https://sputniknews.com.tr/20230406/tpao-canakkalede-petrol-arama-ruhsati-aldi-1069253629.html

TPAO Çanakkale'de petrol arama ruhsatı aldı

TPAO Çanakkale'de petrol arama ruhsatı aldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Çanakkale'de bir saha için petrol arama ruhsatı verildi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T09:05+0300

2023-04-06T09:05+0300

2023-04-06T09:05+0300

türkiye

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

çanakkale

petrol

petrol arama

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, TPAO'ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan ve büyüklüğü 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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türkiye

çanakkale

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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), çanakkale, petrol, petrol arama