https://sputniknews.com.tr/20230407/biden-ulusal-acil-durumu-uzatti-1069354840.html
Biden 'ulusal acil durum'u uzattı
Biden 'ulusal acil durum'u uzattı
ABD Başkanı Joe Biden, 'ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiğini' iddia ettiği Rusya kaynaklı ulusal acil durum halinin uzatılmasına karar verdi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T22:31+0300
2023-04-07T22:31+0300
2023-04-07T22:31+0300
ukrayna krizi
joe biden
abd
rusya
ulusal acil durum
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, 5 Nisan 2021'de ilan edilen ulusal acil duruma ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.Biden, Somali kaynaklı ulusal acil durumun da uzatılması kararını aldı.Somali'de devam eden istikrarsızlık ve terör tehdidinin ABD ulusal güvenlik ve dış politikasına tehdit oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Biden, 12 Nisan 2010'da ilan edilen Somali kaynaklı ulusal acil durum halinin de uzatılması gerektiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230407/abdli-senatorlerden-rusyada-tutuklu-yargilanan-gazeteci-gerskovicin-serbest-birakilmasi-cagrisi-1069352534.html
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joe biden, abd, rusya, ulusal acil durum
joe biden, abd, rusya, ulusal acil durum
Biden 'ulusal acil durum'u uzattı
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ABD Başkanı Joe Biden, 'ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiğini' iddia ettiği Rusya kaynaklı ulusal acil durum halinin uzatılmasına karar verdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, 5 Nisan 2021'de ilan edilen ulusal acil duruma ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.
Biden, Somali kaynaklı ulusal acil durumun da uzatılması kararını aldı.
Somali'de devam eden istikrarsızlık ve terör tehdidinin ABD ulusal güvenlik ve dış politikasına tehdit oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Biden, 12 Nisan 2010'da ilan edilen Somali kaynaklı ulusal acil durum halinin de uzatılması gerektiğini ifade etti.