https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-sorusturma-komitesi-bryansk-bolgesine-yonelik-saldiriya-iliskin-sorusturma-baslatti-1067786895.html

Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı

Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı

Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T23:02+0300

2023-03-03T23:02+0300

2023-03-03T23:02+0300

ukrayna krizi

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rusya

ukrayna

bryansk

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Komiteden yapılan açıklamada, Ukraynalı sabotajcı grupların Rusya’nın Bryansk bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarıyla ilgili 'terör eylemi' maddesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, terör eylemi düzenleme, kolluk kuvvetlerinin hayatına kast ve maddi hasar maddelerinden 3 dava açıldığı belirtilerek, Soruşturma Komitesi müfettişlerinin şu anda Ukraynalı sabotajcıların sivil halka yönelik saldırısına tanıklık eden kanıtları topladığı kaydedildi.Perşembe günü Ukraynalı sabotajcı grupların Rusya topraklarına sızarak sınırdaki Bryansk bölgesinde sivilleri hedef aldıkları saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetmişti.Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine, Ukrayna tarafından daha önce de saldırı düzenlendi fakat son gerçekleşen, Ukrayna ordusu güçlerinin sınırı geçip Rusya topraklarına girdikleri bilinen ilk saldırıydı.

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