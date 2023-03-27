https://sputniknews.com.tr/20230327/putinden-ukraynali-sabotajcilarin-yaraladigi-cocuga-cesaret-madalyasi-1068816562.html

Putin’den Ukraynalı sabotajcıların yaraladığı çocuğa cesaret madalyası

Putin’den Ukraynalı sabotajcıların yaraladığı çocuğa cesaret madalyası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların mart başında Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde düzenledikleri saldırıda yaralanmasına rağmen iki kız... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T17:26+0300

2023-03-27T17:26+0300

2023-03-27T17:26+0300

ukrayna krizi

bryansk

rusya

vladimir putin

çocuk

madalya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararın metninde, “Bransk Bölgesi Klimov İlçesi Novoropsk Devlet Orta Okulu öğrencisi Simonenko Fedor Vitalyeviç’e, sergilediği mertlik, cesaret ve fedakarlıktan dolayı cesaret madalyası verilsin” ifadelerine yer verildi.Rusya’nın hemen Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine 2 Mart’ya Ukrayna’dan sabotaj grupları sızmış, saldırıları sonucunda 2 sivil hayatını kaybetmiş ve 10 yaşındaki Fedor Simonenko da yaralanmıştı. Rusya güvenlik güçleri, bu grupların daha sonra bastırıldığını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu saldırıları terör eylemi olarak nitelendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-sorusturma-komitesi-bryansk-bolgesine-yonelik-saldiriya-iliskin-sorusturma-baslatti-1067786895.html

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