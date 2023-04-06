https://sputniknews.com.tr/20230406/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-43-siraya-cikti-1069262646.html
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya çıktı
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya çıktı
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. oldu. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T12:15+0300
2023-04-06T12:15+0300
2023-04-06T12:20+0300
türkiye
fifa
sıralama
fransa
arjantin
spor
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FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465.7 puanla 43.'lüğe yerleşti.2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:Sıra| Takım | Puan |Değişim1 Arjantin 1840.93 +12 Fransa 1838.45 +13 Brezilya 1834.21 -24 Belçika 1792.53 -5 İngiltere 1792.43 -6 Hollanda 1731.23 -7 Hırvatistan 1730.02 -8 İtalya 1713.66 -9 Portekiz 1707.22 -10 İspanya 1682.85 -43 Türkiye 1465.7 +1
https://sputniknews.com.tr/20230328/fifa-2026-ve-2030-dunya-kupalarina-oyuncu-gonderecek-kuluplere-355-milyon-dolar-odeyecek-1068829556.html
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türkiye, fifa, sıralama, fransa, arjantin
türkiye, fifa, sıralama, fransa, arjantin
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya çıktı
12:15 06.04.2023 (güncellendi: 12:20 06.04.2023) Abone ol
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. oldu.
FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465.7 puanla 43.'lüğe yerleşti.
2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra| Takım | Puan |Değişim