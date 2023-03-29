https://sputniknews.com.tr/20230329/beyin-ameliyati-olurken-4-saat-boyunca-gitar-caldi--1068887148.html
Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı
Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı
Meksika’da bir müzik öğretmeni beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T10:33+0300
2023-03-29T10:33+0300
2023-03-29T10:33+0300
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meksika
ameliyat
müzik
beyin ameliyatı
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Meksika’nın Nayarit eyaletinde yer alan Tepic şehrinde beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan 55 yaşındaki müzik öğretmeni, kendisine yapılan operasyon sırasında 4 saat boyunca gitar çaldı.Cerrahın ameliyat esnasında hastanın bilincinin açık olması gerektiğini belirtmesi üzerine öğretmenin gitar çalmayı tercih ettiği ve bu sayede operasyon sırasında kendisinin anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonlarının kolaylıkla izlenebildiği belirtildi. Yapılan operasyonun sorunsuz geçtiği ve bu yöntemin Nayarit eyaleti tarihinde ilk defa uygulandığı açıklandı.
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Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı
Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı
2023-03-29T10:33+0300
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video, meksika, ameliyat, müzik, beyin ameliyatı, видео
video, meksika, ameliyat, müzik, beyin ameliyatı, видео
Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı
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Meksika’da bir müzik öğretmeni beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı.
Meksika’nın Nayarit eyaletinde yer alan Tepic şehrinde beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan 55 yaşındaki müzik öğretmeni, kendisine yapılan operasyon sırasında 4 saat boyunca gitar çaldı.
Cerrahın ameliyat esnasında hastanın bilincinin açık olması gerektiğini belirtmesi üzerine öğretmenin gitar çalmayı tercih ettiği ve bu sayede operasyon sırasında kendisinin anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonlarının kolaylıkla izlenebildiği belirtildi.
Yapılan operasyonun sorunsuz geçtiği ve bu yöntemin Nayarit eyaleti tarihinde ilk defa uygulandığı açıklandı.