https://sputniknews.com.tr/20221130/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-kolivar-bizim-merkezi-hukumet-ile-hicbir-sorunumuz-yok-1064004421.html

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Bizim merkezi hükümet ile hiçbir sorunumuz yok

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Bizim merkezi hükümet ile hiçbir sorunumuz yok

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, ruhsatsız fırınlar konusunda “Bizim merkezi hükümet ile hiçbir sorunumuz yok. Dört dörtlük yasayı 2004’te... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T14:29+0300

2022-11-30T14:29+0300

2022-11-30T14:29+0300

seyir hali

radyo

fırın

ekmek

cihan kolivar

ekmek üreticileri işverenleri sendikası

tutuklama

gözaltı

cumhurbaşkanı

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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Bizim merkezi hükümet ile hiçbir sorunumuz yok 30.11.2022 SEYİR HALİ

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutukluluk sürecini, ekmek maliyet artışlarını ve fırıncıların karşılaştığı sorunları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Kolivar, ekmek ve toplumlara dair gündem olan açıklamasında anlatmak istediklerini “Bu ‘Ekmek aptal toplumların gıdasıdır’ lafını ilk defa değil, 20 yıl önce de TÜBİTAK’ın raporunda okumuştum. Gıda uzmanları da çocuklarınızı doktora götürdüğünüz zaman söylerler. O sabah sanırım zamanımız azdı. Ben telefonla bağlanmayacaktım. Buğdayla ilgili programlara katılan konusunda uzman bir beyefendi var. O olduğu için katıldım. Çok kısa olduğu için ben daha arkasını nedenlerini anlatacağım. 3-4 ay önce TGRT’ye katılmışım. Orada da demiştim. Toplumun gıda maddesi sade ekmek değildir. Et, süt, peynir, zeytin de vardır. Burada sadece ekmeğe odaklanmayın diye açıklamalar yapmışım. Kendi sattığım şey, ben ekmek satıyorum. O hanımın da o kadar bilgisiz oluşuna çok üzüldüm. Devlete bakanlık etmiş şahısların böyle açıklamalar yapmalarına ya toplum ve millet ne demek bilmiyorlar ya da bilerek bu işi köpürterek vatandaşı galeyana getirmeyi istiyorlar. Ben Türk toplumunu aşağılayacak en son insanlardan biri olabilirim” diye açıkladı.‘Biz de Ankara gibi olmak istiyoruz, bir tane bile ruhsatsız fırın yok’Gözaltına alınırken kendisine yöneltilen suçlamaları anlatan Kolivar, tutukluluk sürecini “2012’de yine bir televizyon kanalında ben bu hükümet T. C.’yi kaldırıken ona karşı çıkmışım. Atatürk’ün Türklüğü manevi kızına tarif edişini okumuşum. O namussuz FETÖ’nün en azılı zamanıydı. Onu getirip oraya bağlamaktan bizi aldılar içeri ama Çağlayan’a gidene kadar o değişti. Bu sefer Sayın Cumhurbaşkanı’na hakarete çevirdiler. Ben tweet atmayı da bilmem. 14 kişi takip ediyorum, biri oğlum diğer avukat hanım. 12 kişiye hiç tweet atmamışım. Birinin tweetine cevap yazmışım. Tahmin ediyorum herhalde onu ufak oğlana yazdırdım. Diploma mı geçiyor? Okumadım da sonradan da okumadım. ‘İçerde avukat hanım dosya ile geldi. Bırak dosyayı, işle ilgili oğluma yaz götür, şunları yapsın’ dedim. Gidişim ve götürülüşüm de saçmaydı. Hakime de ‘bundan beni tutuklama, gülerler size’ dedim. Ben her anlatışımda ekmeği anlatıyorum ve şunu diyorum: Bizim merkezi hükümet ile hiçbir sorunumuz yok. Dört dörtlük yasayı 2004’te çıkarmış, koymuş. İmar yasasına kurumları sokmuş. Bizim hükümetle işimiz bitmiş. Bir bak Ankara’da ne güzel, biz de Ankara gibi olmak istiyoruz. Bir tane bile ruhsatsız fırın yok. Vatandaş ucuz ve kaliteli ekmek yiyor. İstanbul’da öyle olsun diyorum. Hükümet Ankara’nın da hükümeti değil mi? Sade İstanbul’un mu? Bizim bütün işimiz ilçe belediyeleri, büyükşehirle de işimiz yok. İlçe belediyelerinin 20’si düzgün, 19’u bozuktur” diye aktardı.‘Belediyede bir birim bundan nemalanıyor’Kolivar, kaçak fırın sorununa “Benim derdim ekmek o da İstanbul halkına temiz, ucuz, kaliteli bir ekmek getirmektir. Devletimi severim. Devlet ve hükümeti bir tutmam. Devlet benim için kutsaldır. Belediyede bir birim bundan nemalanıyor. Nemalanma 20 bin zorlasan 30 bin liraya çıkar. Hiçbir belediye başkanı ya da başkan yardımcısı böyle bir paraya tenezzül etmez. Bizim işimiz zabıta müdürüne kadar ya da imar müdürüne kadar ya çıkar ya çıkmaz. Zabıta müdürüne iş kalmıyor çünkü kaçak fırın yapan belediyeye müracaat etmiyor. Etse o ruhsatı alamayacak. Niye oraya harç versin ki” diye dikkat çekti.‘Ekmek yüzde 54 zamlanmış fakat ekmeğin bütün girdileri yüzde 300’ün üzerindedir’Maliyet artışlarının yüksekliğini belirten Kolivar, ekmeklere yapılan zammı ve çalıştırılan işçilerin yaşadığı zorlukları “Fırınımda aynı işçi, kira, yakıt, sigorta, dağıtım ücretiyle ben Ankara gibi 12 bin ekmek de yaparım. Benim fırıncım peşin 3-3.5 bin ekmek yapıyor. Maliyet çok artıyor. Bu vatandaşa yükleniyor. Hem fırıncı para kazanamıyor. Kapasite olmadığı için pazar yok. Pazarda bakkal markete beş liralık ekmeğin dörtte birini iskonto veriyor. Çoğu markette 125 kuruş iskonto var. Geçen sene bir kilo ekmek 12.5 lira, şimdi 20 liradır. Ekmek yüzde 54 zamlanmış fakat ekmeğin bütün girdileri yüzde 300’ün üzerindedir. Geçen sene Kasım’da maya 75 lira, şimdi ise 350 liradır. Televizyonda halk ekmeğin geçen seneki fiyatını alıyorlar bir de şimdiki fiyatı alıyorlar. Ekmeğe yüzde 200 zam diyor. Yüzde 54’tür, hesap bilmiyorsanız program yapmayın. Vatandaş o zaman ‘Fırıncı ne kadar zam yapmış’ diyor. İşçilerden özür diliyorum. Biz işçi değil köle arıyoruz. Cumartesi, Pazar yok. Saati belli değil. Eskiden Suriyeli Afganlı buluyorduk. Onlar da şimdi çalışmıyor. Ailesi kalabalık olan çok fırıncı üniversite bitirmiş pasa taşıyor” diye konuştu.

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2022

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