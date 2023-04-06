Tüfek ve bıçakla market soydular

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doğu Perinçek’ten Muharrem İnce’ye: ‘Ben kulağa üflenen sözler ile tavır almam’
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:08
52 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
11:08
2 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
11:16
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 39 gün kala Türkiye gündeminin sıcak başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Derbi haftası sonrası 4 büyüklerde son durum
14:06
48 dk
ANLAT BANA
Türkiye tarım toprağına sahip çıkıyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Finlandiya ve NATO genişlemesi
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kutuplaştıran otoriter rejimde seçimler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Anketler ne diyor?
18:34
111 dk
Z RAPORU
Mermi kovanı polemiği
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Hatay'daki son gelişmeler
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçime 38 gün kala sahadan gelen veriler neler?
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230406/tufek-ve-bicakla-market-soydular-1069258393.html
Tüfek ve bıçakla market soydular
Tüfek ve bıçakla market soydular
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pompalı tüfek ve bıçakla iki marketi soyması, bir markette de kasayı sökmeye çalışması güvenlik kamerasınca kaydedilen... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T11:11+0300
2023-04-06T11:11+0300
yaşam
hırsız
market
adana
tüfek
bıçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069258159_0:270:2234:1527_1920x0_80_0_0_6b7f4565f485ebc7bbc114b93cc4d809.jpg
Şakirpaşa Mahallesi'nde 11 Mart'ta yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi, markete girerek görevlileri tehdit edip kasayı sökmeye çalıştı. Eyleminde başarılı olamayan zanlı, olay yerinden kaçtı.Bu olaydan bir gün sonra aynı mahalledeki başka bir markete giren zanlı, pompalı tüfekle görevliyi tehdit ederek kasadaki 4 bin lirayı alıp kaçtı.Şüpheli, 27 Mart'ta da başka bir markete elinde bıçakla girerek görevliyi tehdit edip 1000 lirayı alıp uzaklaştı.Dövmeleri yakalattıİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketlerin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 3 soygunun da bir elinde "tüy", diğer elinde "kaplan" dövmesi bulunan kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin "yağma", "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi olaylardan emniyetten 28 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki U.A. olduğunu tespit etti.Şüpheli U.A, olayların yaşandığı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Soygunlar ve soygun girişimi kameradaMarketlerden birinin güvenlik kamerasınca, zanlının elinde pompalı tüfekle içeriye girmesi üzerine çocukların da arasında olduğu müşterilerin panikle kaçışması, daha sonra şüphelinin kasayı yerinden sökemeyince uzaklaşması kaydedildi.Başka bir marketin güvenlik kamerası kaydında da zanlının elinde tüfekle içeriye girip kasayı yerinden sökerek uzaklaşması yer aldı.Son olayda ise şüphelinin elinde bıçakla görevliyi tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/daire-onundeki-ayakkabilari-calan-hirsiz-yerine-kendi-ayakkabilarini-birakti-1068889177.html
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069258159_198:0:2234:1527_1920x0_80_0_0_ac9d9e5aa404c535bfbf40bfa97354eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hırsız, market, adana, tüfek, bıçak
hırsız, market, adana, tüfek, bıçak

Tüfek ve bıçakla market soydular

11:11 06.04.2023
© AATüfek ve bıçakla market soydular
Tüfek ve bıçakla market soydular - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pompalı tüfek ve bıçakla iki marketi soyması, bir markette de kasayı sökmeye çalışması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.
Şakirpaşa Mahallesi'nde 11 Mart'ta yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi, markete girerek görevlileri tehdit edip kasayı sökmeye çalıştı. Eyleminde başarılı olamayan zanlı, olay yerinden kaçtı.
Bu olaydan bir gün sonra aynı mahalledeki başka bir markete giren zanlı, pompalı tüfekle görevliyi tehdit ederek kasadaki 4 bin lirayı alıp kaçtı.
Şüpheli, 27 Mart'ta da başka bir markete elinde bıçakla girerek görevliyi tehdit edip 1000 lirayı alıp uzaklaştı.

Dövmeleri yakalattı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketlerin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 3 soygunun da bir elinde "tüy", diğer elinde "kaplan" dövmesi bulunan kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin "yağma", "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi olaylardan emniyetten 28 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki U.A. olduğunu tespit etti.
Şüpheli U.A, olayların yaşandığı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soygunlar ve soygun girişimi kamerada

Marketlerden birinin güvenlik kamerasınca, zanlının elinde pompalı tüfekle içeriye girmesi üzerine çocukların da arasında olduğu müşterilerin panikle kaçışması, daha sonra şüphelinin kasayı yerinden sökemeyince uzaklaşması kaydedildi.
Başka bir marketin güvenlik kamerası kaydında da zanlının elinde tüfekle içeriye girip kasayı yerinden sökerek uzaklaşması yer aldı.
Son olayda ise şüphelinin elinde bıçakla görevliyi tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Daire önündeki ayakkabıları çalan hırsız, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
TÜRKİYE
Daire önündeki ayakkabıları çalan hırsız, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı
29 Mart, 11:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала