Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım" sözlerini kullandı.
"Bugüne kadar da hep inandıklarımı konuştum, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim" diyen Ağıralioğlu paylaşımında, "Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım" cümlesine de yer verdi.
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