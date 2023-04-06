https://sputniknews.com.tr/20230406/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-43-siraya-cikti-1069262646.html

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya çıktı

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya çıktı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. oldu. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T12:15+0300

2023-04-06T12:15+0300

2023-04-06T12:20+0300

türkiye

fifa

sıralama

fransa

arjantin

spor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069262727_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_973c59c4ddd37164df76f76f957a3eaa.jpg

FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465.7 puanla 43.'lüğe yerleşti.2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:Sıra| Takım | Puan |Değişim1 Arjantin 1840.93 +12 Fransa 1838.45 +13 Brezilya 1834.21 -24 Belçika 1792.53 -5 İngiltere 1792.43 -6 Hollanda 1731.23 -7 Hırvatistan 1730.02 -8 İtalya 1713.66 -9 Portekiz 1707.22 -10 İspanya 1682.85 -43 Türkiye 1465.7 +1

https://sputniknews.com.tr/20230328/fifa-2026-ve-2030-dunya-kupalarina-oyuncu-gonderecek-kuluplere-355-milyon-dolar-odeyecek-1068829556.html

fransa

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, fifa, sıralama, fransa, arjantin