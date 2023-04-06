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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/rusya-ukraynali-sabotajcilarin-bryansk-bolgesine-sizma-girisimi-onlendi-1069302100.html
Rusya: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi önlendi
Rusya: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi önlendi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, 15 kişilik bir Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Rusya sınırını geçerek Bryansk Bölgesi’ne sızma girişiminin... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T22:20+0300
2023-04-06T22:21+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
igor konaşenkov
ukrayna
sabotaj
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, “Batı Askeri Bölgesi Devlet Sınırını Koruma Birlikleri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Bryansk Bölge İdaresi’ne bağlı Sınır Muhafıza Birlikleri, bu sabah saat 8.30’da Ukrayna ordusunun en az 15 kişiden oluşan sabotaj ve keşif grubunun, Bryansk Bölgesi’nin Sluçayevsk yerleşimi yakınında Rusya topraklarına sızma girişimini önledi. Çıkan çatışma sırasında, Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı topçu birliklerinin açtığı ateşle düşman bozguna uğratıldı. Sabotaj grubu dağıtıldı ve kayıplar vererek Ukrayna topraklarına çekildi. Rus askerler arasında kayıp yok” ifadesini kullandı.Konaşenkov ayrıca Ukrayna cephelerindeki duruma ilişkin bilgi verdi:Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Harkov Bölgesi’nde 3 Ukraynalı sabotaj ve keşif grubu etkisiz hale getirildi. Son bir gün içerisinde 50’den fazla Ukraynalı asker, 2 zırhlı savaş aracı, 2 otomobil ve ABD yapımı AN/TPQ-36 radarı yok edildi.Krasnıy Liman cephesinde düzenlenene topçu saldırıları sonucu yaklaşık 80 Ukraynalı askerin yanı sıra, Ukrayna ordusunun iki zırhlı savaş aracı, üç otomobili, Gvozdika kundağı motorlu obüsü, Nona kundağı motorlu havan topçu sistemi, D-20 ve D-30 obüsleri etkisiz hale getirildi.Donetsk cephesinde, hava ve topçu saldırılar sonucu son bir günde 140’tan fazla Ukraynalı asker, 3 zırhlı savaş aracı, 8 otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi, Gvozdika ve Akatsiya kundağı motorlu obüsler, D-20 obüsü ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı imha edildi.Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde, Ukrayna ordusunun kayıpları yaklaşık 35 asker, 2 zırhlı savaş aracı, 2 kamyonet, D-20 ve D-30 obüsler olarak gerçekleşti.Herson cephesinde, Ukrayna ordusu 20 asker, 2 otomobil ve Akatsiya kundağı motorlu obüsünü kaybetti.Ayrıca farklı bölgelerde, Ukrayna ordusunun 11 insansız hava aracı düşürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230327/putinden-ukraynali-sabotajcilarin-yaraladigi-cocuga-cesaret-madalyasi-1068816562.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, ukrayna, sabotaj
rusya, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, ukrayna, sabotaj

Rusya: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi önlendi

22:20 06.04.2023 (güncellendi: 22:21 06.04.2023)
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Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, 15 kişilik bir Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Rusya sınırını geçerek Bryansk Bölgesi’ne sızma girişiminin önlendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, “Batı Askeri Bölgesi Devlet Sınırını Koruma Birlikleri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Bryansk Bölge İdaresi’ne bağlı Sınır Muhafıza Birlikleri, bu sabah saat 8.30’da Ukrayna ordusunun en az 15 kişiden oluşan sabotaj ve keşif grubunun, Bryansk Bölgesi’nin Sluçayevsk yerleşimi yakınında Rusya topraklarına sızma girişimini önledi. Çıkan çatışma sırasında, Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı topçu birliklerinin açtığı ateşle düşman bozguna uğratıldı. Sabotaj grubu dağıtıldı ve kayıplar vererek Ukrayna topraklarına çekildi. Rus askerler arasında kayıp yok” ifadesini kullandı.
Konaşenkov ayrıca Ukrayna cephelerindeki duruma ilişkin bilgi verdi:
Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Harkov Bölgesi’nde 3 Ukraynalı sabotaj ve keşif grubu etkisiz hale getirildi. Son bir gün içerisinde 50’den fazla Ukraynalı asker, 2 zırhlı savaş aracı, 2 otomobil ve ABD yapımı AN/TPQ-36 radarı yok edildi.
Krasnıy Liman cephesinde düzenlenene topçu saldırıları sonucu yaklaşık 80 Ukraynalı askerin yanı sıra, Ukrayna ordusunun iki zırhlı savaş aracı, üç otomobili, Gvozdika kundağı motorlu obüsü, Nona kundağı motorlu havan topçu sistemi, D-20 ve D-30 obüsleri etkisiz hale getirildi.
Donetsk cephesinde, hava ve topçu saldırılar sonucu son bir günde 140’tan fazla Ukraynalı asker, 3 zırhlı savaş aracı, 8 otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi, Gvozdika ve Akatsiya kundağı motorlu obüsler, D-20 obüsü ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı imha edildi.
Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde, Ukrayna ordusunun kayıpları yaklaşık 35 asker, 2 zırhlı savaş aracı, 2 kamyonet, D-20 ve D-30 obüsler olarak gerçekleşti.
Herson cephesinde, Ukrayna ordusu 20 asker, 2 otomobil ve Akatsiya kundağı motorlu obüsünü kaybetti.
Ayrıca farklı bölgelerde, Ukrayna ordusunun 11 insansız hava aracı düşürüldü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
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