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https://sputniknews.com.tr/20230128/lokantaya-giren-hirsiz-paralari-caldiktan-sonra-yemek-yedi-ve-dukkanin-ortasina-tuvaletini-yapti-1066293008.html
Lokantaya giren hırsız, paraları çaldıktan sonra yemek yedi ve tuvaletini yaptı
Lokantaya giren hırsız, paraları çaldıktan sonra yemek yedi ve tuvaletini yaptı
Kocaeli'de bir lokantaya camı kırarak lokantaya giren hırsız, yemek yedikten sonra dükkana tuvaletini yaptı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
kocaeli
izmit
hırsız
hırsızlık
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İzmit'te camı kırarak bir lokantaya giren hırsız, lokantada yemek yedi ve tuvaletini yaptı.Güvenlik kamerası kayıtlarına göre hırsız, çekmeceleri karıştırdı ve yazar kasayı bıçakla açarak içindeki 300 TL parayı aldı.Hırsız ayrıca, lokantadaki sadaka kutularını da parçaladıktan sonra lokantadan çıktı.
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kocaeli, izmit, hırsız, hırsızlık
kocaeli, izmit, hırsız, hırsızlık

Lokantaya giren hırsız, paraları çaldıktan sonra yemek yedi ve tuvaletini yaptı

10:04 28.01.2023 (güncellendi: 10:06 28.01.2023)
© İHALokantaya giren hırsız, paraları çaldıktan sonra yemek yedi ve dükkanın ortasına tuvaletini yaptı
Lokantaya giren hırsız, paraları çaldıktan sonra yemek yedi ve dükkanın ortasına tuvaletini yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© İHA
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Kocaeli'de bir lokantaya camı kırarak lokantaya giren hırsız, yemek yedikten sonra dükkana tuvaletini yaptı.
İzmit'te camı kırarak bir lokantaya giren hırsız, lokantada yemek yedi ve tuvaletini yaptı.
Güvenlik kamerası kayıtlarına göre hırsız, çekmeceleri karıştırdı ve yazar kasayı bıçakla açarak içindeki 300 TL parayı aldı.
Hırsız ayrıca, lokantadaki sadaka kutularını da parçaladıktan sonra lokantadan çıktı.
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