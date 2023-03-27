https://sputniknews.com.tr/20230327/julio-cesar-brezilya-ve-jorge-jesus-arasinda-arabuluculuk-yaptigim-haberleri-dogru-degil-1068801253.html
Julio Cesar: Brezilya ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığım haberleri doğru değil
Julio Cesar: Brezilya ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığım haberleri doğru değil
Julio Cesar, Brezilya Futbol Federasyonu ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T13:02+0300
2023-03-27T13:02+0300
2023-03-27T13:11+0300
jorge jesus
spor
fenerbahçe
brezilya
arabuluculuk
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Brezilya Milli Takımı’nın eski kalecisi Julio Cesar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Brezilya Futbol Federasyonu arasında arabuluculuk yaptığına dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.Cesar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunlara yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230315/fenerbahce-teknik-direktoru-jesus-herkes-biliyor-ki-kontratim-mayis-ayinda-sona-eriyor-1068299410.html
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jorge jesus, fenerbahçe, brezilya, arabuluculuk
jorge jesus, fenerbahçe, brezilya, arabuluculuk
Julio Cesar: Brezilya ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığım haberleri doğru değil
13:02 27.03.2023 (güncellendi: 13:11 27.03.2023) Abone ol
Julio Cesar, Brezilya Futbol Federasyonu ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Brezilya Milli Takımı’nın eski kalecisi Julio Cesar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Brezilya Futbol Federasyonu arasında arabuluculuk yaptığına dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Cesar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunlara yer verdi:
“Uluslararası basında, Teknik Direktör Jorge Jesus'un işe alınmasında arabuluculuk yapmak için Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) temsilcisi olarak Lizbon'a geleceğimi yazdılar. Gerçeğe karşılık gelmeyen bir bilgi olmasının yanı sıra benim yıllardır Lizbon’da yaşadığımı hatırlatmak isterim. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki ilk başta CBF’den hiç kimse bu konuda benden herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmadı. Tekrar söylüyorum, ben oranın temsilcisi değilim. Profesyonel kariyerini Brezilya Milli Takımı'nda yapmış, harika dostları olan bir sporcuyum sadece. Eğer bir noktada ve bir gün CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues'in herhangi bir durumda yardımıma ihtiyacı olursa, yardım edeceğim, çünkü Brezilya futbolu benim tutkum. Bu gerçek henüz gerçekleşmedi. Jorge Jesus ile ilgili olarak, o değer verdiğim, bir arkadaşım, Benfica'da koçumdu ve harika bir ilişkim olan bir insan.”