https://sputniknews.com.tr/20230407/ak-parti-dsp-gorusmesi-aksakalin-kilicdarogluna-soyledikleri-ak-partiyi-harekete-gecirdi-1069327385.html

AK Parti-DSP görüşmesi: 'Aksakal’ın Kılıçdaroğlu’na söyledikleri AK Parti'yi harekete geçirdi'

AK Parti-DSP görüşmesi: 'Aksakal’ın Kılıçdaroğlu’na söyledikleri AK Parti'yi harekete geçirdi'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Yıldırım "Beraber yol yürüyeceğimizi düşündük"... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T12:38+0300

2023-04-07T12:38+0300

2023-04-07T12:49+0300

2023 türkiye seçimleri

dsp

önder aksakal

ak parti

binali yıldırım

ömer çelik

kemal kılıçdaroğlu

ittifak

seçim

cumhurbaşkanı

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti. Bugün de AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP’nin kapısını çaldı.AK Parti’nin ziyaret kararında, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrasında söylediği sözlerin etkili olduğu öğrenildi. Ziyaret sırasında AK Parti heyeti, Aksakal’ın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak söylediği “Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir” ifadeleri nedeniyle kendisini tebrik ettiği öğrenildi. Bu sözlerin ve DSP’nin tutumunun, AK Parti ziyaretine gerekçe olduğu vurgulandı.DSP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilmesi önerisini de götüren AK parti heyeti, Cumhur İttifakı listelerinden kendilerine kontenjan ayıracak. Kontenjan ile ilgili sayı ve yerlerle ilgili görüşmeler ise DSP’nin nihai kararı sonrasında yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230407/iyi-partiden-istifa-eden-agiralioglu-yeniden-refah-partisi-genel-baskan-danismani-ile-bulustu-1069327816.html

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dsp, önder aksakal, ak parti, binali yıldırım, ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, ittifak, seçim, cumhurbaşkanı