https://sputniknews.com.tr/20230327/fenerbahce-rus-kulup-zenit-ile-is-birligi-yapti-genc-oyuncu-degisim-programlari-da-olacak-1068809954.html
Fenerbahçe, Rus kulüp Zenit ile iş birliği yaptı: Genç oyuncu değişim programları da olacak
Fenerbahçe, Rus kulüp Zenit ile iş birliği yaptı: Genç oyuncu değişim programları da olacak
Fenerbahçe Kulübü, Rusya ekiplerinden Zenit ile iş birliği anlaşması yapıldığını duyurdu. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T15:26+0300
2023-03-27T15:26+0300
2023-03-27T15:26+0300
spor
fenerbahçe
zenit
zenit st. petersburg futbol takımı
rusya
türkiye
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Zenit ile erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıldığı belirtildi.Anlaşma neticesinde antrenör değişim ve eğitim programlarıyla profesyonellerin eğitimi ve değişiminin yapılabileceği, Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olunacağı duyuruldu.Açıklamada, "Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz." denildi.
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fenerbahçe, zenit, zenit st. petersburg futbol takımı, rusya, türkiye
fenerbahçe, zenit, zenit st. petersburg futbol takımı, rusya, türkiye
Fenerbahçe, Rus kulüp Zenit ile iş birliği yaptı: Genç oyuncu değişim programları da olacak
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Fenerbahçe Kulübü, Rusya ekiplerinden Zenit ile iş birliği anlaşması yapıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Zenit ile erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıldığı belirtildi.
Anlaşma neticesinde antrenör değişim ve eğitim programlarıyla profesyonellerin eğitimi ve değişiminin yapılabileceği, Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olunacağı duyuruldu.
Açıklamada, "Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz." denildi.