https://sputniknews.com.tr/20230407/abdli-kongre-uyesinden-ukraynaya-modern-savas-ucaklarini-saglama-olasiligini-arastirma-cagrisi-1069354424.html
ABD'li Kongre üyesinden Ukrayna’ya modern savaş uçaklarını sağlama olasılığını araştırma çağrısı
ABD'li Kongre üyesinden Ukrayna’ya modern savaş uçaklarını sağlama olasılığını araştırma çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Mikie Sherrill, ülke yönetiminin Ukrayna’ya modern savaş uçaklarını sağlama olasılığını incelemesi gerektiğini... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T22:21+0300
2023-04-07T22:21+0300
2023-04-07T22:21+0300
ukrayna krizi
savaş uçağı
rusya
ukrayna
abd temsilciler meclisi
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Washington Post gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Sherrill, “Savaş uçaklarına gelince, hiç şüphesiz bu meseleyi incelememiz ve Ukrayna’ya destek için mümkün olan her şey yaptığımızı garanti etmemiz gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.Sherrill, ülkesinin, Ukrayna’nın savaş alanda Rusya’ya en etkili biçimde karşı koyması için ihtiyaç her belirli dönemde hangi kaynaklara ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyaçların karşılanması için ABD Kongresi’nin ne gibi bir finansman tahsis edebileceğini dikkatlice incelemekte olduğunu anlattı.“Bu değerlendirmeler ve sonraki en iyi adımın ne olması gerektiğine dair fikirlere dayanarak Ukrayna’ya savaş uçaklarını gönderme konusuna kesinlikle olumlu bakıyorum” diyen Sherrill, bu amaçla Ukraynalı pilotlara eğitim verilmesi gerektiğini de dikkate alarak bu sürecin uzun zaman alabileceğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230403/polonya-ukraynaya-savas-ucagi-gonderen-ilk-nato-ulkesi-oldu-1069088624.html
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savaş uçağı, rusya, ukrayna, abd temsilciler meclisi
savaş uçağı, rusya, ukrayna, abd temsilciler meclisi
ABD'li Kongre üyesinden Ukrayna’ya modern savaş uçaklarını sağlama olasılığını araştırma çağrısı
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Mikie Sherrill, ülke yönetiminin Ukrayna’ya modern savaş uçaklarını sağlama olasılığını incelemesi gerektiğini ama bu sürecin uzun zaman alabileceğini belirtti.
Washington Post gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Sherrill, “Savaş uçaklarına gelince, hiç şüphesiz bu meseleyi incelememiz ve Ukrayna’ya destek için mümkün olan her şey yaptığımızı garanti etmemiz gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Sherrill, ülkesinin, Ukrayna’nın savaş alanda Rusya’ya en etkili biçimde karşı koyması için ihtiyaç her belirli dönemde hangi kaynaklara ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyaçların karşılanması için ABD Kongresi’nin ne gibi bir finansman tahsis edebileceğini dikkatlice incelemekte olduğunu anlattı.
“Bu değerlendirmeler ve sonraki en iyi adımın ne olması gerektiğine dair fikirlere dayanarak Ukrayna’ya savaş uçaklarını gönderme konusuna kesinlikle olumlu bakıyorum” diyen Sherrill, bu amaçla Ukraynalı pilotlara eğitim verilmesi gerektiğini de dikkate alarak bu sürecin uzun zaman alabileceğini de sözlerine ekledi.