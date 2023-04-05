https://sputniknews.com.tr/20230405/icisleri-bakanligi-mart-ayinda-12-bin-248-duzensiz-gocmen-yakalandi-1069197791.html
İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 12 bin 248 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 12 bin 248 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı kaçak göçmenlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Düzensiz göç ile mücadele kapsamında mart ayında; 2 bin 614’ü denizlerde olmak üzere; toplam... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T10:20+0300
2023-04-05T10:20+0300
2023-04-05T10:32+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
düzensiz göç
kaçak göçmenler
kaçak göçmen
göçmen kaçakçılığı
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İçişleri Bakanlığı, mart ayında icra edilen terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9'unun ölü, 9'unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin kırmızı, 1'inin yeşil, 1'inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi.Bakanlık ayrıca, siber terör suçlarıyla mücadele çerçevesinde mart ayında 22 bin 282 hesabın incelendiğini, 9 bin 934 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, 211 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında “Düzensiz göç ile mücadele kapsamında mart ayında; 2 bin 614’ü denizlerde olmak üzere; toplam 12 bin 248 düzensiz göçmen ve 557 organizatör yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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içişleri bakanlığı, düzensiz göç, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı
içişleri bakanlığı, düzensiz göç, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı
İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 12 bin 248 düzensiz göçmen yakalandı
10:20 05.04.2023 (güncellendi: 10:32 05.04.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı kaçak göçmenlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Düzensiz göç ile mücadele kapsamında mart ayında; 2 bin 614’ü denizlerde olmak üzere; toplam 12 bin 248 düzensiz göçmen ve 557 organizatör yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı, mart ayında icra edilen terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9'unun ölü, 9'unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin kırmızı, 1'inin yeşil, 1'inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi.
Bakanlık ayrıca, siber terör suçlarıyla mücadele çerçevesinde mart ayında 22 bin 282 hesabın incelendiğini, 9 bin 934 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, 211 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında “Düzensiz göç ile mücadele kapsamında mart ayında; 2 bin 614’ü denizlerde olmak üzere; toplam 12 bin 248 düzensiz göçmen ve 557 organizatör yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.