Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, "Herkes kontratımın mayıs ayında sona erdiğini biliyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Bununla ilgili söylenecek... 15.03.2023

2023-03-15T16:33+0300

2023-03-15T16:33+0300

2023-03-15T17:07+0300

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Jesus, ilk maçtan dezavantajlı olmalarına rağmen turu geçeceklerine inandıklarını ifade ederek, "Yarın iyi bir takıma karşı ikinci maçımızı oynayacağız. 2-0’lık dezavantajlı bir skorumuz var. Bu turnuvada çok iyi bir takım. 6 kere kazandılar. İnanıyoruz ki şansımız devam ediyor. Taraftarın desteği bizim için çok önemli olacak. Bizler hala inanıyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz, üst seviye olduğunu biliyoruz ama hala söyleyecek sözümüz var" şeklinde konuştu.Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’den ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili yöneltilen soruya Jesus, "Sorunun maçla ilgisi yok ama cevaplayacağım. Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bununla ilgili söylenecek başka bir yorum yok" diye cevap verdi.'Turu geçmek için gol atmak gerekiyor, bunun için çalışıyoruz'Turu geçmek için gol atmaları gerektiğine dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, "İlk maç, ilk 45 dakika düşündüğüm gibi geçti. Taktiksel olarak iyi ve güçlü görüntü sergiledik. İlk yarı rakipten daha iyiydik. İkinci yarı taktiksel olarak iyi olmayı beceremedik. Pozisyonları değerlendiremedik. Rakip 2 pozisyon buldu, 2 gol attı. Maç boyunca girdikleri 3 pozisyon vardı. 2’sini gol yapmayı başarabilirdiler. Sevilla gibi başarılı takıma karşı oynayınca fatura ağır oluyor. Turu geçebilmemiz için gol atmak gerekiyor. Bunun için çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.Lincol’ün sakatlığında Jayden Oosterwolde'ye şans verebileceğine değinen Jorge Jesus, "Jayden’ın değerine çok inanıyoruz. Geleli çok olmadı ve onun sisteme adapte olması gerekiyor. Sosyal hayata da adapte olması gerekiyor. En önemlisi takımın fikirlerine adapte olması. Hasta olduğu dönem oldu. Antrenman kaçırdı. O sürede de Lincoln çok iyi performans sergiledi. O hangi pozisyonda oynarsa oynasın iyi görev yaptı. Onun için fark etmiyor. O da iyi dönemdeydi. Bu performans pozitif olarak bana sürpriz oldu ama şimdi sezon sonuna kadar ondan faydalanamayacağız" ifadelerini kullandı.'İlk golü atmak bizim için ideal senaryo olur'Turu geçmek için ilk golü atmaları gerektiğini vurgulayan Jesus, "Hala şansımızın olduğuna inanıyoruz. Bu turu geçebilecek gücümüz olduğuna inanıyoruz. İlk maça kıyasla işimiz daha zor. Turnuvanın başında ilk maçtan önce beklentimiz vardı işlerimiz zor ama inancımız var. İnanmak ve çok istemek bunları yapmamız gerekiyor. Riskin limitlerinde oynamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde turu geçebiliriz. İlk golü atmak bizim için ideal senaryo olur" diye konuştu.'Şansa ihtiyacımız olacaktır ama şans için çok çalışmamız gerekiyor'Rakip takım oyuncularının karşılaşmanın her anında oyunu kontrol edebileceğini dile getiren Jorge Jesus, "Sevilla gerekince maçı çok iyi kontrol edebilen takım. Çok tecrübeli oyuncuları var. Yüksek seviyede oyuncuları var. Onlar baskı altındayken titremezler. Maçta gelişen olaylar onları germez. Sakin kalıp maçı kontrol etmeyi beceren oyuncular. Biz onlara problem üretebileceğimizi biliyoruz. Onlar da bize üretecekler. Yarın maç içinde şansa ihtiyacımız olacaktır ama şans için çok çalışmanız ve peşinden gitmeniz gerekiyor" açıklamasında bulundu.Sol ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen ve operasyon geçireceği açıklanan Lincoln Henrique’nin yokluğunun takım için büyük bir kayıp olduğunu işaret eden Jesus, “Lincoln’un durumu bizi üzdü. Sezonun geri kalanında oynayacak mı bilmiyorum ama yokluğu büyük kayıp. O benin sevdiğim tipte oyuncu birden fazla pozisyonda oynuyor. Oynadığı her pozisyonda da elinden geleni yaptı. Yokluğu dezavantaj olacak" şeklinde konuştu.Tedavisi tamamlanan Joao Pedro’nun henüz hazır olmadığını söyleyen Jorge Jesus, "Pedro sakatlıktan çıktı. İlk maçını güçlü rakibe karşı oynadı. Sonuç olarak Batshuayi’nin sakatlığı 2 haftalıktı Sevilla maçında iyileşmişti. Yarın yüzde 100’ünde olur ama Pedro’nun maç oynaması gerekiyor. Hafta sonu maç oynamadık ama avantajlı tarafı da oldu biraz daha fazla hazırlandık" açıklamasında bulundu.'Oyuncularım her sisteme alıştı ve uygulayabiliyorlar'Sevilla karşısında oynayacakları sistemin sorulması üzerine Jorge Jesus, şu yanıtı verdi:

