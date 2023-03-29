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TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma konusunda son derece iddialıyız
TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma konusunda son derece iddialıyız
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma konusunda iddialı olduklarını söyledi. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi
euro 2024
bursa
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maç
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da oynanan Hırvatistan maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bursa'ya ve Bursalı taraftarlara destekleri nedeniyle teşekkür eden Büyükekşi, önemli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını ifade etti.Büyükekşi, rakibin daha şanslı olduğunu aktararak, şöyle konuştu:Oyuncuların iyi mücadele ettiklerini belirten Büyükekşi, "Önemli olan güzel futbol oynamak. Ermenistan maçında söylemiştim maalesef ilk devre iyi oynayamamıştık. Ama bugün başa baş bir mücadele örneği sergiledik. Hem teknik heyetimize hem futbolcularımıza burada teşekkür ediyorum. Son derece başarılı oldular. Önemli olan böyle oynamaları. Ben o yüzden onları takdir ediyorum" dedi.Maçın son bölümünde tribünlerden federasyonu istifaya davet eden tezahüratlarla ilgili soru üzerine Büyükekşi, şunları kaydetti:'Milli formayı giymek herkes için çok önemli, onur duydum'100 kez milli formayı giydiği için Hırvatistan maçı öncesinde ödül verilen Arda Turan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, UEFA'ya ve TFF'ye teşekkür ettiğini belirterek, "Milli formayı giymek herkes için çok önemli, onur duydum" dedi.Turan maçı kaybettiklerini için üzüntü duyduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230328/turkiye-euro-2024-elemeleri-d-grubundaki-ikinci-macinda-konuk-ettigi-hirvatistana-2-0-yenildi-1068875418.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, euro 2024, bursa, hırvatistan, maç
türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, euro 2024, bursa, hırvatistan, maç

TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma konusunda son derece iddialıyız

02:45 29.03.2023
© İHAMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma konusunda iddialı olduklarını söyledi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da oynanan Hırvatistan maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bursa'ya ve Bursalı taraftarlara destekleri nedeniyle teşekkür eden Büyükekşi, önemli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını ifade etti.
Büyükekşi, rakibin daha şanslı olduğunu aktararak, şöyle konuştu:
"Bu güzel günde galip gelmek istiyorduk ama rakibimiz maalesef daha şanslıydı. 9 gol pozisyonuna girdik ama maalesef hiçbirini gole çeviremedik. Rakibimiz 5 gol pozisyonuna girdi, 2 bireysel hatadan gol attılar. Dünya dördüncüsü, Dünya üçüncüsü olan geçen Dünya Futbol şampiyonasında dördüncü, bu son yapılanda dünya ikincisi olan ve FİFA sıralamasında 7. olan bir takıma karşı kaybettik. 2024 Avrupa Şampiyonasına katılma konusunda son derece iddialıyız. İnşallah bundan sonraki grup maçlarımızda rakiplerimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu mübarek ramazan günde Türk milletimize özellikle bir galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı. Özür diliyoruz halkımızdan. İnşallah bundan sonraki maçlarda yolumuza devam edeceğiz."
Oyuncuların iyi mücadele ettiklerini belirten Büyükekşi, "Önemli olan güzel futbol oynamak. Ermenistan maçında söylemiştim maalesef ilk devre iyi oynayamamıştık. Ama bugün başa baş bir mücadele örneği sergiledik. Hem teknik heyetimize hem futbolcularımıza burada teşekkür ediyorum. Son derece başarılı oldular. Önemli olan böyle oynamaları. Ben o yüzden onları takdir ediyorum" dedi.
Maçın son bölümünde tribünlerden federasyonu istifaya davet eden tezahüratlarla ilgili soru üzerine Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz günlerde Amedspor'la Bursaspor talihsiz bir maç yaptı. Sahaya çok büyük bir müdahale olduğunu, gerek sahaya atılan patlayıcı torpiller, gerek su şişeleri. Profesyonel Futbolcu Disiplin Kurulu 9 maç ceza verdi. Daha sonra bu 7'ye düştü. Biliyorsunuz bunlar bağımsız kurullar. Federasyonun bu konuda herhangi bir müdahale etmesi söz konusu değil. Bütün cezalar da aynı şekilde. Onun için seyircileri biz her zaman bu konuda mazur görüyoruz. Çünkü bizim hedefimiz takımların fair play içerisinde maç yapmaları. Biz hep şunu söylüyoruz; spor dostluk, barış ve kardeşliktir. Bütün seyircilerimizle, tüm Türkiye'deki seyircilerimizle bu kurala riayet etmesini istiyoruz. Sahaya müdahale edip, yabancı cisimler atılması son derece yanlış. Seyircilerimizin bu konudaki yaptıkları özellikle hareketleri doğru bulmuyoruz. Bursa çok önemli bir şehrimiz. İnşallah bundan sonraki maçlarda uyum sağlarlar. Bu tüm Türkiye'deki takımlar için de geçerli. Tüm kurallara uymazsa disiplin cezaları aynı şekilde devam edecek."

'Milli formayı giymek herkes için çok önemli, onur duydum'

100 kez milli formayı giydiği için Hırvatistan maçı öncesinde ödül verilen Arda Turan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, UEFA'ya ve TFF'ye teşekkür ettiğini belirterek, "Milli formayı giymek herkes için çok önemli, onur duydum" dedi.
Turan maçı kaybettiklerini için üzüntü duyduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu uzun bir yolculuk, bunlar var. Çok yetenekli ve kaliteli bir takımımız var. İnanıyorum ki turnuvaya gideceklerdir. Bugün olmadı ama sonrasında toparlayacaklar. Elinden gelen mücadeleyi yaptılar. Maçın başında çok gol kaçırdık atsaydık farklı olurdu. İnanıyoruz ki çok daha iyi olacaktır. Turnuvaya gideceklerine sonuna kadar inanıyorum.Birlik beraberlik olalım. O takımın içinde de o yetenekte lider oyuncular da var. O kaliteli oyuncular da var."
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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