https://sputniknews.com.tr/20230407/dspden-erdogana-destek-1069346638.html

DSP Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

DSP Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Demokratik Sol Parti (DSP), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T16:33+0300

2023-04-07T16:33+0300

2023-04-07T17:14+0300

2023 türkiye seçimleri

dsp

demorkatik sol parti (dsp)

önder aksakal

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AK Parti'nin bugün yaptığı ziyaretin ardından seçim ittifakı teklifi, DSP Başkanlık Kurulunda değerlendirildi. Toplantının ardından AK Parti Genel Merkezine geçen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin kararını açıkladı.Aksakal, toplantıdan parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesi yönünde karar çıktığını söyledi. DSP'nin seçimlere katılmayacağını belirten Aksakal, "AK Parti listelerinden parlamentoda yer alacağız." dedi.'İlk turda sonuçlanmasını bekliyoruz'Seçimin ilk turda bitmesini istediklerini söyleyen Önder Aksakal ise "Bu değerli öneriye biz de TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230407/ak-parti-dsp-gorusmesi-aksakalin-kilicdarogluna-soyledikleri-ak-partiyi-harekete-gecirdi-1069327385.html

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dsp, demorkatik sol parti (dsp), önder aksakal