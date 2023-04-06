https://sputniknews.com.tr/20230406/tpao-canakkalede-petrol-arama-ruhsati-aldi-1069253629.html
TPAO Çanakkale'de petrol arama ruhsatı aldı
TPAO Çanakkale'de petrol arama ruhsatı aldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Çanakkale'de bir saha için petrol arama ruhsatı verildi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T09:05+0300
2023-04-06T09:05+0300
2023-04-06T09:05+0300
türkiye
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
çanakkale
petrol
petrol arama
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, TPAO'ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan ve büyüklüğü 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230401/bakan-donmez-ramazanin-son-gunu-filyosta-karadeniz-gazini-karaya-cikartacagiz-1069044318.html
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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), çanakkale, petrol, petrol arama
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), çanakkale, petrol, petrol arama
TPAO Çanakkale'de petrol arama ruhsatı aldı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Çanakkale'de bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan ve büyüklüğü 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.