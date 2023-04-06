https://sputniknews.com.tr/20230406/tufek-ve-bicakla-market-soydular-1069258393.html

Tüfek ve bıçakla market soydular

Tüfek ve bıçakla market soydular

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pompalı tüfek ve bıçakla iki marketi soyması, bir markette de kasayı sökmeye çalışması güvenlik kamerasınca kaydedilen... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T11:11+0300

2023-04-06T11:11+0300

2023-04-06T11:11+0300

yaşam

hırsız

market

adana

tüfek

bıçak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069258159_0:270:2234:1527_1920x0_80_0_0_6b7f4565f485ebc7bbc114b93cc4d809.jpg

Şakirpaşa Mahallesi'nde 11 Mart'ta yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi, markete girerek görevlileri tehdit edip kasayı sökmeye çalıştı. Eyleminde başarılı olamayan zanlı, olay yerinden kaçtı.Bu olaydan bir gün sonra aynı mahalledeki başka bir markete giren zanlı, pompalı tüfekle görevliyi tehdit ederek kasadaki 4 bin lirayı alıp kaçtı.Şüpheli, 27 Mart'ta da başka bir markete elinde bıçakla girerek görevliyi tehdit edip 1000 lirayı alıp uzaklaştı.Dövmeleri yakalattıİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketlerin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 3 soygunun da bir elinde "tüy", diğer elinde "kaplan" dövmesi bulunan kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin "yağma", "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi olaylardan emniyetten 28 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki U.A. olduğunu tespit etti.Şüpheli U.A, olayların yaşandığı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Soygunlar ve soygun girişimi kameradaMarketlerden birinin güvenlik kamerasınca, zanlının elinde pompalı tüfekle içeriye girmesi üzerine çocukların da arasında olduğu müşterilerin panikle kaçışması, daha sonra şüphelinin kasayı yerinden sökemeyince uzaklaşması kaydedildi.Başka bir marketin güvenlik kamerası kaydında da zanlının elinde tüfekle içeriye girip kasayı yerinden sökerek uzaklaşması yer aldı.Son olayda ise şüphelinin elinde bıçakla görevliyi tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20230329/daire-onundeki-ayakkabilari-calan-hirsiz-yerine-kendi-ayakkabilarini-birakti-1068889177.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hırsız, market, adana, tüfek, bıçak