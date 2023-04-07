https://sputniknews.com.tr/20230407/brad-pitt-yasli-komsusu-olene-kadar-yillarca-kira-almamis-1069327061.html
Brad Pitt yaşlı komşusu ölene kadar yıllarca kira almamış
Brad Pitt yaşlı komşusu ölene kadar yıllarca kira almamış
Hollywood yıldızı Brad Pitt'in, kendisine ait bir evde komşusunun yıllarca ücret ödemeden oturmasına izin verdiği ortaya çıktı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T12:57+0300
2023-04-07T12:57+0300
2023-04-07T12:57+0300
yaşam
brad pitt
kira
komşu
vefat
abd
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Eski bir komşusu, dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'in, Los Angeles'taki mülkünde yaşlı bir adamın 105 yaşında vefat edene kadar kira ödemeden yaşamasına izin verdiğini anlattı.'Elvira' film serisiyle ün kazanan oyuncu Cassandra Peterson, 59 yaşındaki Hollywood yıldızının yaşlı komşusuna karşı oldukça nazik davrandığını söyledi. Los Angeles'ın lüks bir bölgesi olan Los Feliz'deki 7 bin 700 metrekarelik mülkünü 1994'te Pitt'e sattığını söyleyen Peterson, Pitt'in zamanla bölgedeki diğer mülkleri de satın aldığını belirtti. "Her gelişinde bir ev satın alırdı" diyen Elvira oyuncusu, "Sanırım aynı bölgede 22 evi vardı" dedi.Evi, eşini kaybeden John adındaki adama kiraladığında adamın 90'lı yaşlarında olduğunu söyleyen Peterson, "Karısı ölmüştü ve John tek başına yaşıyordu. Brad'in ondan ölene kadar kira almadığını biliyorum. John 105 yaşına kadar orada yaşadı" diye konuştu.Ünlü aktör, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki evini 40 milyon dolara satmasıyla gündem olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221110/jennifer-aniston-brad-pitt-ile-cocuklari-olmadigi-icin-ayrildi-iddialarini-yalanladi-1063278913.html
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brad pitt, kira, komşu, vefat, abd
brad pitt, kira, komşu, vefat, abd
Brad Pitt yaşlı komşusu ölene kadar yıllarca kira almamış
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Hollywood yıldızı Brad Pitt'in, kendisine ait bir evde komşusunun yıllarca ücret ödemeden oturmasına izin verdiği ortaya çıktı.
Eski bir komşusu, dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'in, Los Angeles'taki mülkünde yaşlı bir adamın 105 yaşında vefat edene kadar kira ödemeden yaşamasına izin verdiğini anlattı.
'Elvira' film serisiyle ün kazanan oyuncu Cassandra Peterson, 59 yaşındaki Hollywood yıldızının yaşlı komşusuna karşı oldukça nazik davrandığını söyledi.
Los Angeles'ın lüks bir bölgesi olan Los Feliz'deki 7 bin 700 metrekarelik mülkünü 1994'te Pitt'e sattığını söyleyen Peterson, Pitt'in zamanla bölgedeki diğer mülkleri de satın aldığını belirtti.
"Her gelişinde bir ev satın alırdı" diyen Elvira oyuncusu, "Sanırım aynı bölgede 22 evi vardı" dedi.
Evi, eşini kaybeden John adındaki adama kiraladığında adamın 90'lı yaşlarında olduğunu söyleyen Peterson, "Karısı ölmüştü ve John tek başına yaşıyordu. Brad'in ondan ölene kadar kira almadığını biliyorum. John 105 yaşına kadar orada yaşadı" diye konuştu.
Ünlü aktör, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki evini 40 milyon dolara satmasıyla gündem olmuştu.