https://sputniknews.com.tr/20230325/yavuz-agiralioglu-bu-vebale-ortak-olmayacagim-1068732979.html

Yavuz Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım

Yavuz Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım

Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmadığını açıklayan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T00:22+0300

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2023 türkiye seçimleri

yavuz ağıralioğlu

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seçimler

yerel seçimler

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İyi Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım" sözlerini kullandı."Bugüne kadar da hep inandıklarımı konuştum, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim" diyen Ağıralioğlu paylaşımında, "Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım" cümlesine de yer verdi.

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yavuz ağıralioğlu, iyi parti, seçimler, yerel seçimler