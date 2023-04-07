https://sputniknews.com.tr/20230407/dspye-secim-ziyareti-yapan-ak-partili-yildirim-goruslerimiz-farkli-olsa-da-hassasiyetlerimiz-ayni-1069322141.html
DSP'ye seçim ziyareti yapan AK Partili Yıldırım: Görüşlerimiz farklı olsa da hassasiyetlerimiz aynı
DSP'ye seçim ziyareti yapan AK Partili Yıldırım: Görüşlerimiz farklı olsa da hassasiyetlerimiz aynı
Seçim çalışmaları kapsamında Demokratik Sol Parti'yi (DSP) bir heyet ile ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Görüşlerimiz farklı olsa da... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T11:38+0300
2023-04-07T11:38+0300
2023-04-07T12:47+0300
2023 türkiye seçimleri
demokratik sol parti (dsp)
ak parti
binali yıldırım
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14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye geri sayıma başladı. Milletvekili listelerinin en geç 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmesi gerekiyor. 9 Nisan öncesi Ankara'da partiler arasında yoğun görüşme trafiği sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Demokratik Sol Parti'yi (DSP) ziyaret ediyor. Çelik ve Yıldırım'ı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal karşıladı.Görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım şunları söyledi:Aksakal ise, "Bu değerli öneriye biz de karşılık olarak, TBMM'de katkı sunmak istediğimizi paylaştık. Bugün saat 14'te başkanlar kurulu toplantısından sonra kararı duyuracağız ve AK Parti'yi ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.Dün de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230311/dsp-genel-baskani-aksakaldan-secim-aciklamasi-1068124831.html
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demokratik sol parti (dsp), ak parti, binali yıldırım
demokratik sol parti (dsp), ak parti, binali yıldırım
DSP'ye seçim ziyareti yapan AK Partili Yıldırım: Görüşlerimiz farklı olsa da hassasiyetlerimiz aynı
11:38 07.04.2023 (güncellendi: 12:47 07.04.2023) Abone ol
Seçim çalışmaları kapsamında Demokratik Sol Parti'yi (DSP) bir heyet ile ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Görüşlerimiz farklı olsa da hassasiyetlerimiz aynı" açıklaması yaptı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye geri sayıma başladı. Milletvekili listelerinin en geç 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmesi gerekiyor. 9 Nisan öncesi Ankara'da partiler arasında yoğun görüşme trafiği sürüyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Demokratik Sol Parti'yi (DSP) ziyaret ediyor. Çelik ve Yıldırım'ı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal karşıladı.
Görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım şunları söyledi:
"Sebebi ziyaretimiz malumunuz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim çerçevesinde partiler programı ile ittifakları ile milletin önüne çıktılar. Kedilerini ifade ediyorlar. DSP denince rahmetli Ecevit'i, rahmetli Erbakan'ı anmadan olmaz. Onlar Kıbrıs harekatının Fatih'leridir. Kıbrıs, ülkemize onlardan emanettir.Sayın genel başkanının da Kuzey Kıbrıs Türk bayrağını kendi bayrağımızın yanında dalgalandırması bu konuya verdiği önemin göstergesidir. Sayın cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile yapılan son zirvede Kuzey Kıbrıs'ı Türk devletleri teşkilatına gözlemci olarak kabul ettirdik. 780 bin kilometrekare vatan toprağında, mavi vatanda ülkemizin hak ve menfaatlerini korumada parti programımız farklı olsa da tek varan, tek bayrak ilkelerinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu teyit etmiş oluyoruz. Seçimler, ülkemizin bölgede güçlü yapısının devamı ile emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını ön görüyoruz.Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye, sayın genel başkana ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz. Ziyaretimizin amacı budur."
Aksakal ise, "Bu değerli öneriye biz de karşılık olarak, TBMM'de katkı sunmak istediğimizi paylaştık. Bugün saat 14'te başkanlar kurulu toplantısından sonra kararı duyuracağız ve AK Parti'yi ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Dün de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.