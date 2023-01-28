https://sputniknews.com.tr/20230128/lokantaya-giren-hirsiz-paralari-caldiktan-sonra-yemek-yedi-ve-dukkanin-ortasina-tuvaletini-yapti-1066293008.html
Lokantaya giren hırsız, paraları çaldıktan sonra yemek yedi ve tuvaletini yaptı
Lokantaya giren hırsız, paraları çaldıktan sonra yemek yedi ve tuvaletini yaptı
Kocaeli'de bir lokantaya camı kırarak lokantaya giren hırsız, yemek yedikten sonra dükkana tuvaletini yaptı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T10:04+0300
2023-01-28T10:04+0300
2023-01-28T10:06+0300
yaşam
kocaeli
izmit
hırsız
hırsızlık
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İzmit'te camı kırarak bir lokantaya giren hırsız, lokantada yemek yedi ve tuvaletini yaptı.Güvenlik kamerası kayıtlarına göre hırsız, çekmeceleri karıştırdı ve yazar kasayı bıçakla açarak içindeki 300 TL parayı aldı.Hırsız ayrıca, lokantadaki sadaka kutularını da parçaladıktan sonra lokantadan çıktı.
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kocaeli, izmit, hırsız, hırsızlık
kocaeli, izmit, hırsız, hırsızlık
Lokantaya giren hırsız, paraları çaldıktan sonra yemek yedi ve tuvaletini yaptı
10:04 28.01.2023 (güncellendi: 10:06 28.01.2023) Abone ol
Kocaeli'de bir lokantaya camı kırarak lokantaya giren hırsız, yemek yedikten sonra dükkana tuvaletini yaptı.
İzmit'te camı kırarak bir lokantaya giren hırsız, lokantada yemek yedi ve tuvaletini yaptı.
Güvenlik kamerası kayıtlarına göre hırsız, çekmeceleri karıştırdı ve yazar kasayı bıçakla açarak içindeki 300 TL parayı aldı.
Hırsız ayrıca, lokantadaki sadaka kutularını da parçaladıktan sonra lokantadan çıktı.