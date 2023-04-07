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https://sputniknews.com.tr/20230407/elektrikli-arac-ureticileriyle-ilgili-otv-karari-1069318663.html
Elektrikli araç üreticileriyle ilgili ÖTV kararı
Elektrikli araç üreticileriyle ilgili ÖTV kararı
Türkiye'de geliştirilen elektrik motorlu taşıtlara yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlere yatırıma katkı tutarları, özel tüketim vergisine (ÖTV)... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T10:29+0300
2023-04-07T10:29+0300
türkiye
elektrikli araç
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
türkiye
otomobil
ikinci el otomobil
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Türkiye'de geliştirilen elektrik motorlu taşıtlara yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlere yatırıma katkı tutarları, özel tüketim vergisine (ÖTV) mahsuben kullandırılacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Türkiye'de elektrikli araç üreten şirketlerin yatırıma katkı tutarlarının ÖTV'ye mahsubuna ilişkin esaslar belirlendi.Yatırıma katkı tutarının belirlenen kısmının, 31 Aralık 2035'e kadar azami 960 bin araç için kullanılmak üzere, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen ÖTV'den mahsup edilmek suretiyle kullandırılması uygun görüldü.Yatırıma katkı tutarının ÖTV'ye mahsuben kullanılması için yatırımların proje bazlı teşviklerden yararlanmasına karar verilen bir yatırım niteliğini taşıması, sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye'de gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri sonucu geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik olması şartı uygulanacak.Öte yandan, tebliğ değişikliğiyle yatırım teşvik sistemindeki kısmi tamamlama işleminde endeksleme uygulamasının esasları da belirlendi.Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'ın ilgili maddesinde, yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar için asgari 5 milyar lira yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama işleminin yapılabileceği hüküm altına alınmıştı.Tebliğ ile proje bazlı olan, fazlardan oluşan ve asgari 5 milyar lira yatırım harcaması bulunan yatırımlarda, kısmi tamamlama işlemi sonrasındaki yatırıma katkı tutarının yeniden değerleme oranında artırılarak endekslenebileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230303/elektrikli-otomobillerde-otv-matrah-duzenlemesi-1067746688.html
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elektrikli araç, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), türkiye, otomobil, ikinci el otomobil
elektrikli araç, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), türkiye, otomobil, ikinci el otomobil

Elektrikli araç üreticileriyle ilgili ÖTV kararı

10:29 07.04.2023
© AAElektrikli araç
Elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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Türkiye'de geliştirilen elektrik motorlu taşıtlara yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlere yatırıma katkı tutarları, özel tüketim vergisine (ÖTV) mahsuben kullandırılacak. Karar TOGG üreticisine ÖTV iadesi olarak dönecek.
Türkiye'de geliştirilen elektrik motorlu taşıtlara yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlere yatırıma katkı tutarları, özel tüketim vergisine (ÖTV) mahsuben kullandırılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Türkiye'de elektrikli araç üreten şirketlerin yatırıma katkı tutarlarının ÖTV'ye mahsubuna ilişkin esaslar belirlendi.
Yatırıma katkı tutarının belirlenen kısmının, 31 Aralık 2035'e kadar azami 960 bin araç için kullanılmak üzere, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen ÖTV'den mahsup edilmek suretiyle kullandırılması uygun görüldü.
Yatırıma katkı tutarının ÖTV'ye mahsuben kullanılması için yatırımların proje bazlı teşviklerden yararlanmasına karar verilen bir yatırım niteliğini taşıması, sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye'de gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri sonucu geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik olması şartı uygulanacak.
elektrikli otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
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Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi
3 Mart, 08:59
Öte yandan, tebliğ değişikliğiyle yatırım teşvik sistemindeki kısmi tamamlama işleminde endeksleme uygulamasının esasları da belirlendi.
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'ın ilgili maddesinde, yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar için asgari 5 milyar lira yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama işleminin yapılabileceği hüküm altına alınmıştı.
Tebliğ ile proje bazlı olan, fazlardan oluşan ve asgari 5 milyar lira yatırım harcaması bulunan yatırımlarda, kısmi tamamlama işlemi sonrasındaki yatırıma katkı tutarının yeniden değerleme oranında artırılarak endekslenebileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.
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