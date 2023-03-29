TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma konusunda son derece iddialıyız

"Geçtiğimiz günlerde Amedspor'la Bursaspor talihsiz bir maç yaptı. Sahaya çok büyük bir müdahale olduğunu, gerek sahaya atılan patlayıcı torpiller, gerek su şişeleri. Profesyonel Futbolcu Disiplin Kurulu 9 maç ceza verdi. Daha sonra bu 7'ye düştü. Biliyorsunuz bunlar bağımsız kurullar. Federasyonun bu konuda herhangi bir müdahale etmesi söz konusu değil. Bütün cezalar da aynı şekilde. Onun için seyircileri biz her zaman bu konuda mazur görüyoruz. Çünkü bizim hedefimiz takımların fair play içerisinde maç yapmaları. Biz hep şunu söylüyoruz; spor dostluk, barış ve kardeşliktir. Bütün seyircilerimizle, tüm Türkiye'deki seyircilerimizle bu kurala riayet etmesini istiyoruz. Sahaya müdahale edip, yabancı cisimler atılması son derece yanlış. Seyircilerimizin bu konudaki yaptıkları özellikle hareketleri doğru bulmuyoruz. Bursa çok önemli bir şehrimiz. İnşallah bundan sonraki maçlarda uyum sağlarlar. Bu tüm Türkiye'deki takımlar için de geçerli. Tüm kurallara uymazsa disiplin cezaları aynı şekilde devam edecek."