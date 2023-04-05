https://sputniknews.com.tr/20230405/icisleri-bakanligi-mart-ayinda-12-bin-248-duzensiz-gocmen-yakalandi-1069197791.html

İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 12 bin 248 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 12 bin 248 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı kaçak göçmenlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Düzensiz göç ile mücadele kapsamında mart ayında; 2 bin 614’ü denizlerde olmak üzere; toplam... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T10:20+0300

2023-04-05T10:20+0300

2023-04-05T10:32+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

düzensiz göç

kaçak göçmenler

kaçak göçmen

göçmen kaçakçılığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/13/1049049164_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_09536765ae8c6d26347f02fe0ffa8666.jpg

İçişleri Bakanlığı, mart ayında icra edilen terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9'unun ölü, 9'unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin kırmızı, 1'inin yeşil, 1'inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi.Bakanlık ayrıca, siber terör suçlarıyla mücadele çerçevesinde mart ayında 22 bin 282 hesabın incelendiğini, 9 bin 934 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, 211 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında “Düzensiz göç ile mücadele kapsamında mart ayında; 2 bin 614’ü denizlerde olmak üzere; toplam 12 bin 248 düzensiz göçmen ve 557 organizatör yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, düzensiz göç, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı