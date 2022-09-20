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Konserde yere düşen rapçinin kaburgası kırıldı, şarkısına devam etti
Konserde yere düşen rapçinin kaburgası kırıldı, şarkısına devam etti
Dünyaca ünlü rapçi Post Malone, St. Louis'deki konseri esnasında dengesini kaybederek bir anda düştü. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T06:20+0300
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konser
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'Circle', 'Rockstar' ve 'Better now' isimli şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü rapçi Post Malone, konseri esnasında dengesini kaybederek düştü.3 kaburga kemiğinin kırıldığı belirtilen ünlü sanatçı, düştükten sonra kırılan kaburga kemiği ile şarkı söylemeye devam edip, son şarkısını tamamladı. Daha sonra hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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rap, rap müzik, konser
rap, rap müzik, konser

Konserde yere düşen rapçinin kaburgası kırıldı, şarkısına devam etti

06:20 20.09.2022
© PixabayKonser, müzik
Konser, müzik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© Pixabay
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Dünyaca ünlü rapçi Post Malone, St. Louis'deki konseri esnasında dengesini kaybederek bir anda düştü.
'Circle', 'Rockstar' ve 'Better now' isimli şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü rapçi Post Malone, konseri esnasında dengesini kaybederek düştü.
3 kaburga kemiğinin kırıldığı belirtilen ünlü sanatçı, düştükten sonra kırılan kaburga kemiği ile şarkı söylemeye devam edip, son şarkısını tamamladı.
Daha sonra hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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