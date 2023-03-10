https://sputniknews.com.tr/20230310/dsp-genel-baskani-aksakal-cumhur-ittifakindan-gorusme-teklifi-gelmedi--1068093856.html

DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhur İttifakı'ndan görüşme teklifi gelmedi

DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhur İttifakı'ndan görüşme teklifi gelmedi

Seçime giderken Cumhur İttifakı'nın genişleyeceği, bu kapsamda da DSP ile görüşme gerçekleştiği iddia edildi. Sputnik'e konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T17:13+0300

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politika

dsp

demorkatik sol parti (dsp)

önder aksakal

recep tayyip erdoğan

cumhur ittifakı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı ortakları Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici ile görüşmesi sonrasında Cumhur İttifakı'nın genişleyeceği iddia edildi. Cumhur İttifakı'na katılacak partiler arasında DSP'nin de adı geçiyor. Sputnik'e konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal iddiaların doğru olmadığını belirtti. Aksakal "Millet İttifakına destek vermeyeceğimizi açıkladıktan sonra bu tür haberler basında yer aldı. Ama bizimle kimse görüşmedi, yada bize bir teklif ile gelmedi. Gelir ise yetkili kurullarda değerlendirir, kararımızı açıklarız" dedi.

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2023

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dsp, demorkatik sol parti (dsp), önder aksakal, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı