https://sputniknews.com.tr/20221214/eski-gurcistan-cumhurbaskani-mihail-saakasvili-yeniden-aclik-grevine-basladi-1064598781.html

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, yeniden açlık grevine başladı

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, yeniden açlık grevine başladı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Vivamed kliniğinde tedavi gören eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ceza infaz kurumunun mahkemenin bir duruşmasına... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T22:16+0300

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dünya

mihail saakaşvili

gürcistan

açlık grevi

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Avukat Şalva Haçapuridze’nin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre Saakaşvili, ceza infaz kurumunun kendisine hapis cezasının ertelenebileceği bir duruşmaya uzaktan katılma imkanı vermemesi üzerine bugün yeniden açlık grevine başladı.Haçapuridze, “Bugün Tiflis Şehir Mahkemesi’nin Saakaşvili'nin video bağlantısı üzerinden duruşmaya katılmasına izin vermemesi kesinlikle kabul edilemez. Böyle bir şey Stalin mahkemelerinde bile yapılmadı. Mihail Saakaşvili, protesto amacıyla açlık grevine başladı” diye konuştu.Saakaşvili’nin bu davası ile ilgili duruşmalar Tiflis Şehir Mahkemesi’nde yapılıyor.Mahkeme daha önce dava ile ilgili duruşmayı 22 Aralık tarihine ertelemişti. Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumundan bir temsilci, Saakaşvili'nin duruşmaya uzaktan katılmasının teknik olarak mümkün olmadığını söylemişti.Bu arada Yargıç Giorgiy Arevadze, ceza infaz kurumuna Saakaşvili'yi 22 Aralık'taki duruşmaya video bağlantısı ile katılmasını sağlama talimatı verdi.Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 9 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala, 1 Ekim 2021’de başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No'lu Cezaevine sevk edilmişti. Son günler sağlığının bozulması ve bilincini kaybetmesi üzerine Saakaşvili, cezaevinden başkent Tiflis'te bulunan Vivamed Kliniğine sevk edilmişti.Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, televizyon kanalı İmedi'nin kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve 1 milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.

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mihail saakaşvili, gürcistan, açlık grevi