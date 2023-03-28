https://sputniknews.com.tr/20230328/fifa-2026-ve-2030-dunya-kupalarina-oyuncu-gonderecek-kuluplere-355-milyon-dolar-odeyecek-1068829556.html

FIFA, 2026 ve 2030 Dünya Kupaları'na oyuncu gönderecek kulüplere 355 milyon dolar ödeyecek

FIFA, 2026 ve 2030 Dünya Kupaları'na oyuncu gönderecek kulüplere 355 milyon dolar ödeyecek

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 ve 2030 Dünya Kupası'na oyuncu gönderecek kulüplere toplam 355 milyon dolar ödeme yapacak. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T04:14+0300

2023-03-28T04:14+0300

2023-03-28T04:14+0300

spor

fifa

kulüp

ödeme

futbol

dünya kupası

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Genel Kurulu'nda, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ECA Başkanı Nasır el-Halifi arasında 31 Aralık 2030'a kadar geçerliliğini koruyacak yeni bir anlaşma imzalandı.Taraflardan yapılan ortak açıklamaya göre, ECA'ya bağlı kulüpler, 2030 yılı sonuna kadar FIFA'nın maç takvimine uyacak. ECA, 2025'ten itibaren 32 takımın katılımıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatına destek verecek. 2025'ten itibaren 4 yılda bir düzenlenecek bu formatta, UEFA'ya bağlı 12 kulüp mücadele edecek.FIFA, önceki iki Dünya Kupası'nda mücadele eden milli futbolcuların kulüplerine, toplam 209 milyon dolar ödeme yapmıştı. 2026 ve 2030 Dünya Kupaları'nda bu rakam, yüzde 70 artışla toplam 355 milyon doları bulacak.

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fifa, kulüp, ödeme, futbol, dünya kupası