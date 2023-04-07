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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek

13:08 07.04.2023 (güncellendi: 13:12 07.04.2023)
© Sputnik / Michael Klimentyev / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (G-20, ANTALYA, 2015)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (G-20, ANTALYA, 2015) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© Sputnik / Michael Klimentyev /
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
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