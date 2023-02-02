https://sputniknews.com.tr/20230202/mihail-saakasviliden-kalbini-ukraynaya-gomme-vasiyeti-1066468080.html
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, vasiyetini açıkladı: Kalbim Kiev’de toprağa verilsin
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, vasiyetini açıkladı: Kalbim Kiev’de toprağa verilsin
Yoğun bakıma alınmasını talep eden eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek ömrü Ukrayna’nın zaferini görmeye... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T00:03+0300
2023-02-02T00:03+0300
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mihail saakaşvili
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Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, bugün görülen mahkeme duruşmasına, tedavi gördüğü Vivamedi kliniğinden video konferans yoluyla katıldı. Saakaşvili, “Ömrüm, çok yakın olan Ukrayna’nın zaferini görmeye yetmezse kalbim Kiev’de toprağa verilmeli, çünkü kalbim Ukrayna’ya ait” diye konuştu.Konuşmasını Ukraynaca yapan Gürcü lider, Ukrayna’nın zafer kazanacağından şüphesi olmadığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gurur duyduğunu kaydetti.Tiflis Mahkemesi tarafından 6 yıl hapse mahkum edilen Saakaşvili, cezaevinde işkence gördüğünü ve onu zehirleyerek öldürmeye çalıştıklarını anlattı.Özgürlük ve sağlıktan fedakarlık ettikten sonra hayatı da feda etmeye hazır olduğunu dile getiren politikacı, sadece normal tedavi istediğini söyledi.Bir yıl içinde 60 kilo zayıflayan Saakaşvili, izleyicilerden özür dileyerek belden yukarı soyundu.
https://sputniknews.com.tr/20221214/eski-gurcistan-cumhurbaskani-mihail-saakasvili-yeniden-aclik-grevine-basladi-1064598781.html
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mihail saakaşvili, gürcistan, ukrayna
mihail saakaşvili, gürcistan, ukrayna
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, vasiyetini açıkladı: Kalbim Kiev’de toprağa verilsin
00:03 02.02.2023 (güncellendi: 00:05 02.02.2023) Abone ol
Yoğun bakıma alınmasını talep eden eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek ömrü Ukrayna’nın zaferini görmeye yetmezse kalbinin Kiev’de gömülmesini istedi.
Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, bugün görülen mahkeme duruşmasına, tedavi gördüğü Vivamedi kliniğinden video konferans yoluyla katıldı.
Saakaşvili, “Ömrüm, çok yakın olan Ukrayna’nın zaferini görmeye yetmezse kalbim Kiev’de toprağa verilmeli, çünkü kalbim Ukrayna’ya ait” diye konuştu.
Konuşmasını Ukraynaca yapan Gürcü lider, Ukrayna’nın zafer kazanacağından şüphesi olmadığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gurur duyduğunu kaydetti.
Tiflis Mahkemesi tarafından 6 yıl hapse mahkum edilen Saakaşvili, cezaevinde işkence gördüğünü ve onu zehirleyerek öldürmeye çalıştıklarını anlattı.
Özgürlük ve sağlıktan fedakarlık ettikten sonra hayatı da feda etmeye hazır olduğunu dile getiren politikacı, sadece normal tedavi istediğini söyledi.
Bir yıl içinde 60 kilo zayıflayan Saakaşvili, izleyicilerden özür dileyerek belden yukarı soyundu.