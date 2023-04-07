https://sputniknews.com.tr/20230407/gangstas-paradise-sarkisiyla-taninan-rapci-coolionun-olum-nedeni-belli-oldu--1069330907.html
'Gangsta’s Paradise’ şarkısıyla tanınan rapçi Coolio'nun ölüm nedeni belli oldu
'Gangsta’s Paradise’ şarkısıyla tanınan rapçi Coolio'nun ölüm nedeni belli oldu
Dünyaca ünlü rap müzik sanatçısı Coolio'nun menajeri, şarkıcının aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T13:29+0300
2023-04-07T13:29+0300
2023-04-07T13:45+0300
yaşam
rap
rap müzik
ölüm
uyuşturucu
aşırı doz
vefat
coolio
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Ünlü rapçi Coolio, 29 Eylül 2022'de arkadaşının Los Angeles'taki evinde ölü bulunmuştu. Coolio’nun menajeri Jarez Posey, Artis Leon Ivey Jr. olan rapçinin aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.Rapçinin ailesi, vücudunda da eroin ve metamfetamin izleri olduğunu söyledi.Posey ayrıca, şarkıcının çocuklarının belgesel ve film projeleriyle babalarının hayatını ölümsüzleştirmeyi planladıklarını belirtti.Gangsta's Paradise ile büyük ün kazandıCoolio en çok Michelle Pfeiffer'ın başrol oynadığı 'Dangerous Minds' filmi için kaydettiği 1995 yapımı hit 'Gangsta's Paradise' parçası ile tanınıyordu. Kısa sürede tüm zamanların en popüler rap şarkılarından biri haline gelen parça, 3 hafta boyunca Billboard Hot 100'de zirvede kaldı ve 1995'i ABD'de o yılın 1 numaralı single'ı olarak bitirdi. Şarkı, müzik platformu Spotify’da 1 milyar dinlenmeyi geçmeyi başardı.1996'da Coolio, 'Gangsta's Paradise' ile Grammy Ödülleri'nde iyi rap solo performansı ödülünü de elde etti.
https://sputniknews.com.tr/20220929/gangstas-paradise-sarkisiyla-unlenen-rapci-coolio-59-yasinda-hayatini-kaybetti--1061747083.html
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rap, rap müzik, ölüm, uyuşturucu, aşırı doz, vefat, coolio
rap, rap müzik, ölüm, uyuşturucu, aşırı doz, vefat, coolio
'Gangsta’s Paradise’ şarkısıyla tanınan rapçi Coolio'nun ölüm nedeni belli oldu
13:29 07.04.2023 (güncellendi: 13:45 07.04.2023) Abone ol
Dünyaca ünlü rap müzik sanatçısı Coolio'nun menajeri, şarkıcının aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ünlü rapçi Coolio, 29 Eylül 2022'de arkadaşının Los Angeles'taki evinde ölü bulunmuştu.
Coolio’nun menajeri Jarez Posey, Artis Leon Ivey Jr. olan rapçinin aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rapçinin ailesi, vücudunda da eroin ve metamfetamin izleri olduğunu söyledi.
Posey ayrıca, şarkıcının çocuklarının belgesel ve film projeleriyle babalarının hayatını ölümsüzleştirmeyi planladıklarını belirtti.
Gangsta's Paradise ile büyük ün kazandı
Coolio en çok Michelle Pfeiffer'ın başrol oynadığı 'Dangerous Minds' filmi için kaydettiği 1995 yapımı hit 'Gangsta's Paradise' parçası ile tanınıyordu. Kısa sürede tüm zamanların en popüler rap şarkılarından biri haline gelen parça, 3 hafta boyunca Billboard Hot 100'de zirvede kaldı ve 1995'i ABD'de o yılın 1 numaralı single'ı olarak bitirdi. Şarkı, müzik platformu Spotify’da 1 milyar dinlenmeyi geçmeyi başardı.
1996'da Coolio, 'Gangsta's Paradise' ile Grammy Ödülleri'nde iyi rap solo performansı ödülünü de elde etti.