https://sputniknews.com.tr/20230311/dsp-genel-baskani-aksakaldan-secim-aciklamasi-1068124831.html

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan seçim açıklaması

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan seçim açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere parti olarak katılma kararı aldıklarını açıkladı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T18:25+0300

2023-03-11T18:25+0300

2023-03-11T18:32+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

dsp

demorkatik sol parti (dsp)

demokratik sol parti (dsp)

önder aksakal

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DSP Genel Merkezi'nde düzenlenen Parti Meclisi toplantısının ardından konuşan Aksakal, Başkanlık Kurulunun Genel Başkan olarak kendisine tam yetki verdiğini söyledi.Toplantıda, yetki ve değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Aksakal, "Siyasi Partiler Yasası, seçim yasaları gereği seçimlere katılıp katılmama kararının Parti Meclisi tarafından alınması ve milletvekilleri adaylarımızı hangi yöntemle belirleyeceğimizin kararının alınması gerekiyordu. Bugün Parti Meclisimizde 14 Mayıs 2023'teki seçimlere katılma kararı aldık" dedi.Milletvekili adaylarının merkez yoklaması ile belirleneceğini aktaran Aksakal, Parti Meclisi toplantısında tüm gelişmelerin değerlendirildiğini kaydetti. Aksakal, DSP olarak bugüne kadar herhangi bir ittifak ile görüşmediklerini ifade ederek "Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme talebi gelmedi" dedi.Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlere katılacak partileri ilan edeceğini anımsatan Aksakal, DSP'nin de seçimlere katılacak yeterliliğinin olduğunu bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim kararının açıklanmasına ilişkin Aksakal şunları söyledi:Ayrıca Aksakal, "Bundan sonraki süreçte olası bir görüşme talebinde, Genel Başkan olarak dün başkanlık kurulumuzun vermiş olduğu yetkiyi parti meclisimizde oy birliğiyle onaylayarak artık seçimlerin sath-ı mailine girmiş oluyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230310/dsp-genel-baskani-aksakal-cumhur-ittifakindan-gorusme-teklifi-gelmedi--1068093856.html

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dsp, demorkatik sol parti (dsp), demokratik sol parti (dsp), önder aksakal