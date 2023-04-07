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https://sputniknews.com.tr/20230407/bingolde-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1069323629.html
'Afet bölgesi' ilan edilen Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
'Afet bölgesi' ilan edilen Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
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Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl merkez olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depremin ardından sahada tarama çalışması yürütüldüğünü belirterek sarsıntı dolayısıyla herhangi olumsuzluğun meydana gelmediğini bildirdi.6 Şubat'taki depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmişti.AFAD'dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edilmiştir. Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kabul edilmiştir" denilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230403/6-sehir-daha-afet-bolgesi-ilan-edildi-1069110909.html
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türkiye, bingöl, deprem

'Afet bölgesi' ilan edilen Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

11:51 07.04.2023 (güncellendi: 12:12 07.04.2023)
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.
Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl merkez olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depremin ardından sahada tarama çalışması yürütüldüğünü belirterek sarsıntı dolayısıyla herhangi olumsuzluğun meydana gelmediğini bildirdi.
6 Şubat'taki depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmişti.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edilmiştir. Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kabul edilmiştir" denilmişti.
AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 şehir daha afet bölgesi ilan edildi
3 Nisan, 15:45
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