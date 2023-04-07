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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/ak-parti-dsp-gorusmesi-aksakalin-kilicdarogluna-soyledikleri-ak-partiyi-harekete-gecirdi-1069327385.html
AK Parti-DSP görüşmesi: 'Aksakal’ın Kılıçdaroğlu’na söyledikleri AK Parti'yi harekete geçirdi'
AK Parti-DSP görüşmesi: 'Aksakal’ın Kılıçdaroğlu’na söyledikleri AK Parti'yi harekete geçirdi'
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Yıldırım "Beraber yol yürüyeceğimizi düşündük"... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T12:38+0300
2023-04-07T12:49+0300
2023 türkiye seçimleri
dsp
önder aksakal
ak parti
binali yıldırım
ömer çelik
kemal kılıçdaroğlu
ittifak
seçim
cumhurbaşkanı
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti. Bugün de AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP’nin kapısını çaldı.AK Parti’nin ziyaret kararında, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrasında söylediği sözlerin etkili olduğu öğrenildi. Ziyaret sırasında AK Parti heyeti, Aksakal’ın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak söylediği “Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir” ifadeleri nedeniyle kendisini tebrik ettiği öğrenildi. Bu sözlerin ve DSP’nin tutumunun, AK Parti ziyaretine gerekçe olduğu vurgulandı.DSP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilmesi önerisini de götüren AK parti heyeti, Cumhur İttifakı listelerinden kendilerine kontenjan ayıracak. Kontenjan ile ilgili sayı ve yerlerle ilgili görüşmeler ise DSP’nin nihai kararı sonrasında yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230407/iyi-partiden-istifa-eden-agiralioglu-yeniden-refah-partisi-genel-baskan-danismani-ile-bulustu-1069327816.html
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dsp, önder aksakal, ak parti, binali yıldırım, ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, ittifak, seçim, cumhurbaşkanı
dsp, önder aksakal, ak parti, binali yıldırım, ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, ittifak, seçim, cumhurbaşkanı

AK Parti-DSP görüşmesi: 'Aksakal’ın Kılıçdaroğlu’na söyledikleri AK Parti'yi harekete geçirdi'

12:38 07.04.2023 (güncellendi: 12:49 07.04.2023)
© AAAK Parti-DSP görüşmesi: Aksakal’ın Kılıçdaroğlu’na söyledikleri AK Parti'yi harekete geçirdi
AK Parti-DSP görüşmesi: Aksakal’ın Kılıçdaroğlu’na söyledikleri AK Parti'yi harekete geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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Özel
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Yıldırım "Beraber yol yürüyeceğimizi düşündük" dedi. DSP ise son sözünü gün içinde söyleyecek.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti. Bugün de AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP’nin kapısını çaldı.
AK Parti’nin ziyaret kararında, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrasında söylediği sözlerin etkili olduğu öğrenildi. Ziyaret sırasında AK Parti heyeti, Aksakal’ın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak söylediği “Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir” ifadeleri nedeniyle kendisini tebrik ettiği öğrenildi. Bu sözlerin ve DSP’nin tutumunun, AK Parti ziyaretine gerekçe olduğu vurgulandı.
DSP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilmesi önerisini de götüren AK parti heyeti, Cumhur İttifakı listelerinden kendilerine kontenjan ayıracak. Kontenjan ile ilgili sayı ve yerlerle ilgili görüşmeler ise DSP’nin nihai kararı sonrasında yapılacak.
İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ile buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ile buluştu
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