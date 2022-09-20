https://sputniknews.com.tr/20220920/konserde-yere-dusen-rapcinin-kaburgasi-kirildi-sarkisina-devam-etti-1061405871.html

Konserde yere düşen rapçinin kaburgası kırıldı, şarkısına devam etti

Konserde yere düşen rapçinin kaburgası kırıldı, şarkısına devam etti

Dünyaca ünlü rapçi Post Malone, St. Louis'deki konseri esnasında dengesini kaybederek bir anda düştü. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T06:20+0300

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yaşam

rap

rap müzik

konser

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'Circle', 'Rockstar' ve 'Better now' isimli şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü rapçi Post Malone, konseri esnasında dengesini kaybederek düştü.3 kaburga kemiğinin kırıldığı belirtilen ünlü sanatçı, düştükten sonra kırılan kaburga kemiği ile şarkı söylemeye devam edip, son şarkısını tamamladı. Daha sonra hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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rap, rap müzik, konser