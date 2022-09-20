https://sputniknews.com.tr/20220920/konserde-yere-dusen-rapcinin-kaburgasi-kirildi-sarkisina-devam-etti-1061405871.html
Konserde yere düşen rapçinin kaburgası kırıldı, şarkısına devam etti
Konserde yere düşen rapçinin kaburgası kırıldı, şarkısına devam etti
Dünyaca ünlü rapçi Post Malone, St. Louis'deki konseri esnasında dengesini kaybederek bir anda düştü. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T06:20+0300
2022-09-20T06:20+0300
2022-09-20T06:20+0300
yaşam
rap
rap müzik
konser
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'Circle', 'Rockstar' ve 'Better now' isimli şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü rapçi Post Malone, konseri esnasında dengesini kaybederek düştü.3 kaburga kemiğinin kırıldığı belirtilen ünlü sanatçı, düştükten sonra kırılan kaburga kemiği ile şarkı söylemeye devam edip, son şarkısını tamamladı. Daha sonra hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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rap, rap müzik, konser
Konserde yere düşen rapçinin kaburgası kırıldı, şarkısına devam etti
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Dünyaca ünlü rapçi Post Malone, St. Louis'deki konseri esnasında dengesini kaybederek bir anda düştü.
'Circle', 'Rockstar' ve 'Better now' isimli şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü rapçi Post Malone, konseri esnasında dengesini kaybederek düştü.
3 kaburga kemiğinin kırıldığı belirtilen ünlü sanatçı, düştükten sonra kırılan kaburga kemiği ile şarkı söylemeye devam edip, son şarkısını tamamladı.
Daha sonra hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.