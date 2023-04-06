https://sputniknews.com.tr/20230406/tuvaletin-duvarini-delip-teknoloji-magazasindan-500-bin-dolarlik-mal-caldilar-1069266387.html
Tuvaletin duvarını delip teknoloji mağazasından 500 bin dolarlık mal çaldılar
Tuvaletin duvarını delip teknoloji mağazasından 500 bin dolarlık mal çaldılar
ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrindeki bir alışveriş merkezinde teknoloji mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını delen... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T12:55+0300
2023-04-06T12:55+0300
2023-04-06T12:55+0300
dünya
tuvalet
duvar
hırsızlık
dolar
dolar/tl
mal
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ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrinde bir alışveriş merkezinde hırsızlar, bir teknoloji mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını deldi. Lynnwood Polisi'nden yapılan açıklamada, hırsızlık olayının yerel saatle 19.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştiği, yaklaşık 436 telefon ve belirsiz miktarda elektronik ürün dahil olmak üzere 500 bin dolar değerinde malın çalındığı belirtildi. Mağaza çalışanları, olayı ertesi sabah işe geldiklerinde telefonlardan oluşan bir duvarın tamamının gitmiş olduğunu gördüklerinde fark ettiklerini söyledi.Kahvecinin yöneticisi Mike Atkinson, hırsızların perakendecinin konumuna girdiğini ve teknoloji mağazasına erişmek için tuvaletin duvarında bir delik açtıklarını söyledi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/tufek-ve-bicakla-market-soydular-1069258393.html
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tuvalet, duvar, hırsızlık, dolar, dolar/tl, mal
tuvalet, duvar, hırsızlık, dolar, dolar/tl, mal
Tuvaletin duvarını delip teknoloji mağazasından 500 bin dolarlık mal çaldılar
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ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrindeki bir alışveriş merkezinde teknoloji mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını delen hırsızlar, 500 bin dolar değerinde mal çaldı.
ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrinde bir alışveriş merkezinde hırsızlar, bir teknoloji mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını deldi.
Lynnwood Polisi'nden yapılan açıklamada, hırsızlık olayının yerel saatle 19.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştiği, yaklaşık 436 telefon ve belirsiz miktarda elektronik ürün dahil olmak üzere 500 bin dolar değerinde malın çalındığı belirtildi.
Mağaza çalışanları, olayı ertesi sabah işe geldiklerinde telefonlardan oluşan bir duvarın tamamının gitmiş olduğunu gördüklerinde fark ettiklerini söyledi.
Kahvecinin yöneticisi Mike Atkinson, hırsızların perakendecinin konumuna girdiğini ve teknoloji mağazasına erişmek için tuvaletin duvarında bir delik açtıklarını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.