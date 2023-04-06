https://sputniknews.com.tr/20230406/turkiye-euro-2028-ve-2032ye-resmen-aday-oldu-1069287675.html

Türkiye, Euro 2028 ve 2032'ye ev sahipliği yapmak için resmen aday oldu

Türkiye, Euro 2028 ve 2032'ye ev sahipliği yapmak için resmen aday oldu

Bakan Kasapoğlu, 2028 ve 2032’de gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına Türkiye’nin ev sahipliği yapması için adaylık dosyasını imzaladı. Adaylık... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T17:02+0300

2023-04-06T17:02+0300

2023-04-06T17:05+0300

spor

uefa

mehmet kasapoğlu

futbol

ev sahibi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069287260_0:484:2780:2048_1920x0_80_0_0_86eef9e39b455300462f212b42ddf99f.jpg

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin 2028 ve 2032’de gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapması için adaylık dosyasını imzaladı. Bakan Kasapoğlu, adaylık dosyasını imzalayarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderdi. Dosya, 12 Nisan 2023 tarihinde TFF tarafından UEFA’ya sunulacak. Dosyada, Türkiye’de organizasyonun gerçekleştirileceği stadyumlar, konaklama, ulaşım ve şehir altyapıları başta olmak üzere birçok detaylı bilgi de yer alıyor.UEFA, 2028 ve 2032’deki Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri bu yılın ekim ayında açıklayacak.Türkiye’nin adaylık başvurusu ile ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu vurguladı. 1962'den beri UEFA üyesi olan Türkiye’nin, Avrupa futboluna ve yönetimine önemli katkılarda bulunduğunu dile getirirken, bu yıl Türkiye’nin 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağını da hatırlattı. Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin son 20 yılda sportif tesis alt yapısı ve spor mevzuatı konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade ederken, ülke olarak büyük sportif organizasyonlara da başarıyla ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.“Ülkemiz tesis noktasındaki atılımlarını, bilimsel metotlarla birleştirerek birçok branşta dünyanın zirvesinde yer alan sporcular yetiştiriyor” diyen Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:Türkiye’nin dışında UEFA'ya teklif veren İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler futbol federasyonları 2028, İtalya ise 2032 için adaylık başvurusu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230329/tff-baskani-buyukeksi-2024-avrupa-sampiyonasina-katilma-konusunda-son-derece-iddialiyiz-1068878847.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa, mehmet kasapoğlu, futbol, ev sahibi