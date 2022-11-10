https://sputniknews.com.tr/20221110/jennifer-aniston-brad-pitt-ile-cocuklari-olmadigi-icin-ayrildi-iddialarini-yalanladi-1063278913.html

Jennifer Aniston, 'Brad Pitt ile çocukları olmadığı için ayrıldı' iddialarını yalanladı

Jennifer Aniston, 'Brad Pitt ile çocukları olmadığı için ayrıldı' iddialarını yalanladı

Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olma çabası hakkında konuşan ünlü oyuncu Jennifer Aniston, 2005 yılında yollarını ayırdığı eski eşiyle boşanma sebebine dair... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T12:24+0300

2022-11-10T12:24+0300

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yaşam

jennifer aniston

brad pitt

tüp bebek

boşanma

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Friends dizisinin ünlü oyuncusu Jennifer Aniston, 2000 yılında dünya evine girdiği ancak 5 yıl sonra birlikteliklerini sonlandırdığı Brat Pitt ile olan ilişkilerine dair konuştu.Uzun yıllardır evliliğin sonlanmasına dair ortaya atılan iddiaları yalanlayan Aniston, çizilen görüntünün kendisinin 'bencil' olduğu ve 'yalnızca kariyerini umursadığı' yönünde olduğunu ancak bunun doğru olmadığını söyledi.'Tanrı korusun bir kadın başarılıysa ve bir çocuğu yoksa...'Bir süre tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığını söyleyen Aniston, "Bebek sahibi olma çabası benim için oldukça zorlu bir süreçti. Bunca yıldır ortaya atılan spekülasyonları da düşününce, gerçekten çok zordu" dedi.53 yaşındaki ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:Huffington Post gazetesine 2016 yılında kaleme aldığı yazıda Aniston, özel hayatına dair ortaya atılan iddialara verdiği yanıta ilişkin ise, "Bunu yazmak zorundayım diye düşündüm çünkü bu çok çıldırtıcıydı ve bana nüfuz etmesine ve incitmesine izin veremeyecek kadar insanüstü değildim" diye konuştu. Geçtiği süreçlerin hiçbirinden pişmanlık duymadığını vurgulayan ünlü oyuncu, çocuk sahibi olma çabalarına dair, "Aslında şimdi biraz rahatladım çünkü artık böyle bir çabam yok, 'Yapabilir miyim? Belki. Belki. Belki.' Artık bunu düşünmek zorunda değilim" dedi.'Saklayacak hiçbir şeyim yok'Uzun yıllarını tüp bebek sahibi olma çabalarını saklamaya harcadığını söyleyen Aniston, sözlerini şöyle tamamladı:

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jennifer aniston, brad pitt, tüp bebek, boşanma