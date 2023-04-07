https://sputniknews.com.tr/20230407/eski-gurcistan-basbakani-saakasvili-tedavimin-saglanmasi-icin-gurcistana-yaptirim-uygulanmali-1069343840.html
Eski Gürcistan Başbakanı Saakaşvili: Tedavimin sağlanması için Gürcistan'a yaptırım uygulanmalı
Eski Gürcistan Başbakanı Saakaşvili: Tedavimin sağlanması için Gürcistan'a yaptırım uygulanmalı
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili, cezaevinde sistematik işkenceye maruz kaldığını ve aşırı kilo kaybı yaşadığını belirterek, yurtdışına tedaviye... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T15:55+0300
2023-04-07T15:55+0300
2023-04-07T15:55+0300
dünya
gürcistan
mihail saakaşvili
hastane
tedavi
hapishane
ölüm
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Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Politico dergisi için kaleme aldığı makalede, siyasi bir mahkum olarak hapishane hücresinde ‘hayatta kalma mücadelesi verdiğini’ ve yargılanma sırasında tutuklu olmasının sağlığına ciddi şekilde zarar verdiğini ifade etti.Ekim 2021’de Gürcistan'a ‘sağlıklı, enerjik 54 yaşında bir adam’ olarak döndüğünü, ancak hemen tutuklandığını ve o zamandan beri tutuklu olduğunu anımsatan Saakaşvili, sistematik bir şekilde fiziksel ve psikolojik işkence gördüğünü, ağır metal zehirlenmesi belirtileri olduğunu ve bunun neden olduğu 20'den fazla ciddi hastalık geliştiğine vurgu yaparak, “Cezaevinde sağlığım ani bir şekilde kötüleşti. Şimdi ölmek üzereyim. Ülke dışında gerekli tıbbi bakımı almazsam yakında öleceğim” ifadelerini kullandı.Ölümünün Gürcistan'da siyasi kaosa yol açabileceği konusunda uyaran Saakaşvili, 'Rusya'ya karşı koyamayan bölgenin ve dünyanın tüm liderleri için güçlü bir sembol olabileceğini' öne sürdü.Saakaşvili, yaptırımlar, ekonomik ambargolar, varlıkların dondurulması ve vize kısıtlamaları yoluyla yurtdışındaki tedavisinin sağlanmasını istedi.
https://sputniknews.com.tr/20230202/mihail-saakasviliden-kalbini-ukraynaya-gomme-vasiyeti-1066468080.html
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gürcistan, mihail saakaşvili, hastane, tedavi, hapishane, ölüm
gürcistan, mihail saakaşvili, hastane, tedavi, hapishane, ölüm
Eski Gürcistan Başbakanı Saakaşvili: Tedavimin sağlanması için Gürcistan'a yaptırım uygulanmalı
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Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili, cezaevinde sistematik işkenceye maruz kaldığını ve aşırı kilo kaybı yaşadığını belirterek, yurtdışına tedaviye gönderilmesi için Gürcistan'a yaptırım uygulanmasını istedi. Saakaşvili, "Şimdi ölmek üzereyim. Ülke dışında gerekli tıbbi bakımı almazsam yakında öleceğim” dedi.
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Politico dergisi için kaleme aldığı makalede, siyasi bir mahkum olarak hapishane hücresinde ‘hayatta kalma mücadelesi verdiğini’ ve yargılanma sırasında tutuklu olmasının sağlığına ciddi şekilde zarar verdiğini ifade etti.
Ekim 2021’de Gürcistan'a ‘sağlıklı, enerjik 54 yaşında bir adam’ olarak döndüğünü, ancak hemen tutuklandığını ve o zamandan beri tutuklu olduğunu anımsatan Saakaşvili, sistematik bir şekilde fiziksel ve psikolojik işkence gördüğünü, ağır metal zehirlenmesi belirtileri olduğunu ve bunun neden olduğu 20'den fazla ciddi hastalık geliştiğine vurgu yaparak, “Cezaevinde sağlığım ani bir şekilde kötüleşti. Şimdi ölmek üzereyim. Ülke dışında gerekli tıbbi bakımı almazsam yakında öleceğim” ifadelerini kullandı.
Ölümünün Gürcistan'da siyasi kaosa yol açabileceği konusunda uyaran Saakaşvili, 'Rusya'ya karşı koyamayan bölgenin ve dünyanın tüm liderleri için güçlü bir sembol olabileceğini' öne sürdü.
Saakaşvili, yaptırımlar, ekonomik ambargolar, varlıkların dondurulması ve vize kısıtlamaları yoluyla yurtdışındaki tedavisinin sağlanmasını istedi.