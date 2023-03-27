Putin’den Ukraynalı sabotajcıların yaraladığı çocuğa cesaret madalyası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Maden işçileri depremde yaşadıklarını anlattı
09:00
20 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Irak işgalinin 20. yılı
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı askerin Kur-an’ı Kerim’i yakmasına sert çıkış
10:30
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
10:47
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Putin kararına dünyadan sert tepkiler
13:31
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
13:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Doç. Gökçe: Mısır, Türkiye ile anlaşırsa kârlı çıkar
14:05
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Korgeneral Karakuş: Atatürk'ün yolundan gitseydik MMU çoktan uçmuştu
14:35
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı yaptırımı işe yaramadı, Rusya ve Çin büyümeye devam ediyor
18:05
5 dk
ÖZEL HABER
Siyaset Bilimci Güzaltan: Batı, Rusya'ya karşı nükleer savaşı dahi göze aldı
18:20
3 dk
ÖZEL HABER
Enkazdan çıkarılanların yaşadığı crush sendromu nedir?
18:33
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’de banka krizi büyüdü: 50 banka tehlikede
18:44
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin Yunanistan'a baskısı Türkiye'yi alternatif yaptı
18:51
5 dk
ÖZEL HABER
Son 63 yılın en düşük yağışları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya verilen uranyum cephanelerine dünyadan tepki
19:40
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
19:52
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Değişen seçim yasası kime ne kazandıracak, ne kaybettirecek?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
En acı tiyatro günü
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/putinden-ukraynali-sabotajcilarin-yaraladigi-cocuga-cesaret-madalyasi-1068816562.html
Putin’den Ukraynalı sabotajcıların yaraladığı çocuğa cesaret madalyası
Putin’den Ukraynalı sabotajcıların yaraladığı çocuğa cesaret madalyası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların mart başında Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde düzenledikleri saldırıda yaralanmasına rağmen iki kız... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T17:26+0300
2023-03-27T17:26+0300
ukrayna krizi
bryansk
rusya
vladimir putin
çocuk
madalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067958059_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_f0fb6bf12a30145c4686e1baef5aba80.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararın metninde, “Bransk Bölgesi Klimov İlçesi Novoropsk Devlet Orta Okulu öğrencisi Simonenko Fedor Vitalyeviç’e, sergilediği mertlik, cesaret ve fedakarlıktan dolayı cesaret madalyası verilsin” ifadelerine yer verildi.Rusya’nın hemen Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine 2 Mart’ya Ukrayna’dan sabotaj grupları sızmış, saldırıları sonucunda 2 sivil hayatını kaybetmiş ve 10 yaşındaki Fedor Simonenko da yaralanmıştı. Rusya güvenlik güçleri, bu grupların daha sonra bastırıldığını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu saldırıları terör eylemi olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-sorusturma-komitesi-bryansk-bolgesine-yonelik-saldiriya-iliskin-sorusturma-baslatti-1067786895.html
bryansk
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067958059_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_aeb2bc3841e714270e8d435091442fe5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bryansk, rusya, vladimir putin, çocuk, madalya
bryansk, rusya, vladimir putin, çocuk, madalya

Putin’den Ukraynalı sabotajcıların yaraladığı çocuğa cesaret madalyası

17:26 27.03.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların mart başında Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde düzenledikleri saldırıda yaralanmasına rağmen iki kız çocuğu kurtaran Fedor Simonenko’ya cesaret madalyası verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararın metninde, “Bransk Bölgesi Klimov İlçesi Novoropsk Devlet Orta Okulu öğrencisi Simonenko Fedor Vitalyeviç’e, sergilediği mertlik, cesaret ve fedakarlıktan dolayı cesaret madalyası verilsin” ifadelerine yer verildi.
Rusya’nın hemen Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine 2 Mart’ya Ukrayna’dan sabotaj grupları sızmış, saldırıları sonucunda 2 sivil hayatını kaybetmiş ve 10 yaşındaki Fedor Simonenko da yaralanmıştı. Rusya güvenlik güçleri, bu grupların daha sonra bastırıldığını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu saldırıları terör eylemi olarak nitelendirmişti.
Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un oldürüldüğü yerden fotoğraflar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
Ukrayna krizi
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı
3 Mart, 23:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала