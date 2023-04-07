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https://sputniknews.com.tr/20230407/cihan-kolivara-11-yil-hapis-istemi-kafama-silah-dayasalar-turk-milletine-hakaret-etmem-1069343215.html
Cihan Kolivar'a 11 yıl hapis istemi: 'Kafama silah dayasalar Türk milletine hakaret etmem'
Cihan Kolivar'a 11 yıl hapis istemi: 'Kafama silah dayasalar Türk milletine hakaret etmem'
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın, katıldığı bir televizyon programı ve sosyal medya hesabında kullandığı ifadeler nedeniyle 11 yıl 11 aya... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T16:18+0300
2023-04-07T17:02+0300
cihan kolivar
recep tayyip erdoğan
türkiye
cumhurbaşkanına hakaret
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekmek
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın yargılanmasına başlandı.İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Cihan Kolivar ve avukatı katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın celse arasında dilekçe sunarak davaya katılma talebinde bulunduğu bildirildi.Duruşmada savunma yapan sanık Kolivar, ekmek fırınlarının imar yasasına göre küçük sanayi bölgelerinde açılabileceğine ilişkin düzenleme olduğunu ancak İstanbul'da yasa dışı bölgelere doğalgaz bağlatılarak bazı ilçe belediyeleri tarafından kaçak fırın açılmasına müsaade edildiğini ileri sürdü.‘Süre kısıtlı olduğu için yeterince ifade edemedim’Bayrampaşa Belediyesinin önceden kaçak fırınlara müsaade etmediğini ancak son dönemde müsaade ettiğini öne süren sanık Kolivar, "Esenler ve Fatih ilçelerinin belediye başkanları bu konuda dikkatli davrandılar, ruhsatsız fırın açılmasına müsaade etmediler. Bunları daha önce dile getirmiştim, canlı yayında anlatmak istediğim oydu. Süre kısıtlı olduğu için kendimi yeterince ifade edemedim" dedi.‘Ben politikacı değilim ki...’Sanık Kolivar, Türk milletini aşağılama gibi bir kastının olmadığını, toplum ve millet kavramlarının farklı anlamlar ifade ettiğini belirterek, "Kafama silah dayasalar Türk milletine hakaret etmem. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem söz konusu olamaz, ben de Kasımpaşa'da büyüdüm, Cumhurbaşkanı'nı ve ailesini tanırım. Ben politikacı değilim ki niye hakaret edeyim? O gün onları açıklayınca herkes bizi CHP'li sandı, benim partiyle işim yok, CHP bana dar gelir." sözlerini kullandı.Kolivar, sosyal medya paylaşımındaki "Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmemişti" ifadesine ilişkin ise ilçe belediyelerinde ruhsatsız faaliyette bulunan ve bu faaliyetlere izin veren memurları kast ettiğini iddia etti.Sanık avukatı Bilge Çiftçi, müvekkilinin konuşmalarının cımbızlanarak bir kısmının öne çıkarıldığını, mahkemeye sundukları dosyada konuşmanın öncesine ve sonrasına ait görüntülerin yer aldığını kaydetti.Sanığın dava konusu paylaşımları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türk milletini aşağılamadığının anlaşılacağını dile getiren avukat Çiftçi, müvekkilinin amacının sağlıklı ekmek üretimi yapmak ve fiyat istikrarını sağlanmak olduğunu ifade ederek beraatini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.Sanık avukatına yazılı beyanlarını sunması için bir sonraki celseye kadar süre veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.Duruşma sonrası basın mensuplarına konuşan Kolivar, İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Şişli, Beşiktaş Sarıyer gibi ilçelerin zeminlerinin sağlam olduğunu ve bu ilçelerdeki fırınların yıkılmaması gerektiğini savunarak, bir binanın altında fırın varsa şikayet edilmesi gerektiğini söyledi.Serbest bırakılmıştıKatıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, polis tarafından gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 Kasım'da sevk edildiği adliyede, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Kolivar, avukatının itirazı üzerine 17 Kasım'da tahliye edilmişti.11 yıla kadar hapsi isteniyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki olarak yer alıyor.İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla dosyaya sunulan dilekçede, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında hakaret içeren ifadeler kullanması nedeniyle Kolivar hakkında şikayetçi olunduğu anlatılıyor.Şüphelinin bazı paylaşımlarının açıkça Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu, bazı paylaşımlarının da halkın bir kesimini aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu belirtilen iddianamede, bu paylaşımların da sosyal medya üzerinden yapılması ve birçok kişi tarafından ulaşılabilir olması nedeniyle aleniyet unsuru kazandığı vurgulanıyor.İddianamede, şüphelinin doğrudan Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik sözleri dikkate alındığında, Türk milletini aşağılama kastıyla hareket ettiği aktarılıyor.İddianamede Kolivar hakkında, zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıl 11 aya kadar hapis cezası isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221130/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-kolivar-bizim-merkezi-hukumet-ile-hicbir-sorunumuz-yok-1064004421.html
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cihan kolivar, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret, cumhuriyet halk partisi (chp), ekmek
cihan kolivar, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret, cumhuriyet halk partisi (chp), ekmek

