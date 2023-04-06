TÜİK: Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021'de yüzde 116 artarak 739 bin 364 oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doğu Perinçek’ten Muharrem İnce’ye: ‘Ben kulağa üflenen sözler ile tavır almam’
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:08
52 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
11:08
2 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
11:16
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 39 gün kala Türkiye gündeminin sıcak başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Derbi haftası sonrası 4 büyüklerde son durum
14:06
48 dk
ANLAT BANA
Türkiye tarım toprağına sahip çıkıyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Finlandiya ve NATO genişlemesi
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kutuplaştıran otoriter rejimde seçimler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Anketler ne diyor?
18:34
111 dk
Z RAPORU
Mermi kovanı polemiği
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Hatay'daki son gelişmeler
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçime 38 gün kala sahadan gelen veriler neler?
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230406/tuik-turkiyeye-goc-edenlerin-sayisi-2021de-yuzde-116-artarak-739-bin-364-oldu-1069257949.html
TÜİK: Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021'de yüzde 116 artarak 739 bin 364 oldu
TÜİK: Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021'de yüzde 116 artarak 739 bin 364 oldu
Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 116.9 artışla 739 bin 364 olarak kayıtlara geçti. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T10:49+0300
2023-04-06T10:52+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
göç
kaçak göç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/0d/1047991138_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fe3af85552731f54297de031a07ce1cc.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin 'uluslararası göç istatistikleri'ni yayımladı.Buna göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 116.9 artarak 739 bin 364 kişi oldu. Bunların yüzde 51.9'unu erkek, yüzde 48.1'ini kadınlar oluşturdu.Türkiye'ye yurt dışından gelenlerin 124 bin 269'u Türk vatandaşı, 615 bin 95'i yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021'de 2020'ye göre yüzde 31,6'lık azalışla 287 bin 651 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 55.7'si erkek, yüzde 44.3'ü kadın olarak kayıtlara geçti.Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 103 bin 613'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken 184 bin 38'inin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.Türkiye'ye 2021'de göç edenlerin yaş grubu özelinde incelendiğinde, 20-24 yaş grubunun yüzde 12.3 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu yüzde 12.1 ile 25-29, yüzde 10.7 ile 30-34 yaş grubundakiler izledi.Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göçün yüzde 14.4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bunu yüzde 12.3 ile 30-34 ve yüzde 11.6 ile 20-24 yaş grubu takip etti.En fazla göçü İstanbul aldıTürkiye'ye 2021 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 47.8 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 8.2 ile Antalya, yüzde 6.7 ile Ankara, yüzde 2.7 ile Bursa ve yüzde 2.4 ile Mersin izledi.Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 35.2 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 11.9 ile Ankara, yüzde 6.2 ile Antalya, yüzde 3.7 ile İzmir ve yüzde 2.7 ile Bursa takip etti.En çok Irak'tan göç alındı, Türkiye'den en çok göç edenler Iraklı2021'de ülkeye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 12.1 ile Irak vatandaşları aldı. Bu ülkenin ardından yüzde 10.9 ile İran, yüzde 6.5 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Suriye ve yüzde 5.5 ile Afganistan geldi.Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 21.8 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu yüzde 6.7 ile Afganistan, yüzde 5.6 ile İran, yüzde 5.2 ile Suriye ve yüzde 4.9 ile Türkmenistan izledi.
https://sputniknews.com.tr/20230405/icisleri-bakanligi-mart-ayinda-12-bin-248-duzensiz-gocmen-yakalandi-1069197791.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/0d/1047991138_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4fbed979343da61a3f80b494883c2ae6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), göç, kaçak göç
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), göç, kaçak göç

TÜİK: Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021'de yüzde 116 artarak 739 bin 364 oldu

10:49 06.04.2023 (güncellendi: 10:52 06.04.2023)
© Sputnik / Sertaç KayarAfganlar - Afgan sığınmacılar, Afanistan'dan Türkiye'ye gelen sığınmacılar
Afganlar - Afgan sığınmacılar, Afanistan'dan Türkiye'ye gelen sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
Abone olTelegram
Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 116.9 artışla 739 bin 364 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin 'uluslararası göç istatistikleri'ni yayımladı.
Buna göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 116.9 artarak 739 bin 364 kişi oldu. Bunların yüzde 51.9'unu erkek, yüzde 48.1'ini kadınlar oluşturdu.
Türkiye'ye yurt dışından gelenlerin 124 bin 269'u Türk vatandaşı, 615 bin 95'i yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.
Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021'de 2020'ye göre yüzde 31,6'lık azalışla 287 bin 651 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 55.7'si erkek, yüzde 44.3'ü kadın olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 103 bin 613'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken 184 bin 38'inin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.
Türkiye'ye 2021'de göç edenlerin yaş grubu özelinde incelendiğinde, 20-24 yaş grubunun yüzde 12.3 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu yüzde 12.1 ile 25-29, yüzde 10.7 ile 30-34 yaş grubundakiler izledi.
Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göçün yüzde 14.4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bunu yüzde 12.3 ile 30-34 ve yüzde 11.6 ile 20-24 yaş grubu takip etti.

En fazla göçü İstanbul aldı

Türkiye'ye 2021 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 47.8 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 8.2 ile Antalya, yüzde 6.7 ile Ankara, yüzde 2.7 ile Bursa ve yüzde 2.4 ile Mersin izledi.
Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 35.2 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 11.9 ile Ankara, yüzde 6.2 ile Antalya, yüzde 3.7 ile İzmir ve yüzde 2.7 ile Bursa takip etti.

En çok Irak'tan göç alındı, Türkiye'den en çok göç edenler Iraklı

2021'de ülkeye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 12.1 ile Irak vatandaşları aldı. Bu ülkenin ardından yüzde 10.9 ile İran, yüzde 6.5 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Suriye ve yüzde 5.5 ile Afganistan geldi.
Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 21.8 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu yüzde 6.7 ile Afganistan, yüzde 5.6 ile İran, yüzde 5.2 ile Suriye ve yüzde 4.9 ile Türkmenistan izledi.
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
TÜRKİYE
İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 12 bin 248 düzensiz göçmen yakalandı
Dün, 10:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала