https://sputniknews.com.tr/20230128/lokantaya-giren-hirsiz-paralari-caldiktan-sonra-yemek-yedi-ve-dukkanin-ortasina-tuvaletini-yapti-1066293008.html

Lokantaya giren hırsız, paraları çaldıktan sonra yemek yedi ve tuvaletini yaptı

Lokantaya giren hırsız, paraları çaldıktan sonra yemek yedi ve tuvaletini yaptı

Kocaeli'de bir lokantaya camı kırarak lokantaya giren hırsız, yemek yedikten sonra dükkana tuvaletini yaptı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

kocaeli

izmit

hırsız

hırsızlık

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İzmit'te camı kırarak bir lokantaya giren hırsız, lokantada yemek yedi ve tuvaletini yaptı.Güvenlik kamerası kayıtlarına göre hırsız, çekmeceleri karıştırdı ve yazar kasayı bıçakla açarak içindeki 300 TL parayı aldı.Hırsız ayrıca, lokantadaki sadaka kutularını da parçaladıktan sonra lokantadan çıktı.

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kocaeli, izmit, hırsız, hırsızlık