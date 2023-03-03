https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-sorusturma-komitesi-bryansk-bolgesine-yonelik-saldiriya-iliskin-sorusturma-baslatti-1067786895.html
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T23:02+0300
2023-03-03T23:02+0300
2023-03-03T23:02+0300
ukrayna krizi
rusya soruşturma komitesi
rusya
ukrayna
bryansk
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Komiteden yapılan açıklamada, Ukraynalı sabotajcı grupların Rusya’nın Bryansk bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarıyla ilgili 'terör eylemi' maddesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, terör eylemi düzenleme, kolluk kuvvetlerinin hayatına kast ve maddi hasar maddelerinden 3 dava açıldığı belirtilerek, Soruşturma Komitesi müfettişlerinin şu anda Ukraynalı sabotajcıların sivil halka yönelik saldırısına tanıklık eden kanıtları topladığı kaydedildi.Perşembe günü Ukraynalı sabotajcı grupların Rusya topraklarına sızarak sınırdaki Bryansk bölgesinde sivilleri hedef aldıkları saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetmişti.Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine, Ukrayna tarafından daha önce de saldırı düzenlendi fakat son gerçekleşen, Ukrayna ordusu güçlerinin sınırı geçip Rusya topraklarına girdikleri bilinen ilk saldırıydı.
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rusya soruşturma komitesi, rusya, ukrayna, bryansk
rusya soruşturma komitesi, rusya, ukrayna, bryansk
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı
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Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
Komiteden yapılan açıklamada, Ukraynalı sabotajcı grupların Rusya’nın Bryansk bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarıyla ilgili 'terör eylemi' maddesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, terör eylemi düzenleme, kolluk kuvvetlerinin hayatına kast ve maddi hasar maddelerinden 3 dava açıldığı belirtilerek, Soruşturma Komitesi müfettişlerinin şu anda Ukraynalı sabotajcıların sivil halka yönelik saldırısına tanıklık eden kanıtları topladığı kaydedildi.
Perşembe günü Ukraynalı sabotajcı grupların Rusya topraklarına sızarak sınırdaki Bryansk bölgesinde sivilleri hedef aldıkları saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetmişti.
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine, Ukrayna tarafından daha önce de saldırı düzenlendi fakat son gerçekleşen, Ukrayna ordusu güçlerinin sınırı geçip Rusya topraklarına girdikleri bilinen ilk saldırıydı.