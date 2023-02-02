https://sputniknews.com.tr/20230202/mihail-saakasviliden-kalbini-ukraynaya-gomme-vasiyeti-1066468080.html

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, vasiyetini açıkladı: Kalbim Kiev’de toprağa verilsin

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, vasiyetini açıkladı: Kalbim Kiev’de toprağa verilsin

Yoğun bakıma alınmasını talep eden eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek ömrü Ukrayna’nın zaferini görmeye... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T00:03+0300

2023-02-02T00:03+0300

2023-02-02T00:05+0300

dünya

mihail saakaşvili

gürcistan

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/02/1066468167_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_0069a4adc9d711e6e953ab7df97ee966.jpg

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, bugün görülen mahkeme duruşmasına, tedavi gördüğü Vivamedi kliniğinden video konferans yoluyla katıldı. Saakaşvili, “Ömrüm, çok yakın olan Ukrayna’nın zaferini görmeye yetmezse kalbim Kiev’de toprağa verilmeli, çünkü kalbim Ukrayna’ya ait” diye konuştu.Konuşmasını Ukraynaca yapan Gürcü lider, Ukrayna’nın zafer kazanacağından şüphesi olmadığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gurur duyduğunu kaydetti.Tiflis Mahkemesi tarafından 6 yıl hapse mahkum edilen Saakaşvili, cezaevinde işkence gördüğünü ve onu zehirleyerek öldürmeye çalıştıklarını anlattı.Özgürlük ve sağlıktan fedakarlık ettikten sonra hayatı da feda etmeye hazır olduğunu dile getiren politikacı, sadece normal tedavi istediğini söyledi.Bir yıl içinde 60 kilo zayıflayan Saakaşvili, izleyicilerden özür dileyerek belden yukarı soyundu.

https://sputniknews.com.tr/20221214/eski-gurcistan-cumhurbaskani-mihail-saakasvili-yeniden-aclik-grevine-basladi-1064598781.html

gürcistan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mihail saakaşvili, gürcistan, ukrayna