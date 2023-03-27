https://sputniknews.com.tr/20230327/putinden-ukraynali-sabotajcilarin-yaraladigi-cocuga-cesaret-madalyasi-1068816562.html
Putin’den Ukraynalı sabotajcıların yaraladığı çocuğa cesaret madalyası
Putin’den Ukraynalı sabotajcıların yaraladığı çocuğa cesaret madalyası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların mart başında Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde düzenledikleri saldırıda yaralanmasına rağmen iki kız... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T17:26+0300
2023-03-27T17:26+0300
2023-03-27T17:26+0300
ukrayna krizi
bryansk
rusya
vladimir putin
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madalya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararın metninde, “Bransk Bölgesi Klimov İlçesi Novoropsk Devlet Orta Okulu öğrencisi Simonenko Fedor Vitalyeviç’e, sergilediği mertlik, cesaret ve fedakarlıktan dolayı cesaret madalyası verilsin” ifadelerine yer verildi.Rusya’nın hemen Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine 2 Mart’ya Ukrayna’dan sabotaj grupları sızmış, saldırıları sonucunda 2 sivil hayatını kaybetmiş ve 10 yaşındaki Fedor Simonenko da yaralanmıştı. Rusya güvenlik güçleri, bu grupların daha sonra bastırıldığını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu saldırıları terör eylemi olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-sorusturma-komitesi-bryansk-bolgesine-yonelik-saldiriya-iliskin-sorusturma-baslatti-1067786895.html
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bryansk, rusya, vladimir putin, çocuk, madalya
bryansk, rusya, vladimir putin, çocuk, madalya
Putin’den Ukraynalı sabotajcıların yaraladığı çocuğa cesaret madalyası
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların mart başında Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde düzenledikleri saldırıda yaralanmasına rağmen iki kız çocuğu kurtaran Fedor Simonenko’ya cesaret madalyası verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararın metninde, “Bransk Bölgesi Klimov İlçesi Novoropsk Devlet Orta Okulu öğrencisi Simonenko Fedor Vitalyeviç’e, sergilediği mertlik, cesaret ve fedakarlıktan dolayı cesaret madalyası verilsin” ifadelerine yer verildi.
Rusya’nın hemen Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine 2 Mart’ya Ukrayna’dan sabotaj grupları sızmış, saldırıları sonucunda 2 sivil hayatını kaybetmiş ve 10 yaşındaki Fedor Simonenko da yaralanmıştı. Rusya güvenlik güçleri, bu grupların daha sonra bastırıldığını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu saldırıları terör eylemi olarak nitelendirmişti.