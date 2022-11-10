Jennifer Aniston, 'Brad Pitt ile çocukları olmadığı için ayrıldı' iddialarını yalanladı
12:24 10.11.2022 (güncellendi: 12:29 10.11.2022)
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIANJennifer Aniston- Brad Pitt
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIAN
Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olma çabası hakkında konuşan ünlü oyuncu Jennifer Aniston, 2005 yılında yollarını ayırdığı eski eşiyle boşanma sebebine dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Friends dizisinin ünlü oyuncusu Jennifer Aniston, 2000 yılında dünya evine girdiği ancak 5 yıl sonra birlikteliklerini sonlandırdığı Brat Pitt ile olan ilişkilerine dair konuştu.
Uzun yıllardır evliliğin sonlanmasına dair ortaya atılan iddiaları yalanlayan Aniston, çizilen görüntünün kendisinin 'bencil' olduğu ve 'yalnızca kariyerini umursadığı' yönünde olduğunu ancak bunun doğru olmadığını söyledi.
'Tanrı korusun bir kadın başarılıysa ve bir çocuğu yoksa...'
Bir süre tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığını söyleyen Aniston, "Bebek sahibi olma çabası benim için oldukça zorlu bir süreçti. Bunca yıldır ortaya atılan spekülasyonları da düşününce, gerçekten çok zordu" dedi.
53 yaşındaki ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Tanrı korusun bir kadın başarılıysa ve bir çocuğu yoksa.. Kocamın beni terk etmesinin, ayrılmamızın, evliliğimizin sona ermesinin, tüm bunların sebebi ona bir çocuk verememiş olmam olur. Bu kocaman bir yalan. Bu noktada saklayacak hiçbir şeyim yok."
Huffington Post gazetesine 2016 yılında kaleme aldığı yazıda Aniston, özel hayatına dair ortaya atılan iddialara verdiği yanıta ilişkin ise, "Bunu yazmak zorundayım diye düşündüm çünkü bu çok çıldırtıcıydı ve bana nüfuz etmesine ve incitmesine izin veremeyecek kadar insanüstü değildim" diye konuştu.
Geçtiği süreçlerin hiçbirinden pişmanlık duymadığını vurgulayan ünlü oyuncu, çocuk sahibi olma çabalarına dair, "Aslında şimdi biraz rahatladım çünkü artık böyle bir çabam yok, 'Yapabilir miyim? Belki. Belki. Belki.' Artık bunu düşünmek zorunda değilim" dedi.
'Saklayacak hiçbir şeyim yok'
Uzun yıllarını tüp bebek sahibi olma çabalarını saklamaya harcadığını söyleyen Aniston, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu konular konusunda çok mahremiyetçiyim çünkü kendime saklayacak çok az şey kalmış gibi hissediyorum. (Ancak buna rağmen) dünya doğru olmayan iddiaları ortaya atabiliyor. Bu yüzden belki ben de doğruyu söyleyebilirim. Tıpkı kış uykusundan çıkmış gibi hissediyorum. Saklayacak hiçbir şeyim yok."
Jennifer Aniston on the December cover of Allure Magazine.— IAMFASHION (@IAMFASHlON) November 9, 2022
Photographed by Zoey Grossman. pic.twitter.com/T26QFxu3j9