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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/abdli-kongre-uyesinden-ukraynaya-modern-savas-ucaklarini-saglama-olasiligini-arastirma-cagrisi-1069354424.html
ABD'li Kongre üyesinden Ukrayna’ya modern savaş uçaklarını sağlama olasılığını araştırma çağrısı
ABD'li Kongre üyesinden Ukrayna’ya modern savaş uçaklarını sağlama olasılığını araştırma çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Mikie Sherrill, ülke yönetiminin Ukrayna’ya modern savaş uçaklarını sağlama olasılığını incelemesi gerektiğini... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T22:21+0300
2023-04-07T22:21+0300
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savaş uçağı
rusya
ukrayna
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Washington Post gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Sherrill, “Savaş uçaklarına gelince, hiç şüphesiz bu meseleyi incelememiz ve Ukrayna’ya destek için mümkün olan her şey yaptığımızı garanti etmemiz gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.Sherrill, ülkesinin, Ukrayna’nın savaş alanda Rusya’ya en etkili biçimde karşı koyması için ihtiyaç her belirli dönemde hangi kaynaklara ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyaçların karşılanması için ABD Kongresi’nin ne gibi bir finansman tahsis edebileceğini dikkatlice incelemekte olduğunu anlattı.“Bu değerlendirmeler ve sonraki en iyi adımın ne olması gerektiğine dair fikirlere dayanarak Ukrayna’ya savaş uçaklarını gönderme konusuna kesinlikle olumlu bakıyorum” diyen Sherrill, bu amaçla Ukraynalı pilotlara eğitim verilmesi gerektiğini de dikkate alarak bu sürecin uzun zaman alabileceğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230403/polonya-ukraynaya-savas-ucagi-gonderen-ilk-nato-ulkesi-oldu-1069088624.html
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savaş uçağı, rusya, ukrayna, abd temsilciler meclisi
savaş uçağı, rusya, ukrayna, abd temsilciler meclisi

ABD'li Kongre üyesinden Ukrayna’ya modern savaş uçaklarını sağlama olasılığını araştırma çağrısı

22:21 07.04.2023
© AP Photo / Wally Santana / Tayvan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı
Tayvan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Wally Santana /
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Mikie Sherrill, ülke yönetiminin Ukrayna’ya modern savaş uçaklarını sağlama olasılığını incelemesi gerektiğini ama bu sürecin uzun zaman alabileceğini belirtti.
Washington Post gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Sherrill, “Savaş uçaklarına gelince, hiç şüphesiz bu meseleyi incelememiz ve Ukrayna’ya destek için mümkün olan her şey yaptığımızı garanti etmemiz gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Sherrill, ülkesinin, Ukrayna’nın savaş alanda Rusya’ya en etkili biçimde karşı koyması için ihtiyaç her belirli dönemde hangi kaynaklara ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyaçların karşılanması için ABD Kongresi’nin ne gibi bir finansman tahsis edebileceğini dikkatlice incelemekte olduğunu anlattı.
“Bu değerlendirmeler ve sonraki en iyi adımın ne olması gerektiğine dair fikirlere dayanarak Ukrayna’ya savaş uçaklarını gönderme konusuna kesinlikle olumlu bakıyorum” diyen Sherrill, bu amaçla Ukraynalı pilotlara eğitim verilmesi gerektiğini de dikkate alarak bu sürecin uzun zaman alabileceğini de sözlerine ekledi.
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