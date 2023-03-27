https://sputniknews.com.tr/20230327/fenerbahce-rus-kulup-zenit-ile-is-birligi-yapti-genc-oyuncu-degisim-programlari-da-olacak-1068809954.html

Fenerbahçe, Rus kulüp Zenit ile iş birliği yaptı: Genç oyuncu değişim programları da olacak

Fenerbahçe, Rus kulüp Zenit ile iş birliği yaptı: Genç oyuncu değişim programları da olacak

Fenerbahçe Kulübü, Rusya ekiplerinden Zenit ile iş birliği anlaşması yapıldığını duyurdu. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T15:26+0300

2023-03-27T15:26+0300

2023-03-27T15:26+0300

spor

fenerbahçe

zenit

zenit st. petersburg futbol takımı

rusya

türkiye

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Zenit ile erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıldığı belirtildi.Anlaşma neticesinde antrenör değişim ve eğitim programlarıyla profesyonellerin eğitimi ve değişiminin yapılabileceği, Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olunacağı duyuruldu.Açıklamada, "Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz." denildi.

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fenerbahçe, zenit, zenit st. petersburg futbol takımı, rusya, türkiye