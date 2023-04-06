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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya çıktı
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya çıktı
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. oldu. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
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FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465.7 puanla 43.'lüğe yerleşti.2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:Sıra| Takım | Puan |Değişim1 Arjantin 1840.93 +12 Fransa 1838.45 +13 Brezilya 1834.21 -24 Belçika 1792.53 -5 İngiltere 1792.43 -6 Hollanda 1731.23 -7 Hırvatistan 1730.02 -8 İtalya 1713.66 -9 Portekiz 1707.22 -10 İspanya 1682.85 -43 Türkiye 1465.7 +1
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türkiye, fifa, sıralama, fransa, arjantin
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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya çıktı

12:15 06.04.2023 (güncellendi: 12:20 06.04.2023)
© AAA Milli Futbol Takımı
A Milli Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. oldu.
FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465.7 puanla 43.'lüğe yerleşti.
2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra| Takım | Puan |Değişim
1 Arjantin 1840.93 +1
2 Fransa 1838.45 +1
3 Brezilya 1834.21 -2
4 Belçika 1792.53 -
5 İngiltere 1792.43 -
6 Hollanda 1731.23 -
7 Hırvatistan 1730.02 -
8 İtalya 1713.66 -
9 Portekiz 1707.22 -
10 İspanya 1682.85 -
43 Türkiye 1465.7 +1
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