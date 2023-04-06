https://sputniknews.com.tr/20230406/rusya-ukraynali-sabotajcilarin-bryansk-bolgesine-sizma-girisimi-onlendi-1069302100.html

Rusya: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi önlendi

Rusya: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi önlendi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, 15 kişilik bir Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Rusya sınırını geçerek Bryansk Bölgesi’ne sızma girişiminin... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T22:20+0300

2023-04-06T22:20+0300

2023-04-06T22:21+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

igor konaşenkov

ukrayna

sabotaj

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, “Batı Askeri Bölgesi Devlet Sınırını Koruma Birlikleri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Bryansk Bölge İdaresi’ne bağlı Sınır Muhafıza Birlikleri, bu sabah saat 8.30’da Ukrayna ordusunun en az 15 kişiden oluşan sabotaj ve keşif grubunun, Bryansk Bölgesi’nin Sluçayevsk yerleşimi yakınında Rusya topraklarına sızma girişimini önledi. Çıkan çatışma sırasında, Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı topçu birliklerinin açtığı ateşle düşman bozguna uğratıldı. Sabotaj grubu dağıtıldı ve kayıplar vererek Ukrayna topraklarına çekildi. Rus askerler arasında kayıp yok” ifadesini kullandı.Konaşenkov ayrıca Ukrayna cephelerindeki duruma ilişkin bilgi verdi:Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Harkov Bölgesi’nde 3 Ukraynalı sabotaj ve keşif grubu etkisiz hale getirildi. Son bir gün içerisinde 50’den fazla Ukraynalı asker, 2 zırhlı savaş aracı, 2 otomobil ve ABD yapımı AN/TPQ-36 radarı yok edildi.Krasnıy Liman cephesinde düzenlenene topçu saldırıları sonucu yaklaşık 80 Ukraynalı askerin yanı sıra, Ukrayna ordusunun iki zırhlı savaş aracı, üç otomobili, Gvozdika kundağı motorlu obüsü, Nona kundağı motorlu havan topçu sistemi, D-20 ve D-30 obüsleri etkisiz hale getirildi.Donetsk cephesinde, hava ve topçu saldırılar sonucu son bir günde 140’tan fazla Ukraynalı asker, 3 zırhlı savaş aracı, 8 otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi, Gvozdika ve Akatsiya kundağı motorlu obüsler, D-20 obüsü ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı imha edildi.Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde, Ukrayna ordusunun kayıpları yaklaşık 35 asker, 2 zırhlı savaş aracı, 2 kamyonet, D-20 ve D-30 obüsler olarak gerçekleşti.Herson cephesinde, Ukrayna ordusu 20 asker, 2 otomobil ve Akatsiya kundağı motorlu obüsünü kaybetti.Ayrıca farklı bölgelerde, Ukrayna ordusunun 11 insansız hava aracı düşürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230327/putinden-ukraynali-sabotajcilarin-yaraladigi-cocuga-cesaret-madalyasi-1068816562.html

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