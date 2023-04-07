https://sputniknews.com.tr/20230407/biden-ulusal-acil-durumu-uzatti-1069354840.html

Biden 'ulusal acil durum'u uzattı

Biden 'ulusal acil durum'u uzattı

ABD Başkanı Joe Biden, 'ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiğini' iddia ettiği Rusya kaynaklı ulusal acil durum halinin uzatılmasına karar verdi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T22:31+0300

2023-04-07T22:31+0300

2023-04-07T22:31+0300

ukrayna krizi

joe biden

abd

rusya

ulusal acil durum

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, 5 Nisan 2021'de ilan edilen ulusal acil duruma ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.Biden, Somali kaynaklı ulusal acil durumun da uzatılması kararını aldı.Somali'de devam eden istikrarsızlık ve terör tehdidinin ABD ulusal güvenlik ve dış politikasına tehdit oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Biden, 12 Nisan 2010'da ilan edilen Somali kaynaklı ulusal acil durum halinin de uzatılması gerektiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230407/abdli-senatorlerden-rusyada-tutuklu-yargilanan-gazeteci-gerskovicin-serbest-birakilmasi-cagrisi-1069352534.html

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