Cihan Kolivar'a 11 yıl hapis istemi: 'Kafama silah dayasalar Türk milletine hakaret etmem'

16:18 07.04.2023 (güncellendi: 17:02 07.04.2023)
© İHACihan Kolivar
Cihan Kolivar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© İHA
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın, katıldığı bir televizyon programı ve sosyal medya hesabında kullandığı ifadeler nedeniyle 11 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava başladı. Kolivar, suçlamaları kabul etmedi.
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın yargılanmasına başlandı.
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Cihan Kolivar ve avukatı katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın celse arasında dilekçe sunarak davaya katılma talebinde bulunduğu bildirildi.
Duruşmada savunma yapan sanık Kolivar, ekmek fırınlarının imar yasasına göre küçük sanayi bölgelerinde açılabileceğine ilişkin düzenleme olduğunu ancak İstanbul'da yasa dışı bölgelere doğalgaz bağlatılarak bazı ilçe belediyeleri tarafından kaçak fırın açılmasına müsaade edildiğini ileri sürdü.

‘Süre kısıtlı olduğu için yeterince ifade edemedim’

Bayrampaşa Belediyesinin önceden kaçak fırınlara müsaade etmediğini ancak son dönemde müsaade ettiğini öne süren sanık Kolivar, "Esenler ve Fatih ilçelerinin belediye başkanları bu konuda dikkatli davrandılar, ruhsatsız fırın açılmasına müsaade etmediler. Bunları daha önce dile getirmiştim, canlı yayında anlatmak istediğim oydu. Süre kısıtlı olduğu için kendimi yeterince ifade edemedim" dedi.

‘Ben politikacı değilim ki...’

Sanık Kolivar, Türk milletini aşağılama gibi bir kastının olmadığını, toplum ve millet kavramlarının farklı anlamlar ifade ettiğini belirterek, "Kafama silah dayasalar Türk milletine hakaret etmem. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem söz konusu olamaz, ben de Kasımpaşa'da büyüdüm, Cumhurbaşkanı'nı ve ailesini tanırım. Ben politikacı değilim ki niye hakaret edeyim? O gün onları açıklayınca herkes bizi CHP'li sandı, benim partiyle işim yok, CHP bana dar gelir." sözlerini kullandı.
Kolivar, sosyal medya paylaşımındaki "Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmemişti" ifadesine ilişkin ise ilçe belediyelerinde ruhsatsız faaliyette bulunan ve bu faaliyetlere izin veren memurları kast ettiğini iddia etti.
Sanık avukatı Bilge Çiftçi, müvekkilinin konuşmalarının cımbızlanarak bir kısmının öne çıkarıldığını, mahkemeye sundukları dosyada konuşmanın öncesine ve sonrasına ait görüntülerin yer aldığını kaydetti.
Sanığın dava konusu paylaşımları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türk milletini aşağılamadığının anlaşılacağını dile getiren avukat Çiftçi, müvekkilinin amacının sağlıklı ekmek üretimi yapmak ve fiyat istikrarını sağlanmak olduğunu ifade ederek beraatini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.
Sanık avukatına yazılı beyanlarını sunması için bir sonraki celseye kadar süre veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Duruşma sonrası basın mensuplarına konuşan Kolivar, İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Şişli, Beşiktaş Sarıyer gibi ilçelerin zeminlerinin sağlam olduğunu ve bu ilçelerdeki fırınların yıkılmaması gerektiğini savunarak, bir binanın altında fırın varsa şikayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Serbest bırakılmıştı

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 Kasım'da sevk edildiği adliyede, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Kolivar, avukatının itirazı üzerine 17 Kasım'da tahliye edilmişti.

11 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki olarak yer alıyor.
İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla dosyaya sunulan dilekçede, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında hakaret içeren ifadeler kullanması nedeniyle Kolivar hakkında şikayetçi olunduğu anlatılıyor.
Şüphelinin bazı paylaşımlarının açıkça Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu, bazı paylaşımlarının da halkın bir kesimini aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu belirtilen iddianamede, bu paylaşımların da sosyal medya üzerinden yapılması ve birçok kişi tarafından ulaşılabilir olması nedeniyle aleniyet unsuru kazandığı vurgulanıyor.
İddianamede, şüphelinin doğrudan Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik sözleri dikkate alındığında, Türk milletini aşağılama kastıyla hareket ettiği aktarılıyor.
İddianamede Kolivar hakkında, zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıl 11 aya kadar hapis cezası isteniyor.
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Bizim merkezi hükümet ile hiçbir sorunumuz yok - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
SEYİR HALİ
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Bizim merkezi hükümet ile hiçbir sorunumuz yok
30 Kasım 2022, 14:29
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