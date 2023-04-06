https://sputniknews.com.tr/20230406/tuvaletin-duvarini-delip-teknoloji-magazasindan-500-bin-dolarlik-mal-caldilar-1069266387.html

Tuvaletin duvarını delip teknoloji mağazasından 500 bin dolarlık mal çaldılar

Tuvaletin duvarını delip teknoloji mağazasından 500 bin dolarlık mal çaldılar

ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrindeki bir alışveriş merkezinde teknoloji mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını delen... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T12:55+0300

2023-04-06T12:55+0300

2023-04-06T12:55+0300

dünya

tuvalet

duvar

hırsızlık

dolar

dolar/tl

mal

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ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrinde bir alışveriş merkezinde hırsızlar, bir teknoloji mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını deldi. Lynnwood Polisi'nden yapılan açıklamada, hırsızlık olayının yerel saatle 19.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştiği, yaklaşık 436 telefon ve belirsiz miktarda elektronik ürün dahil olmak üzere 500 bin dolar değerinde malın çalındığı belirtildi. Mağaza çalışanları, olayı ertesi sabah işe geldiklerinde telefonlardan oluşan bir duvarın tamamının gitmiş olduğunu gördüklerinde fark ettiklerini söyledi.Kahvecinin yöneticisi Mike Atkinson, hırsızların perakendecinin konumuna girdiğini ve teknoloji mağazasına erişmek için tuvaletin duvarında bir delik açtıklarını söyledi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230406/tufek-ve-bicakla-market-soydular-1069258393.html

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tuvalet, duvar, hırsızlık, dolar, dolar/tl, mal