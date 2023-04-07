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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/bryanskta-ucagi-dusen-ukraynali-pilot-sinir-ihlali-suclamasiyla-mahkemeye-sevk-edildi-1069353954.html
Bryansk'ta uçağı düşen Ukraynalı pilot, sınır ihlali suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi
Bryansk'ta uçağı düşen Ukraynalı pilot, sınır ihlali suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi
Bryansk bölgesinde düşen hafif motorlu uçağın Ukraynalı pilotunun yasa dışı sınır ihlali suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiği duyuruldu. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T22:03+0300
2023-04-07T22:03+0300
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Rus RBK gazetesinin aktardığına göre, Bryansk bölgesinde uçağı düşen ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) görevlileri tarafından gözaltına alınan Ukraynalı pilot, yasa dışı sınır ihlali suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.RBK kaynakları, Bryansk yakınlarında elektrik hatlarına takılarak düşen hafif motorlu uçağın Rosrezerv fabrikasına bomba atan iki uçaktan biri olduğunu söyledi.Bryansk Bölge Mahkemesi basın servisinden yapılan açıklamada, Bryansk bölgesinde düşen hafif motorlu uçağın Ukraynalı pilotu hakkındaki kararın bugün verileceği, pilotun 5 yıla kadar hapis cezası öngören Rusya Ceza Kanunu'nun 322. maddesinin 1. fıkrası kapsamında yargılanacağı kaydedildi.FSB, uçağın 5 Nisan'da, Ukrayna sınırına yaklaşık 60 km uzaklıkta yer alan Klintsovskiy bölgesindeki Butovsk yerleşiminde düştüğünü duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230406/rusya-ukraynali-sabotajcilarin-bryansk-bolgesine-sizma-girisimi-onlendi-1069302100.html
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ukrayna, rusya, bryansk, pilot, mahkeme
ukrayna, rusya, bryansk, pilot, mahkeme

Bryansk'ta uçağı düşen Ukraynalı pilot, sınır ihlali suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi

22:03 07.04.2023
© Sputnik / Маргарита Матвеенкова / Multimedya arşivine gidinBryansk
Bryansk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© Sputnik / Маргарита Матвеенкова
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Bryansk bölgesinde düşen hafif motorlu uçağın Ukraynalı pilotunun yasa dışı sınır ihlali suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiği duyuruldu.
Rus RBK gazetesinin aktardığına göre, Bryansk bölgesinde uçağı düşen ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) görevlileri tarafından gözaltına alınan Ukraynalı pilot, yasa dışı sınır ihlali suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.
RBK kaynakları, Bryansk yakınlarında elektrik hatlarına takılarak düşen hafif motorlu uçağın Rosrezerv fabrikasına bomba atan iki uçaktan biri olduğunu söyledi.
Bryansk Bölge Mahkemesi basın servisinden yapılan açıklamada, Bryansk bölgesinde düşen hafif motorlu uçağın Ukraynalı pilotu hakkındaki kararın bugün verileceği, pilotun 5 yıla kadar hapis cezası öngören Rusya Ceza Kanunu'nun 322. maddesinin 1. fıkrası kapsamında yargılanacağı kaydedildi.
FSB, uçağın 5 Nisan'da, Ukrayna sınırına yaklaşık 60 km uzaklıkta yer alan Klintsovskiy bölgesindeki Butovsk yerleşiminde düştüğünü duyurmuştu.
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi önlendi
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