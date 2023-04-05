İmamoğlu'ndan Isparta'da 'Demirel' göndermesi: Bu seçimi gaptırmayız
20:45 05.04.2023 (güncellendi: 20:48 05.04.2023)
© Twitter/ Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu
© Twitter/ Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Isparta ve Burdur'da ziyaretler gerçekleştirdi. Demirel'in memleketi Isparta'da İmamoğlu, "GAP'ı gaptırmam" sözüne atıf yaparak, "Size söz, biz bu seçimi gaptırmayız" dedi.
İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, partililer ve siyasi parti temsilcileriyle 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalca Tepe'deki anıt mezarında dua etti ve karanfil bıraktı.
Kent merkezinde esnaf ziyaretleri yapan Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydan'ında yaptığı konuşmada, "Ne güzelsiniz Isparta. Çok güzelsiniz. Bu memleketin, bayrağıyla ışıl ışılsın Isparta. Ne güzel burada olmak ne güzel, en ön saflarda hanımefendileri görmek, gençleri görmek, çocukları görmek, beyefendileri görmek. Yürek dolusu teşekkür ediyorum. Milletimizin buluşması burası, Millet İttifakı’nın buluşması. Buradaki coşkulu halkımıza, saygıdeğer Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim." ifadelerini kullandı.
Isparta'da olmanın kendisine Süleyman Demirel'i hatırlattığını söyledi.
İmamoğlu, "Beni de rahmetli Süleyman Demirel'in memleketinde sizlerin huzuruna çıkartan rejimin adı, Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet’e şükrediyorum. Cumhuriyet’e minnet duyuyorum. Atatürk'e minnet duyuyorum" dedi.
Süleyman Demirel'in sözlerini anımsadığını ifade eden İmamoğlu, "Bir tanesi meşhur, ‘GAP’ı gaptırmam’ diye. Çünkü çok barajlar yapmış bir devlet büyüğümüzdür. O, ‘GAP’ı gaptırmam’ diyen rahmetli Demirel, bir gün şapkasını kapmaya çalışan bir vatandaşa 20 metre sürüklenmesine rağmen vermedi şapkayı. Ve ‘Şapkayı gaptırmam’ demişti. Size söz, ‘Biz bu seçimi gaptırmayız.’ Kaptırmayacağız. Milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Bu millet, hak ettiği yere kavuşacak" diye konuştu.
Biz bu seçimi gaptırmayız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 5, 2023
Çok güzelsin Isparta.🙏🙏🙏 pic.twitter.com/N3BIccj3wZ
Toplumun 21. yüzyıla umutla bakmak istediğini belirten İmamoğlu, gençlere çok güzel bir gelecek hazırlayacaklarını dile getirdi.
İmamoğlu, konuşmasının ardından Burdur'a geçerek Özgürlük Ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti.
14 Mayıs'taki seçimi 86 milyon için kazanacaklarını ifade eden İmamoğlu, İstanbul'da halkla bütünleşerek seçimi kazandıklarını anlattı.
Türkiye'nin çok badireler atlattığına işaret eden İmamoğlu, şöyle konuştu:
"Biz demokrasinin olgunlaşma mücadelesini verirken hatalar yapabiliriz. Eksikler olabilir ama bunların hepsini yaşayarak güçlü bir demokrasiye evrileceğiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin boynunun bükük olmaması için ihtiyaç duyduğumuz en güçlü yönetim şekli Cumhuriyet. Çünkü Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, nesilleri yetiştirir. Çünkü Cumhuriyetin demokrasiyle güçlendiği bir rejimde neyi yaşarız biliyor musunuz? O rejimde herkes özgürce fikrini söyler."
Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından Burdur Belediyesi El Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek burada Burdur alaca dokuması ve kilimi dokuyan kadınlarla sohbet etti.
"Biz demokrasinin olgunlaşma mücadelesini verirken hatalar yapabiliriz. Eksikler olabilir ama bunların hepsini yaşayarak güçlü bir demokrasiye evrileceğiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin boynunun bükük olmaması için ihtiyaç duyduğumuz en güçlü yönetim şekli Cumhuriyet. Çünkü Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, nesilleri yetiştirir. Çünkü Cumhuriyetin demokrasiyle güçlendiği bir rejimde neyi yaşarız biliyor musunuz? O rejimde herkes özgürce fikrini söyler."
Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından Burdur Belediyesi El Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek burada Burdur alaca dokuması ve kilimi dokuyan kadınlarla sohbet etti.
Cumhuriyet Yaşam Merkezi'ndeki belediyenin iftar programına katılan İmamoğlu, İstasyon Caddesi'ndeki bir kafede gençlerle bir araya gedikten sonra kentten ayrıldı.