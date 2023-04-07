Habertürk yazarı Kübra Par: İki partiye birden kurşun tesadüf mü?

"Bir haftada iki muhalefet partisinin benzer bir olayla karşılaşması kötü bir tesadüf mü yoksa birileri seçime giderken provokasyon mu yapıyor? İşin aslını ortaya çıkarmak iktidarın vazifesidir. Sorumluları yakalayıp adalete teslim ederek kafalardaki soru işaretlerini gidermek zorundalar. Karanlık odakların ortamı bulandırmasına asla müsaade edilmemeli."