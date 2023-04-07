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Böbrek naklinde yangın söndürme sistemi çalıştı, ameliyat iptal edildi
Böbrek naklinde yangın söndürme sistemi çalıştı, ameliyat iptal edildi
Avustralya'nın Adelaide şehrinde böbrek nakli ameliyatı esnasında yangın söndürme sisteminin çalışması nedeniyle ameliyat iptal edildi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T02:09+0300
2023-04-07T02:09+0300
yaşam
ameliyat
avustralya
böbrek nakli
yangın söndürme
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Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'de bulunan Royal Adelaide Hastanesi'nde böbrek ameliyatı yapıldığı esnada 'sprinkler' olarak bilinen ve üstten etrafa su püskürten yangın söndürme sistemi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devreye girdi.Yaklaşık 14 yıl önce böbrekleriyle ilgili bir rahatsızlık yaşayan, 2019'dan beri diyaliz tedavisi gören ve 3 buçuk yıldır da böbrek nakli bekleyen 53 yaşındaki Frank Lopresto'nın ameliyatı esnasında meydana gelen olayın ardından operasyon iptal edildi.Doktorlar, Lopresto'ya nakledilecek olan böbreğin suyla temas ettiğini ve bu nedenle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.Eyalet Sağlık Bakanı özür dilediBaşarısız olan ameliyatın ardından uyandırılan Lopresto, "Yaşananların bir rüya olduğunu düşündüm" dedi.Güney Avustralya eyaleti Sağlık Bakanı Chris Picton'ın kendisini aradığını ve yaşananlardan dolayı özür dilediğini söyleyen Lopresto, "Beni nakil listesine öncelikli olarak ekleyeceklerini söylüyorlar. Bunun hakkında ne söyleyebilirim ki? İlerleyen süreçte ne olacağını kim bilebilir?" diye konuştu.Lopresto, geçen yıl kendisine uygun bir böbrek bulunduğunu fakat Kovid-19'a yakalandığı için naklin gerçekleşemediğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230329/beyin-ameliyati-olurken-4-saat-boyunca-gitar-caldi--1068887148.html
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ameliyat, avustralya, böbrek nakli, yangın söndürme
ameliyat, avustralya, böbrek nakli, yangın söndürme

Böbrek naklinde yangın söndürme sistemi çalıştı, ameliyat iptal edildi

02:09 07.04.2023
© Flickr / Ameliyat
Ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© Flickr /
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Avustralya'nın Adelaide şehrinde böbrek nakli ameliyatı esnasında yangın söndürme sisteminin çalışması nedeniyle ameliyat iptal edildi.
Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'de bulunan Royal Adelaide Hastanesi'nde böbrek ameliyatı yapıldığı esnada 'sprinkler' olarak bilinen ve üstten etrafa su püskürten yangın söndürme sistemi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devreye girdi.
Yaklaşık 14 yıl önce böbrekleriyle ilgili bir rahatsızlık yaşayan, 2019'dan beri diyaliz tedavisi gören ve 3 buçuk yıldır da böbrek nakli bekleyen 53 yaşındaki Frank Lopresto'nın ameliyatı esnasında meydana gelen olayın ardından operasyon iptal edildi.
Doktorlar, Lopresto'ya nakledilecek olan böbreğin suyla temas ettiğini ve bu nedenle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Eyalet Sağlık Bakanı özür diledi

Başarısız olan ameliyatın ardından uyandırılan Lopresto, "Yaşananların bir rüya olduğunu düşündüm" dedi.
Güney Avustralya eyaleti Sağlık Bakanı Chris Picton'ın kendisini aradığını ve yaşananlardan dolayı özür dilediğini söyleyen Lopresto, "Beni nakil listesine öncelikli olarak ekleyeceklerini söylüyorlar. Bunun hakkında ne söyleyebilirim ki? İlerleyen süreçte ne olacağını kim bilebilir?" diye konuştu.
Lopresto, geçen yıl kendisine uygun bir böbrek bulunduğunu fakat Kovid-19'a yakalandığı için naklin gerçekleşemediğini belirtti.
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