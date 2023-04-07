https://sputniknews.com.tr/20230407/bryanskta-ucagi-dusen-ukraynali-pilot-sinir-ihlali-suclamasiyla-mahkemeye-sevk-edildi-1069353954.html

Bryansk'ta uçağı düşen Ukraynalı pilot, sınır ihlali suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi

Bryansk'ta uçağı düşen Ukraynalı pilot, sınır ihlali suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi

Bryansk bölgesinde düşen hafif motorlu uçağın Ukraynalı pilotunun yasa dışı sınır ihlali suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiği duyuruldu. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T22:03+0300

2023-04-07T22:03+0300

2023-04-07T22:03+0300

ukrayna krizi

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Rus RBK gazetesinin aktardığına göre, Bryansk bölgesinde uçağı düşen ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) görevlileri tarafından gözaltına alınan Ukraynalı pilot, yasa dışı sınır ihlali suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.RBK kaynakları, Bryansk yakınlarında elektrik hatlarına takılarak düşen hafif motorlu uçağın Rosrezerv fabrikasına bomba atan iki uçaktan biri olduğunu söyledi.Bryansk Bölge Mahkemesi basın servisinden yapılan açıklamada, Bryansk bölgesinde düşen hafif motorlu uçağın Ukraynalı pilotu hakkındaki kararın bugün verileceği, pilotun 5 yıla kadar hapis cezası öngören Rusya Ceza Kanunu'nun 322. maddesinin 1. fıkrası kapsamında yargılanacağı kaydedildi.FSB, uçağın 5 Nisan'da, Ukrayna sınırına yaklaşık 60 km uzaklıkta yer alan Klintsovskiy bölgesindeki Butovsk yerleşiminde düştüğünü duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230406/rusya-ukraynali-sabotajcilarin-bryansk-bolgesine-sizma-girisimi-onlendi-1069302100.html

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