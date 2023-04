Bakan Mustafa Varank: İBB kimsenin yedek makamı değildir

https://sputniknews.com.tr/20230407/bakan-mustafa-varank-ibb-kimsenin-yedek-makami-degildir-1069343908.html

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ortada İBB Başkanlığı dışında her işi yapan biri var. İBB kimsenin yedek makamı değildir" dedi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilçe esnafı katıldı. Açılışta konuşan Bakan Varank, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi isminin bir tabeladan ibaret olduğu bu dönemde, ilçe belediyelerimiz İstanbul’da, büyük fark oluşturan işlere imza atıyorlar“ dedi.'İBB Başkanlığı dışında her işi yapan biri var'İBB Başkanı İmamoğlu hakkında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi isminin bir tabeladan ibaret olduğu bu dönemde, ilçe belediyelerimiz İstanbul’da, büyük fark oluşturan işlere imza atıyorlar. Bu durum, bizim belediyelerimizin ne kadar başarılı olduğunu görmemiz açısından faydalı, ama İstanbul için maalesef bir kayıp dönemin işareti. Bakınız arkadaşlar, seçildiği günden beri İBB’deki görev alanı dışında her alana göz kırpan bir siyasi profil ile karşı karşıyayız. Tabi biz eleştirince, bir bakan İBB başkanını eleştirir mi diyorlar. İyi de ortada İBB Başkanlığı dışında her işi yapan biri var. Hem bu aralar Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki ebeveyn kavgasının suhulete ermesi için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine de talip.” şeklinde konuştu.'İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin yedek makamı değildir'İBB’nin kimsenin yedek makamı olamayacağını ifade eden Varank, “Seçim ya da adaylık gerektirmeyen bir makam için yine ülkenin dört bir yanında geziyor. Bir bakıyorsunuz Burdur’da, bir bakıyorsunuz Sinop’ta, bir bakıyorsunuz Trabzon’da. Hal böyle olunca İstanbullular da soruyor; Sayın başkan, İstanbul’a uğramayı da düşünüyor musunuz? Bu şehrin sorunlarıyla, acil hizmet bekleyen alanlarıyla ilgilenmeyi de düşünüyor musunuz? İstanbul halkı sizi Anadolu turnesi yapmanız için mi seçti? Durum o kadar acı ki, şimdi ne diyorlar; 7’li koalisyon kazanırsa bu muhteremler hem belediye başkanlığı hem Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini beraber yürüteceklermiş. Yahu siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Hukuk tanımazlıkları bir kenara, Dünya şehri İstanbul’a yarı zamanlı belediye başkanlığını reva görüyorlar. Şunu herkes bilmeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin yedek makamı değildir, olamaz” dedi.

