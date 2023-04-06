https://sputniknews.com.tr/20230406/tufek-ve-bicakla-market-soydular-1069258393.html
Tüfek ve bıçakla market soydular
Tüfek ve bıçakla market soydular
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pompalı tüfek ve bıçakla iki marketi soyması, bir markette de kasayı sökmeye çalışması güvenlik kamerasınca kaydedilen... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T11:11+0300
2023-04-06T11:11+0300
2023-04-06T11:11+0300
yaşam
hırsız
market
adana
tüfek
bıçak
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Şakirpaşa Mahallesi'nde 11 Mart'ta yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi, markete girerek görevlileri tehdit edip kasayı sökmeye çalıştı. Eyleminde başarılı olamayan zanlı, olay yerinden kaçtı.Bu olaydan bir gün sonra aynı mahalledeki başka bir markete giren zanlı, pompalı tüfekle görevliyi tehdit ederek kasadaki 4 bin lirayı alıp kaçtı.Şüpheli, 27 Mart'ta da başka bir markete elinde bıçakla girerek görevliyi tehdit edip 1000 lirayı alıp uzaklaştı.Dövmeleri yakalattıİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketlerin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 3 soygunun da bir elinde "tüy", diğer elinde "kaplan" dövmesi bulunan kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin "yağma", "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi olaylardan emniyetten 28 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki U.A. olduğunu tespit etti.Şüpheli U.A, olayların yaşandığı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Soygunlar ve soygun girişimi kameradaMarketlerden birinin güvenlik kamerasınca, zanlının elinde pompalı tüfekle içeriye girmesi üzerine çocukların da arasında olduğu müşterilerin panikle kaçışması, daha sonra şüphelinin kasayı yerinden sökemeyince uzaklaşması kaydedildi.Başka bir marketin güvenlik kamerası kaydında da zanlının elinde tüfekle içeriye girip kasayı yerinden sökerek uzaklaşması yer aldı.Son olayda ise şüphelinin elinde bıçakla görevliyi tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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hırsız, market, adana, tüfek, bıçak
hırsız, market, adana, tüfek, bıçak
Tüfek ve bıçakla market soydular
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pompalı tüfek ve bıçakla iki marketi soyması, bir markette de kasayı sökmeye çalışması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.
Şakirpaşa Mahallesi'nde 11 Mart'ta yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi, markete girerek görevlileri tehdit edip kasayı sökmeye çalıştı. Eyleminde başarılı olamayan zanlı, olay yerinden kaçtı.
Bu olaydan bir gün sonra aynı mahalledeki başka bir markete giren zanlı, pompalı tüfekle görevliyi tehdit ederek kasadaki 4 bin lirayı alıp kaçtı.
Şüpheli, 27 Mart'ta da başka bir markete elinde bıçakla girerek görevliyi tehdit edip 1000 lirayı alıp uzaklaştı.
Dövmeleri yakalattı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketlerin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 3 soygunun da bir elinde "tüy", diğer elinde "kaplan" dövmesi bulunan kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin "yağma", "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi olaylardan emniyetten 28 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki U.A. olduğunu tespit etti.
Şüpheli U.A, olayların yaşandığı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Soygunlar ve soygun girişimi kamerada
Marketlerden birinin güvenlik kamerasınca, zanlının elinde pompalı tüfekle içeriye girmesi üzerine çocukların da arasında olduğu müşterilerin panikle kaçışması, daha sonra şüphelinin kasayı yerinden sökemeyince uzaklaşması kaydedildi.
Başka bir marketin güvenlik kamerası kaydında da zanlının elinde tüfekle içeriye girip kasayı yerinden sökerek uzaklaşması yer aldı.
Son olayda ise şüphelinin elinde bıçakla görevliyi tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.