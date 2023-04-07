https://sputniknews.com.tr/20230407/cumhurbaskani-erdogan-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-gorusecek-1069330685.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T13:08+0300
2023-04-07T13:08+0300
2023-04-07T13:12+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek
13:08 07.04.2023 (güncellendi: 13:12 07.04.2023) Abone ol
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.