https://sputniknews.com.tr/20230407/haberturk-yazari-kubra-par-iki-partiye-birden-kursun-tesaduf-mu-1069327098.html
Habertürk yazarı Kübra Par: İki partiye birden kurşun tesadüf mü?
Habertürk yazarı Kübra Par: İki partiye birden kurşun tesadüf mü?
Habertürk yazarı Kübra Par, İYİ Parti ve CHP İstanbul Başkanlığı önünde kurşun sıkılmasına yönelik "İki partiye birden kurşun tesadüf mü?" diye sordu. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T12:24+0300
2023-04-07T12:24+0300
2023-04-07T12:25+0300
2023 türkiye seçimleri
kübra par
chp
iyi parti
kurşun
silah
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Habertürk yazarı Kübra Par, geçen hafta sonu İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden, dün de CHP İstanbul Başkanlığı önünde kurşunlar bulunmasını köşesine taşıdı.Par, "İki partiye birden kurşun tesadüf mü?" başlıklı yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230407/ahmet-hakan-demokrasiye-sikilan-kursunlar-bir-bekcinin-ruhsatli-silahindan-cikmaz-1069315526.html
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kübra par, chp, iyi parti, kurşun, silah
kübra par, chp, iyi parti, kurşun, silah
Habertürk yazarı Kübra Par: İki partiye birden kurşun tesadüf mü?
12:24 07.04.2023 (güncellendi: 12:25 07.04.2023) Abone ol
Habertürk yazarı Kübra Par, İYİ Parti ve CHP İstanbul Başkanlığı önünde kurşun sıkılmasına yönelik "İki partiye birden kurşun tesadüf mü?" diye sordu.
Habertürk yazarı Kübra Par, geçen hafta sonu İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden, dün de CHP İstanbul Başkanlığı önünde kurşunlar bulunmasını köşesine taşıdı.
Par, "İki partiye birden kurşun tesadüf mü?
" başlıklı yazısında
şunları kaydetti:
"Bir haftada iki muhalefet partisinin benzer bir olayla karşılaşması kötü bir tesadüf mü yoksa birileri seçime giderken provokasyon mu yapıyor? İşin aslını ortaya çıkarmak iktidarın vazifesidir. Sorumluları yakalayıp adalete teslim ederek kafalardaki soru işaretlerini gidermek zorundalar. Karanlık odakların ortamı bulandırmasına asla müsaade edilmemeli."