https://sputniknews.com.tr/20230329/beyin-ameliyati-olurken-4-saat-boyunca-gitar-caldi--1068887148.html

Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı

Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı

Meksika’da bir müzik öğretmeni beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

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beyin ameliyatı

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Meksika’nın Nayarit eyaletinde yer alan Tepic şehrinde beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan 55 yaşındaki müzik öğretmeni, kendisine yapılan operasyon sırasında 4 saat boyunca gitar çaldı.Cerrahın ameliyat esnasında hastanın bilincinin açık olması gerektiğini belirtmesi üzerine öğretmenin gitar çalmayı tercih ettiği ve bu sayede operasyon sırasında kendisinin anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonlarının kolaylıkla izlenebildiği belirtildi. Yapılan operasyonun sorunsuz geçtiği ve bu yöntemin Nayarit eyaleti tarihinde ilk defa uygulandığı açıklandı.

meksika

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Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı 2023-03-29T10:33+0300 true PT0M29S

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video, meksika, ameliyat, müzik, beyin ameliyatı, видео