https://sputniknews.com.tr/20220929/gangstas-paradise-sarkisiyla-unlenen-rapci-coolio-59-yasinda-hayatini-kaybetti--1061747083.html

'Gangsta's Paradise' şarkısıyla ünlenen Rapçi Coolio 59 yaşında hayatını kaybetti

'Gangsta's Paradise' şarkısıyla ünlenen Rapçi Coolio 59 yaşında hayatını kaybetti

90'lı yılların dünyaca ünlü rap müzik sanatçısı Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T05:11+0300

2022-09-29T05:11+0300

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yaşam

abd

abd'li rapçi

rap

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'Gangsta's Paradise' şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan ABD'li rapçi Coolio'nun menajeri, ünlü şarkıcının 59 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.Uzun süredir rapçinin menajerliğini yapan Jarez Posey, The Associated Press'e yaptığı açıklamada, gerçek adı Artis Leon Ivey Jr. olan Coolio'nun, bir arkadaşının Los Angeles'taki evinde öldüğünü söyledi. Ünlü rapçinin ölüm nedeni ise henüz netleştirilemedi. Coolio, Grammy ödüllü 'Gangsta's Paradise' ve 'Fantastic Voyage' gibi hit şarkılarla 1990'ların en büyük hip-hop isimleri arasında yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220920/konserde-yere-dusen-rapcinin-kaburgasi-kirildi-sarkisina-devam-etti-1061405871.html

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