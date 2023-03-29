https://sputniknews.com.tr/20230329/daire-onundeki-ayakkabilari-calan-hirsiz-yerine-kendi-ayakkabilarini-birakti-1068889177.html
Daire önündeki ayakkabıları çalan hırsız, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı
Daire önündeki ayakkabıları çalan hırsız, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı
Bursa'da pişkin bir hırsız; daire önündeki ayakkabıları çalarak yerine kendi ayakkabılarını bıraktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T11:03+0300
2023-03-29T11:03+0300
2023-03-29T11:03+0300
türkiye
bursa
iznik
hırsız
ayakkabı
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Olay, İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir binaya giren pişkin hırsız; ev sahibine ait olan ayakkabıları giydi ve ardından kendi ayakkabıları orada bırakarak hızlıca uzaklaştı.Sabah işe gitmek için evden çıkan Cem Karabüber ise kapının önünde kendi ayakkabıları yerine başka ayakkabıları gören genç adam şok geçirdi. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen Karabüber durumu kısa sürede anladı.Pişkin hırsızın bu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230128/lokantaya-giren-hirsiz-paralari-caldiktan-sonra-yemek-yedi-ve-dukkanin-ortasina-tuvaletini-yapti-1066293008.html
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bursa, iznik, hırsız, ayakkabı
bursa, iznik, hırsız, ayakkabı
Daire önündeki ayakkabıları çalan hırsız, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı
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Bursa'da pişkin bir hırsız; daire önündeki ayakkabıları çalarak yerine kendi ayakkabılarını bıraktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir binaya giren pişkin hırsız; ev sahibine ait olan ayakkabıları giydi ve ardından kendi ayakkabıları orada bırakarak hızlıca uzaklaştı.
Sabah işe gitmek için evden çıkan Cem Karabüber ise kapının önünde kendi ayakkabıları yerine başka ayakkabıları gören genç adam şok geçirdi. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen Karabüber durumu kısa sürede anladı.
Pişkin hırsızın bu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.