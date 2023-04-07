Bakan Mustafa Varank: İBB kimsenin yedek makamı değildir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Samandağ Belediye Başkanı: ‘AFAD gönderilen erzakları kendi yardımlarıymış gibi gösteriyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Görmez: Partilerin ittifakı seçmenin ittifakını getirmiyor
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İYİ Parti'den sonra CHP il binasına da silahlı saldırı girşimi
12:46
45 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupa'da Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da elendi
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
Eski Dışişleri Bakanı Karayalçın: Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda biter
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
AB'nin Pekin çıkarması
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
60 günlük deprem bilançosu
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Millet İttifakı'nda ortak liste kararı
20:45
44 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kamu işçilerinin sıkıntıları
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti-DSP görüşmesinde neler konuşuldu?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanserin artan yaygınlığı ve içme suyunun son durumu
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Lavrov Ankara'da: Neler konuşuldu?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
İsrail-Lübnan gerilimi
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Barış Terkoğlu yeni kitabı SS'yi anlatıyor
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Türkiye'den Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay...
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/bakan-mustafa-varank-ibb-kimsenin-yedek-makami-degildir-1069343908.html
Bakan Mustafa Varank: İBB kimsenin yedek makamı değildir
Bakan Mustafa Varank: İBB kimsenin yedek makamı değildir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ortada İBB Başkanlığı dışında her işi yapan biri var. İBB kimsenin yedek makamı değildir" dedi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T16:09+0300
2023-04-07T16:09+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
mustafa varank
sanayi ve teknoloji bakanlığı
ibb
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/04/1066559416_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_ace6816cc9884b633ac53a82db41ae6d.jpg
Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilçe esnafı katıldı. Açılışta konuşan Bakan Varank, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi isminin bir tabeladan ibaret olduğu bu dönemde, ilçe belediyelerimiz İstanbul’da, büyük fark oluşturan işlere imza atıyorlar“ dedi.'İBB Başkanlığı dışında her işi yapan biri var'İBB Başkanı İmamoğlu hakkında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi isminin bir tabeladan ibaret olduğu bu dönemde, ilçe belediyelerimiz İstanbul’da, büyük fark oluşturan işlere imza atıyorlar. Bu durum, bizim belediyelerimizin ne kadar başarılı olduğunu görmemiz açısından faydalı, ama İstanbul için maalesef bir kayıp dönemin işareti. Bakınız arkadaşlar, seçildiği günden beri İBB’deki görev alanı dışında her alana göz kırpan bir siyasi profil ile karşı karşıyayız. Tabi biz eleştirince, bir bakan İBB başkanını eleştirir mi diyorlar. İyi de ortada İBB Başkanlığı dışında her işi yapan biri var. Hem bu aralar Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki ebeveyn kavgasının suhulete ermesi için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine de talip.” şeklinde konuştu.'İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin yedek makamı değildir'İBB’nin kimsenin yedek makamı olamayacağını ifade eden Varank, “Seçim ya da adaylık gerektirmeyen bir makam için yine ülkenin dört bir yanında geziyor. Bir bakıyorsunuz Burdur’da, bir bakıyorsunuz Sinop’ta, bir bakıyorsunuz Trabzon’da. Hal böyle olunca İstanbullular da soruyor; Sayın başkan, İstanbul’a uğramayı da düşünüyor musunuz? Bu şehrin sorunlarıyla, acil hizmet bekleyen alanlarıyla ilgilenmeyi de düşünüyor musunuz? İstanbul halkı sizi Anadolu turnesi yapmanız için mi seçti? Durum o kadar acı ki, şimdi ne diyorlar; 7’li koalisyon kazanırsa bu muhteremler hem belediye başkanlığı hem Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini beraber yürüteceklermiş. Yahu siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Hukuk tanımazlıkları bir kenara, Dünya şehri İstanbul’a yarı zamanlı belediye başkanlığını reva görüyorlar. Şunu herkes bilmeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin yedek makamı değildir, olamaz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230405/imamoglundan-ispartada-demirel-gondermesi-bu-secimi-gaptirmayiz-1069236185.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/04/1066559416_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_1431736d6aa70ba8142283d5697ee2d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı, ibb, seçim
ekrem imamoğlu, mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı, ibb, seçim

Bakan Mustafa Varank: İBB kimsenin yedek makamı değildir

16:09 07.04.2023
© Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Abone olTelegram
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ortada İBB Başkanlığı dışında her işi yapan biri var. İBB kimsenin yedek makamı değildir" dedi.
Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilçe esnafı katıldı.
Açılışta konuşan Bakan Varank, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi isminin bir tabeladan ibaret olduğu bu dönemde, ilçe belediyelerimiz İstanbul’da, büyük fark oluşturan işlere imza atıyorlar“ dedi.

'İBB Başkanlığı dışında her işi yapan biri var'

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi isminin bir tabeladan ibaret olduğu bu dönemde, ilçe belediyelerimiz İstanbul’da, büyük fark oluşturan işlere imza atıyorlar. Bu durum, bizim belediyelerimizin ne kadar başarılı olduğunu görmemiz açısından faydalı, ama İstanbul için maalesef bir kayıp dönemin işareti. Bakınız arkadaşlar, seçildiği günden beri İBB’deki görev alanı dışında her alana göz kırpan bir siyasi profil ile karşı karşıyayız. Tabi biz eleştirince, bir bakan İBB başkanını eleştirir mi diyorlar. İyi de ortada İBB Başkanlığı dışında her işi yapan biri var. Hem bu aralar Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki ebeveyn kavgasının suhulete ermesi için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine de talip.” şeklinde konuştu.

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin yedek makamı değildir'

İBB’nin kimsenin yedek makamı olamayacağını ifade eden Varank, “Seçim ya da adaylık gerektirmeyen bir makam için yine ülkenin dört bir yanında geziyor. Bir bakıyorsunuz Burdur’da, bir bakıyorsunuz Sinop’ta, bir bakıyorsunuz Trabzon’da. Hal böyle olunca İstanbullular da soruyor; Sayın başkan, İstanbul’a uğramayı da düşünüyor musunuz? Bu şehrin sorunlarıyla, acil hizmet bekleyen alanlarıyla ilgilenmeyi de düşünüyor musunuz? İstanbul halkı sizi Anadolu turnesi yapmanız için mi seçti? Durum o kadar acı ki, şimdi ne diyorlar; 7’li koalisyon kazanırsa bu muhteremler hem belediye başkanlığı hem Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini beraber yürüteceklermiş. Yahu siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Hukuk tanımazlıkları bir kenara, Dünya şehri İstanbul’a yarı zamanlı belediye başkanlığını reva görüyorlar. Şunu herkes bilmeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin yedek makamı değildir, olamaz” dedi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
İmamoğlu'ndan Isparta'da 'Demirel' göndermesi: Bu seçimi gaptırmayız
5 Nisan, 20:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала