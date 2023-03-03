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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-sorusturma-komitesi-bryansk-bolgesine-yonelik-saldiriya-iliskin-sorusturma-baslatti-1067786895.html
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T23:02+0300
2023-03-03T23:02+0300
ukrayna krizi
rusya soruşturma komitesi
rusya
ukrayna
bryansk
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Komiteden yapılan açıklamada, Ukraynalı sabotajcı grupların Rusya’nın Bryansk bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarıyla ilgili 'terör eylemi' maddesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, terör eylemi düzenleme, kolluk kuvvetlerinin hayatına kast ve maddi hasar maddelerinden 3 dava açıldığı belirtilerek, Soruşturma Komitesi müfettişlerinin şu anda Ukraynalı sabotajcıların sivil halka yönelik saldırısına tanıklık eden kanıtları topladığı kaydedildi.Perşembe günü Ukraynalı sabotajcı grupların Rusya topraklarına sızarak sınırdaki Bryansk bölgesinde sivilleri hedef aldıkları saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetmişti.Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine, Ukrayna tarafından daha önce de saldırı düzenlendi fakat son gerçekleşen, Ukrayna ordusu güçlerinin sınırı geçip Rusya topraklarına girdikleri bilinen ilk saldırıydı.
rusya
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rusya soruşturma komitesi, rusya, ukrayna, bryansk
rusya soruşturma komitesi, rusya, ukrayna, bryansk

Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı

23:02 03.03.2023
© Sputnik / Investigative Committee of Russia / Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un oldürüldüğü yerden fotoğraflar
Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un oldürüldüğü yerden fotoğraflar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© Sputnik / Investigative Committee of Russia /
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Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk bölgesine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
Komiteden yapılan açıklamada, Ukraynalı sabotajcı grupların Rusya’nın Bryansk bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarıyla ilgili 'terör eylemi' maddesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, terör eylemi düzenleme, kolluk kuvvetlerinin hayatına kast ve maddi hasar maddelerinden 3 dava açıldığı belirtilerek, Soruşturma Komitesi müfettişlerinin şu anda Ukraynalı sabotajcıların sivil halka yönelik saldırısına tanıklık eden kanıtları topladığı kaydedildi.
Perşembe günü Ukraynalı sabotajcı grupların Rusya topraklarına sızarak sınırdaki Bryansk bölgesinde sivilleri hedef aldıkları saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetmişti.
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine, Ukrayna tarafından daha önce de saldırı düzenlendi fakat son gerçekleşen, Ukrayna ordusu güçlerinin sınırı geçip Rusya topraklarına girdikleri bilinen ilk saldırıydı.
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