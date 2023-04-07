https://sputniknews.com.tr/20230407/bobrek-naklinde-yangin-sondurme-sistemi-calisti-ameliyat-iptal-edildi-1069311176.html
Böbrek naklinde yangın söndürme sistemi çalıştı, ameliyat iptal edildi
Böbrek naklinde yangın söndürme sistemi çalıştı, ameliyat iptal edildi
Avustralya'nın Adelaide şehrinde böbrek nakli ameliyatı esnasında yangın söndürme sisteminin çalışması nedeniyle ameliyat iptal edildi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T02:09+0300
2023-04-07T02:09+0300
2023-04-07T02:09+0300
yaşam
ameliyat
avustralya
böbrek nakli
yangın söndürme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103790/98/1037909852_0:6:1401:794_1920x0_80_0_0_2c3b9c37476030fe896df8c508ef9b93.png
Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'de bulunan Royal Adelaide Hastanesi'nde böbrek ameliyatı yapıldığı esnada 'sprinkler' olarak bilinen ve üstten etrafa su püskürten yangın söndürme sistemi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devreye girdi.Yaklaşık 14 yıl önce böbrekleriyle ilgili bir rahatsızlık yaşayan, 2019'dan beri diyaliz tedavisi gören ve 3 buçuk yıldır da böbrek nakli bekleyen 53 yaşındaki Frank Lopresto'nın ameliyatı esnasında meydana gelen olayın ardından operasyon iptal edildi.Doktorlar, Lopresto'ya nakledilecek olan böbreğin suyla temas ettiğini ve bu nedenle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.Eyalet Sağlık Bakanı özür dilediBaşarısız olan ameliyatın ardından uyandırılan Lopresto, "Yaşananların bir rüya olduğunu düşündüm" dedi.Güney Avustralya eyaleti Sağlık Bakanı Chris Picton'ın kendisini aradığını ve yaşananlardan dolayı özür dilediğini söyleyen Lopresto, "Beni nakil listesine öncelikli olarak ekleyeceklerini söylüyorlar. Bunun hakkında ne söyleyebilirim ki? İlerleyen süreçte ne olacağını kim bilebilir?" diye konuştu.Lopresto, geçen yıl kendisine uygun bir böbrek bulunduğunu fakat Kovid-19'a yakalandığı için naklin gerçekleşemediğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230329/beyin-ameliyati-olurken-4-saat-boyunca-gitar-caldi--1068887148.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103790/98/1037909852_166:0:1233:800_1920x0_80_0_0_5db4a397b21253f3cb3b9541004f6d69.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ameliyat, avustralya, böbrek nakli, yangın söndürme
ameliyat, avustralya, böbrek nakli, yangın söndürme
Böbrek naklinde yangın söndürme sistemi çalıştı, ameliyat iptal edildi
Abone ol
Avustralya'nın Adelaide şehrinde böbrek nakli ameliyatı esnasında yangın söndürme sisteminin çalışması nedeniyle ameliyat iptal edildi.
Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'de bulunan Royal Adelaide Hastanesi'nde böbrek ameliyatı yapıldığı esnada 'sprinkler' olarak bilinen ve üstten etrafa su püskürten yangın söndürme sistemi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devreye girdi.
Yaklaşık 14 yıl önce böbrekleriyle ilgili bir rahatsızlık yaşayan, 2019'dan beri diyaliz tedavisi gören ve 3 buçuk yıldır da böbrek nakli bekleyen 53 yaşındaki Frank Lopresto'nın ameliyatı esnasında meydana gelen olayın ardından operasyon iptal edildi.
Doktorlar, Lopresto'ya nakledilecek olan böbreğin suyla temas ettiğini ve bu nedenle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Eyalet Sağlık Bakanı özür diledi
Başarısız olan ameliyatın ardından uyandırılan Lopresto, "Yaşananların bir rüya olduğunu düşündüm" dedi.
Güney Avustralya eyaleti Sağlık Bakanı Chris Picton'ın kendisini aradığını ve yaşananlardan dolayı özür dilediğini söyleyen Lopresto, "Beni nakil listesine öncelikli olarak ekleyeceklerini söylüyorlar. Bunun hakkında ne söyleyebilirim ki? İlerleyen süreçte ne olacağını kim bilebilir?" diye konuştu.
Lopresto, geçen yıl kendisine uygun bir böbrek bulunduğunu fakat Kovid-19'a yakalandığı için naklin gerçekleşemediğini belirtti.